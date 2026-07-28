Final Fantasy XIV „înghite” aproape jumătate din Switch 2: jocul uriaș care transformă cardul de memorie într-o necesitate

Un singur joc ocupă 117,2 GB

Dimensiunea a fost dezvăluită prin pagina jocului din Nintendo eShop. Cei 117,2 GB reprezintă aproximativ 46% din capacitatea totală de stocare a consolei. Spațiul disponibil în realitate este însă mai mic, deoarece o parte din memoria internă este rezervată sistemului de operare și funcțiilor consolei.

După instalarea jocului, pe un Nintendo Switch 2 fără stocare suplimentară vor mai rămâne aproximativ 130 GB. Această capacitate poate dispărea rapid după câteva jocuri moderne, actualizări și fișiere de salvare. Final Fantasy XIV nu este nici un titlu care rămâne neschimbat după lansare. Actualizările periodice vor putea crește și mai mult dimensiunea sa.

Versiunea de Switch 2 este aproape de două ori mai mare decât ediția pentru PlayStation 5. Consola Sony beneficiază de o tehnologie mai eficientă de compresie a fișierelor. Dimensiunea de pe noua platformă Nintendo este mai apropiată de cea întâlnită pe PC.

Diferența poate fi importantă mai ales pentru jucătorii cu internet lent. Descărcarea celor 117,2 GB ar putea dura câteva ore bune. În plus, orice reinstalare viitoare va presupune repetarea procesului.

Dimensiunea uriașă vine cu mult conținut

Există și o explicație pentru acest consum impresionant de memorie. Pachetul include toate cele cinci expansiuni lansate până acum. Este vorba despre Heavensward, Stormblood, Shadowbringers, Endwalker și Dawntrail.

Jucătorii primesc astfel ani întregi de conținut într-o singură instalare. Sunt incluse numeroase regiuni, misiuni, povești, personaje și activități online. Final Fantasy XIV este un univers aflat într-o continuă dezvoltare, nu un joc care se termină după o campanie de câteva ore.

Problema este că Square Enix pregătește deja următoarea expansiune. Evercold ar urma să fie lansată în ianuarie 2027. Aceasta va aduce conținut nou, dar va cere aproape sigur și mai mult spațiu. Dimensiunea totală ar putea trece fără probleme de pragul actual.