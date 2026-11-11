Gigantul care produce cipurile Nvidia investește un miliard de dolari în OpenAI și Anthropic. TSMC pariază pe viitorul inteligenței artificiale

Potrivit Reuters, consiliul de administrație al Taiwan Semiconductor Manufacturing Company a aprobat marți, 10 noiembrie 2026, două investiții separate, de maximum 500 de milioane de dolari fiecare. Decizia vine într-un moment în care industria AI se confruntă cu întrebări tot mai serioase privind sustenabilitatea cheltuielilor uriașe pentru infrastructură, dar arată că TSMC continuă să mizeze pe creșterea cererii de tehnologii avansate.

TSMC investește câte 500 de milioane de dolari în OpenAI și Anthropic

Decizia aprobată de conducerea TSMC prevede achiziționarea unor acțiuni Anthropic în valoare de până la 500 de milioane de dolari, la prețul stabilit pentru oferta publică inițială a companiei.

Alte 500 de milioane de dolari ar urma să fie direcționate către OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, prin achiziționarea de acțiuni preferențiale.

Cele două investiții marchează o extindere a strategiei TSMC. Până acum, compania a beneficiat în principal de dezvoltarea inteligenței artificiale prin fabricarea procesoarelor utilizate în centrele de date. Prin noile operațiuni, producătorul taiwanez urmărește să obțină și o participație financiară directă în companiile care dezvoltă modelele AI.

Mișcarea este interesantă și prin prisma competiției dintre OpenAI și Anthropic. Cele două companii se află într-o cursă permanentă pentru dezvoltarea unor modele mai performante, atragerea clienților și construirea infrastructurii necesare.

TSMC alege, astfel, să investească în ambele tabere, fără să parieze exclusiv pe un singur dezvoltator.

Această strategie îi permite să își diversifice expunerea financiară la industria inteligenței artificiale, indiferent de compania care va câștiga o cotă mai mare din piață.

Anthropic pregătește una dintre cele mai mari listări la bursă din istorie

Investiția TSMC vine într-un moment important pentru Anthropic, compania care dezvoltă asistentul AI Claude.

Potrivit Reuters, Anthropic a stabilit un interval orientativ de preț cuprins între 70 și 78 de dolari pe acțiune pentru oferta sa publică inițială.

Operațiunea ar putea evalua compania la aproximativ 1.400 de miliarde de dolari, transformând listarea într-una dintre cele mai spectaculoase din istoria piețelor financiare.

Anthropic și unii dintre acționarii existenți urmăresc să atragă până la 64,4 miliarde de dolari prin vânzarea a aproximativ 825 de milioane de acțiuni.

În paralel, dezvoltatorul Claude pregătește o rundă separată de finanțare privată, în valoare de aproximativ 26 de miliarde de dolari.

Printre investitorii implicați se numără Google, Nvidia, AMD și Microsoft, ceea ce arată cât de importante au devenit companiile care dezvoltă inteligență artificială pentru întregul ecosistem tehnologic.

Anterior, Playtech a relatat despre pregătirile Anthropic pentru listarea la bursă și riscurile prezentate investitorilor.

Interesul investitorilor rămâne ridicat, deși evaluările spectaculoase ale companiilor AI generează și îngrijorări privind posibilitatea formării unei bule speculative.

TSMC câștigă din explozia cererii pentru cipuri AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company este cel mai mare producător mondial de semiconductori la comandă și unul dintre principalii beneficiari ai dezvoltării inteligenței artificiale.

Compania fabrică procesoarele avansate utilizate de Nvidia, ale cărei acceleratoare grafice reprezintă o componentă esențială a infrastructurii necesare antrenării și rulării modelelor AI.

Cererea uriașă pentru aceste componente a contribuit la rezultatele financiare record ale producătorului taiwanez.

Luna trecută, TSMC a raportat al șaselea trimestru consecutiv cu profit record, subliniind că cererea pentru cipurile dedicate inteligenței artificiale rămâne extrem de puternică.

Compania estimează pentru întregul an 2026 o creștere a veniturilor de aproximativ 44%, în timp ce comenzile continuă să depășească posibilitățile actuale de producție.

Pentru a răspunde acestei cereri, TSMC își extinde capacitățile industriale, inclusiv prin investiții masive în Statele Unite.

Planurile sale includ investiții de aproximativ 265 de miliarde de dolari în facilități de producție din Arizona, dar și evaluarea unor posibile proiecte suplimentare în Texas.

Aceste investiții ar putea consolida poziția companiei în lanțul global de aprovizionare cu semiconductori, într-o perioadă în care guvernele și marile companii încearcă să reducă vulnerabilitățile infrastructurii tehnologice.

De ce investiția de un miliard de dolari contează pentru industria AI

Decizia TSMC reflectă o schimbare importantă în relațiile dintre producătorii de hardware și dezvoltatorii de inteligență artificială.

În mod tradițional, companiile care fabrică semiconductori obțin venituri prin vânzarea componentelor către clienți. În noul ecosistem AI, granițele dintre furnizori, parteneri și investitori devin însă tot mai puțin clare.

Prin achiziționarea unor participații în OpenAI și Anthropic, TSMC ar putea beneficia financiar nu doar de comenzile pentru cipuri, ci și de aprecierea valorii companiilor care utilizează infrastructura respectivă.

Strategii asemănătoare au fost adoptate și de alți jucători importanți ai industriei, inclusiv Nvidia, ale cărei planuri de investiții în OpenAI au atras atenția asupra legăturilor financiare dintre companiile AI.

Există însă și riscuri. Investițiile masive în inteligență artificială presupun cheltuieli uriașe pentru centre de date, energie și procesoare, iar recuperarea acestor sume depinde de capacitatea companiilor de a genera venituri suficiente pe termen lung.

În plus, cererea pentru hardware AI poate fi influențată de apariția unor tehnologii mai eficiente, de schimbarea priorităților clienților și de intensificarea concurenței.

Chiar și în aceste condiții, TSMC transmite un semnal clar: producătorul taiwanez consideră că inteligența artificială va continua să reprezinte unul dintre principalele motoare de creștere ale industriei tehnologice.

Investiția de până la un miliard de dolari în OpenAI și Anthropic arată că TSMC nu mai vrea doar să fabrice procesoarele pe care se construiește viitorul AI, ci și să dețină o parte din companiile care îl dezvoltă.