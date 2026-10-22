FOTO Un nou rival pentru Dacia Duster vine din China. Omoda X promite design spectaculos, tehnologii avansate și capacități off-road surprinzătoare

Potrivit publicației britanice Autocar, noul Omoda X anticipează direcția de design a viitoarelor modele ale constructorului chinez și ar putea deveni un concurent important pentru SUV-urile compacte europene. Conceptul pune accent pe versatilitate, aventură și dotări tehnologice, într-un segment în care prețul și caracterul practic rămân criterii importante pentru cumpărători.

Deși producătorul nu a dezvăluit încă motorizările sau prețurile viitorului model, versiunea de serie este așteptată în 2027, fără ca disponibilitatea pe toate piețele europene să fie confirmată.

Omoda X vine cu un design agresiv și o gardă la sol de 200 mm

Noul Omoda X adoptă limbajul de design Cyber Mecha, caracterizat prin suprafețe geometrice, muchii pronunțate și elemente vizuale inspirate din universul tehnologic. Rezultatul este un SUV care încearcă să combine aspectul futurist cu robustețea unui vehicul destinat escapadelor în afara asfaltului.

Partea frontală se remarcă prin formele unghiulare, iar elementele de protecție ale barelor, pragurilor și aripilor accentuează caracterul aventurier. Anvelopele orientate spre teren accidentat completează imaginea unui automobil conceput să facă față și drumurilor dificile.

Omoda anunță o gardă la sol de 200 de milimetri, valoare care îl apropie de categoria SUV-urilor cu aptitudini pentru deplasarea pe suprafețe denivelate. De asemenea, conceptul poate transporta până la 75 de kilograme pe plafon, ceea ce deschide posibilitatea utilizării unui portbagaj exterior sau a unor accesorii pentru camping.

Constructorul vizează și o capacitate de tractare de până la 1.800 de kilograme, deși această valoare trebuie confirmată pentru modelul de serie.

Prin aceste caracteristici, Omoda X încearcă să intre într-un segment în care Dacia Duster rămâne unul dintre cele mai apreciate SUV-uri accesibile, datorită combinației dintre preț, versatilitate și capacitățile pentru drumuri dificile.

Tehnologie de vedere nocturnă și două ecrane digitale la interior

Dincolo de aspectul exterior, Omoda X promite o serie de dotări tehnologice care ar putea reprezenta un avantaj competitiv. Constructorul nu a publicat încă fotografii complete ale habitaclului, însă a oferit primele informații despre echipamentele pregătite pentru concept.

Printre acestea se numără un instrumentar de bord digital cu diagonala de 10,25 inch și un ecran central de 13,2 inch, destinat sistemului multimedia. Configurația sugerează un interior modern, orientat spre conectivitate și acces rapid la funcțiile automobilului.

Una dintre cele mai interesante dotări este sistemul de vedere nocturnă cu infraroșu. Potrivit Omoda, acesta poate identifica obstacole și animale aflate la o distanță de până la 90 de metri, inclusiv în condiții de vizibilitate redusă.

Tehnologia ar putea fi utilă în special pe drumurile neiluminate, unde animalele care traversează carosabilul reprezintă un pericol pentru șoferi.

Deocamdată, nu există detalii despre motorizările disponibile, autonomie, consum sau posibilitatea unei versiuni cu tracțiune integrală. Aceste informații vor fi esențiale pentru a stabili dacă Omoda X poate concura direct cu Dacia Duster 4×4 și în privința performanțelor în teren accidentat.

Producătorii chinezi își intensifică ofensiva pe piața europeană

Prezentarea conceptului Omoda X vine într-un moment în care mărcile chinezești își extind rapid prezența în Europa. Grupul Chery, din care fac parte Omoda și Jaecoo, se numără printre constructorii care încearcă să câștige clienți prin modele cu dotări generoase și prețuri competitive.

Strategia include și piața din România, unde Chery și-a extins prezența prin mărcile Omoda și Jaecoo. Producătorul urmărește să atragă cumpărătorii interesați de SUV-uri moderne, care oferă tehnologii avansate fără costurile asociate neapărat segmentului premium.

Pentru Dacia, apariția unor astfel de rivali reprezintă o provocare suplimentară. Constructorul român beneficiază de o reputație solidă, de o rețea extinsă de distribuție și de o ofertă adaptată cumpărătorilor europeni, însă concurența devine tot mai diversificată.

Omoda X rămâne, pentru moment, un concept, iar succesul său comercial va depinde de preț, motorizări, fiabilitate și dotările păstrate pe versiunea de serie.

Dacă producătorul chinez reușește să transforme promisiunile actuale într-un SUV competitiv, Dacia Duster ar putea avea în curând un nou adversar important pe piața europeană.