Potrivit unei investigații publicate de TechCrunch pe 19 octombrie 2026, incidentul a afectat aproximativ 1,4% dintre utilizatorii OpenCode Console, platforma online în care dezvoltatorii își pot administra accesul la modele de inteligență artificială. Atacul a scos la iveală și o problemă neașteptată: instrumentele AI utilizate de echipele de securitate pentru investigarea incidentelor pot refuza să analizeze codul malițios, tocmai din cauza restricțiilor concepute pentru prevenirea atacurilor cibernetice.

Cum au ajuns hackerii să genereze facturi în conturile utilizatorilor OpenCode

OpenCode este un agent AI open-source destinat dezvoltatorilor de software, care poate analiza, genera și modifica automat cod. Instrumentul a câștigat popularitate ca alternativă la servicii precum Claude Code și Cursor, într-o perioadă în care tot mai mulți programatori integrează inteligența artificială în activitatea zilnică.

Problemele au început în weekendul 17-18 octombrie, când atacatorii au reușit să compromită un sistem mai vechi asociat OpenCode Console. În această componentă online, unii utilizatori își păstrau cheile API, adică identificatorii secreți prin care aplicațiile pot accesa servicii AI comerciale și pot genera costuri în conturile asociate.

OpenCode a confirmat incidentul printr-un mesaj publicat pe X, precizând că aproximativ 1,4% dintre utilizatorii Console au fost afectați și că toate persoanele identificate au fost notificate prin e-mail. Compania a transmis că utilizatorii care nu au primit notificarea nu au fost afectați, potrivit investigației sale.

În paralel, mai mulți dezvoltatori au început să raporteze pe Reddit și X activități financiare suspecte. Un utilizator a povestit că a primit aproape simultan alerte privind cheltuieli neobișnuite în conturile sale OpenAI, Anthropic și Google AI, fără să fi inițiat respectivele operațiuni.

Alte persoane au semnalat costuri de sute de dolari, iar în unele cazuri facturile ar fi depășit 1.000 de dolari.

Incidentul ilustrează un risc important al utilizării serviciilor AI prin API: dacă o cheie secretă ajunge în posesia unui atacator, acesta poate trimite cereri către modelul respectiv, iar consumul poate fi facturat titularului legitim al contului, în limita permisiunilor și restricțiilor existente.

OpenAI, Google și Anthropic au intervenit pentru blocarea cheilor compromise

După identificarea breșei, companiile ale căror servicii AI au fost afectate au început să limiteze pagubele.

Anthropic și Google au blocat cheile API despre care considerau că ar fi putut fi expuse. OpenAI a colaborat direct cu OpenCode pentru restabilirea accesului legitim și pentru rambursarea creditelor API consumate fraudulos în timpul atacului.

Reprezentanții OpenCode au anunțat, la rândul lor, că procesul de rambursare a cheltuielilor neautorizate este în desfășurare.

Un detaliu esențial este că incidentul nu a afectat aplicația OpenCode instalată local și nici instrumentul său pentru linia de comandă. Potrivit cofondatorului Dax Raad, compromiterea s-a limitat la infrastructura OpenCode Console, unde unii utilizatori își stocaseră cheile în spații de lucru online.

Această distincție este importantă deoarece dezvoltatorii care utilizau exclusiv instrumentul local, fără să își încarce cheile în Console, nu au fost expuși prin această breșă.

Cazul vine într-un moment în care asistenții AI de programare precum Claude Code, Cursor și Codex ridică noi probleme de securitate, deoarece au capacitatea de a executa comenzi, accesa fișiere și automatiza operațiuni care pot semăna cu activitățile desfășurate de programele malițioase.

Sistemele de protecție ale inteligenței artificiale au îngreunat investigarea atacului

Una dintre cele mai surprinzătoare probleme întâmpinate de echipa OpenCode nu a fost legată direct de compromiterea cheilor API, ci de încercările de a utiliza inteligența artificială pentru investigarea incidentului.

Dax Raad a explicat că atacatorii au continuat să încerce pătrunderea în infrastructura companiei timp de aproximativ 48 de ore, obligând echipa să mențină permanent active instrumente automate de apărare.

OpenCode a folosit agenți AI pentru analiza codului suspect, identificarea vulnerabilităților și investigarea comportamentului atacatorilor. Însă, după o perioadă în care aceste instrumente au funcționat eficient, unele modele au început să refuze sarcinile primite.

Motivul era că fragmentele de cod malițios analizate declanșau filtrele de siguranță ale modelelor AI. Sistemele interpretau anumite cereri de analiză drept potențiale solicitări de asistență pentru activități informatice periculoase.

Astfel, aceleași restricții concepute pentru a împiedica utilizarea AI în atacuri cibernetice au ajuns să limiteze și activitatea specialiștilor care încercau să oprească atacul.

Situația nu este izolată. În iulie 2026, Hugging Face a descris dificultăți asemănătoare în timpul investigării unei intruziuni realizate de agenți AI autonomi. Compania a arătat că mecanismele de protecție ale modelelor comerciale nu reușesc întotdeauna să facă diferența dintre un atacator și un specialist care analizează tehnic un incident.

Problema a fost semnalată anterior și de cercetători din domeniul securității, care atrag atenția că inteligența artificială este utilizată tot mai frecvent de hackeri în atacuri informatice complexe, în timp ce instrumentele defensive trebuie să respecte restricții suplimentare.

OpenAI a oferit acces la modele speciale pentru apărare cibernetică

Pentru a depăși această dificultate, OpenCode a primit ulterior acces la programul Daybreak Blue dezvoltat de OpenAI.

Programul permite unor utilizatori verificați să folosească modele AI ale căror restricții sunt adaptate pentru activități legitime de securitate informatică. Scopul este ca specialiștii să poată analiza programe periculoase, vulnerabilități și tehnici de atac fără ca instrumentele să blocheze automat investigația.

Dax Raad a declarat că accesul la aceste modele a îmbunătățit capacitatea echipei OpenCode de a investiga incidentul și de a răspunde atacurilor aflate în desfășurare.

Cazul a atras inclusiv atenția lui David Sacks, copreședinte al President’s Council of Advisors on Science and Technology din Statele Unite. Acesta a remarcat că atât OpenCode, cât și Hugging Face s-au confruntat cu situații în care modelele avansate de AI au refuzat să analizeze codul necesar apărării, deoarece mecanismele lor de siguranță au interpretat greșit contextul.

Incidentul readuce în discuție o problemă dificilă pentru industria AI: cum pot fi prevenite utilizările periculoase ale modelelor fără a împiedica cercetarea și intervențiile legitime ale specialiștilor în securitate.

Atacul ar putea avea legătură cu extragerea datelor din modelele AI

OpenCode a descris incidentul drept un atac de tip distillation, însă compania nu a explicat în detaliu cum ar fi fost realizată această operațiune.

Distilarea modelelor AI presupune, în general, folosirea rezultatelor generate de un model performant pentru antrenarea sau îmbunătățirea unui alt model. Tehnica poate avea aplicații legitime, însă devine controversată atunci când este realizată prin acces neautorizat sau prin încălcarea condițiilor comerciale ale furnizorilor.

Cheile API furate pot permite unui atacator să trimită un volum foarte mare de solicitări către servicii AI, fără să suporte personal costurile. Rezultatele obținute pot fi apoi utilizate pentru colectarea de date sau pentru antrenarea altor sisteme.

Totuși, nu există deocamdată dovezi publice suficiente care să confirme că acesta a fost scopul atacului asupra OpenCode. Unii specialiști au contestat utilizarea termenului „distillation”, susținând că informațiile disponibile demonstrează în primul rând o breșă de securitate urmată de utilizarea abuzivă a cheilor API.

Atacul asupra OpenCode apare și pe fondul altor incidente în care inteligența artificială a fost folosită pentru automatizarea operațiunilor cibernetice. Recent, hackeri care au vizat bănci din Coreea de Sud au utilizat Claude și un agent AI pentru identificarea vulnerabilităților, potrivit unei investigații CrowdStrike.

Ce trebuie să facă utilizatorii OpenCode pentru a-și proteja conturile

La momentul publicării informațiilor, OpenCode nu explicase public metoda exactă prin care atacatorii au pătruns în sistemul mai vechi, modul în care erau protejate cheile API sau amploarea completă a utilizării neautorizate.

Compania a recomandat utilizatorilor afectați să revoce cheile existente și să genereze unele noi direct din platformele furnizorilor AI.

Dacă ai folosit OpenCode Console și ai primit o notificare privind incidentul, verifică istoricul consumului din conturile OpenAI, Anthropic și Google, dezactivează cheile potențial compromise și înlocuiește-le. Verifică și eventualele costuri neobișnuite, pentru a putea solicita rambursarea sumelor generate fraudulos.

Este util să configurezi alerte de cheltuieli și limite de utilizare acolo unde furnizorii permit acest lucru, astfel încât o eventuală compromitere să fie observată cât mai repede.

Incidentul OpenCode arată că riscurile asociate inteligenței artificiale nu se limitează la generarea de conținut fals sau la folosirea modelelor pentru atacuri informatice. Infrastructura care permite accesul la aceste servicii, inclusiv cheile API și platformele care le gestionează, poate deveni ea însăși o țintă valoroasă pentru infractorii cibernetici.

Iar pe măsură ce dezvoltatorii și companiile depind tot mai mult de agenți AI, protejarea accesului la aceste instrumente devine la fel de importantă ca securizarea parolelor, a bazelor de date și a sistemelor financiare.