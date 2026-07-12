Gigantul electric de 29 de tone care intră sub munte: premiera Volvo ce poate schimba marile șantiere

Ce poate face Volvo A30 Electric într-o zi de lucru

A30 Electric are o sarcină utilă de 29 de tone și folosește o baterie litiu-ion de 245 kWh. Motorul electric dezvoltă 350 kW, adică aproximativ 476 CP, iar transmisia cu reductor amplifică forța trimisă către roți. Volvo susține că utilajul poate acoperi o zi completă de lucru cu o singură încărcare, însă rezultatul real depinde de traseu, sarcină, temperatură și de numărul urcărilor. Într-un tunel, unde cursele sunt repetitive și bine planificate, consumul poate fi estimat mai ușor decât pe un șantier care se schimbă de la o zi la alta.

Proiectul norvegian oferă și o situație favorabilă încărcării. Activitatea este organizată în jurul ciclurilor de detonare și evacuare, iar pauzele obligatorii dintre operațiuni pot fi folosite pentru alimentarea bateriilor. Constructorul nu trebuie, așadar, să oprească separat utilajele doar pentru încărcare. Este una dintre lecțiile importante ale electrificării: tehnologia devine cu adevărat eficientă atunci când programul de lucru este adaptat în jurul ei.

Beneficiul imediat în subteran este absența emisiilor la țeava de evacuare. Un motor diesel puternic produce căldură, particule și oxizi de azot, iar toate acestea trebuie scoase din tunel prin instalații de ventilație. Modelul electric este și mai silențios, ceea ce poate îmbunătăți comunicarea dintre echipe. Volvo prezintă deja în Europa o gamă mai largă de utilaje electrice pentru construcții, semn că A30 nu este un experiment izolat.

De ce această premieră contează și pentru șantierele din România

Hemsil 3 ar urma să fie finalizat în 2029 și să producă anual peste 100 GWh de energie regenerabilă. Există astfel o logică puternică în folosirea unor utilaje fără emisii locale pentru construirea unei capacități energetice verzi. Cele două autobasculante nu vor elimina amprenta de carbon a proiectului, deoarece trebuie luate în calcul producția bateriilor, energia de încărcare și celelalte echipamente, dar pot reduce emisiile din etapa de execuție.

În România, adoptarea unor asemenea utilaje va depinde de costul de achiziție, infrastructura electrică disponibilă și contractele de lucrări. Pe un șantier izolat, un încărcător puternic poate necesita o conexiune la rețea care nu există. În schimb, într-un tunel, într-o carieră sau la o exploatare cu trasee fixe, încărcarea poate fi planificată, iar economiile de motorină și mentenanță devin mai ușor de calculat. Volvo CE are reprezentare locală și promovează inclusiv producția de serie a autobasculantelor articulate electrice, însă o eventuală livrare a modelului A30 Electric către un constructor român nu a fost anunțată.

Premiera din Norvegia este importantă tocmai pentru că mută discuția de la prototip la productivitate. Dacă utilajele își păstrează ritmul, autonomia și fiabilitatea în praful, umezeala și solicitările unui proiect subteran, constructorii vor primi un argument mai puternic decât orice demonstrație de salon. Iar următoarea întrebare nu va mai fi dacă o autobasculantă electrică poate munci, ci pe ce șantiere merită economic să fie folosită.