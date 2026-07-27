Ford transformă pickup-ul într-o baterie pentru casă: cât costă sistemul care ține frigiderul și centrala în funcțiune

Pickup-ul devine un generator fără improvizații în instalația casei

Soluția este compatibilă cu Ford F-150 Lightning produse între 2022 și 2025, echipate cu Pro Power Onboard de 9,6 kW, precum și cu F-150 PowerBoost Hybrid din anii 2021-2026 care oferă sistemul de 7,2 kW.

Comutatorul GenerLink este montat la contor sau în apropierea acestuia. Un singur cablu face legătura dintre instalația locuinței și priza pickup-ului. Sistemul separă casa de rețeaua publică atunci când vehiculul furnizează energie, evitând trimiterea accidentală a curentului spre liniile exterioare.

Ford estimează că un F-150 PowerBoost Hybrid poate alimenta o casă medie timp de până la cinci zile. Un Lightning cu bateria standard ar putea oferi aproximativ două zile, iar versiunea cu autonomie extinsă până la trei zile. Durata reală depinde de consumatorii porniți, temperatura exterioară și nivelul inițial al bateriei.

O locuință care folosește numai frigiderul, câteva becuri, internetul și centrala poate rezista mai mult decât una care încearcă să alimenteze simultan aerul condiționat, plita electrică și un boiler mare. Puterea maximă a sistemului trebuie respectată chiar dacă bateria are suficientă energie.

Pachetul format din comutator, cablu și adaptor costă aproximativ 970 de euro. Instalarea directă la contor poate adăuga între aproximativ 220 și 400 de euro, în funcție de distribuitor și de configurația proprietății. Acolo unde montajul la contor nu este acceptat, instalarea unei variante separate poate costa între 880 și 1.320 de euro.

De ce soluția americană nu poate fi montată direct într-o casă din România

Sistemul prezentat de Ford este proiectat pentru rețelele și contoarele utilizate în Statele Unite. Locuințele românești folosesc o arhitectură electrică diferită, iar un echipament american nu trebuie conectat prin improvizații la un tablou de 230 sau 400 V.

Orice sistem de alimentare de rezervă trebuie să includă separarea sigură de rețeaua publică. În lipsa unui comutator adecvat, energia produsă de mașină poate ajunge pe cablurile exterioare și poate pune în pericol electricienii care repară avaria. Instalarea trebuie realizată de personal autorizat și acceptată în configurația tehnică a locuinței.