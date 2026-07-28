Final Fantasy XIV „înghite” aproape jumătate din Switch 2: jocul uriaș care transformă cardul de memorie într-o necesitate
Final Fantasy XIV se pregătește să ocupe un loc important pe Nintendo Switch 2. La propriu. Versiunea celebrului MMO va avea o dimensiune de 117,2 GB, potrivit informațiilor publicate de IGN. Jocul va consuma astfel aproape jumătate din memoria internă de 256 GB a consolei.
Lansarea este programată pentru 4 august 2026. Final Fantasy XIV va deveni cel mai mare joc disponibil individual pe noua consolă Nintendo. Este un record impresionant, dar și o veste mai puțin plăcută pentru cei care preferă să păstreze mai multe titluri instalate simultan.
Un singur joc ocupă 117,2 GB
Dimensiunea a fost dezvăluită prin pagina jocului din Nintendo eShop. Cei 117,2 GB reprezintă aproximativ 46% din capacitatea totală de stocare a consolei. Spațiul disponibil în realitate este însă mai mic, deoarece o parte din memoria internă este rezervată sistemului de operare și funcțiilor consolei.
După instalarea jocului, pe un Nintendo Switch 2 fără stocare suplimentară vor mai rămâne aproximativ 130 GB. Această capacitate poate dispărea rapid după câteva jocuri moderne, actualizări și fișiere de salvare. Final Fantasy XIV nu este nici un titlu care rămâne neschimbat după lansare. Actualizările periodice vor putea crește și mai mult dimensiunea sa.
Versiunea de Switch 2 este aproape de două ori mai mare decât ediția pentru PlayStation 5. Consola Sony beneficiază de o tehnologie mai eficientă de compresie a fișierelor. Dimensiunea de pe noua platformă Nintendo este mai apropiată de cea întâlnită pe PC.
Diferența poate fi importantă mai ales pentru jucătorii cu internet lent. Descărcarea celor 117,2 GB ar putea dura câteva ore bune. În plus, orice reinstalare viitoare va presupune repetarea procesului.
Dimensiunea uriașă vine cu mult conținut
Există și o explicație pentru acest consum impresionant de memorie. Pachetul include toate cele cinci expansiuni lansate până acum. Este vorba despre Heavensward, Stormblood, Shadowbringers, Endwalker și Dawntrail.
Jucătorii primesc astfel ani întregi de conținut într-o singură instalare. Sunt incluse numeroase regiuni, misiuni, povești, personaje și activități online. Final Fantasy XIV este un univers aflat într-o continuă dezvoltare, nu un joc care se termină după o campanie de câteva ore.
Problema este că Square Enix pregătește deja următoarea expansiune. Evercold ar urma să fie lansată în ianuarie 2027. Aceasta va aduce conținut nou, dar va cere aproape sigur și mai mult spațiu. Dimensiunea totală ar putea trece fără probleme de pragul actual.
Pentru a evita ștergerea constantă a altor jocuri, vei avea nevoie probabil de un card microSD Express. Switch 2 nu permite instalarea jocurilor pe orice card microSD obișnuit. Consola folosește formatul Express, mai rapid, dar și mai scump decât soluțiile clasice.
Square Enix domină clasamentul jocurilor gigantice
Final Fantasy XIV va depăși recordul deținut anterior de un alt joc Square Enix. Final Fantasy VII Rebirth ocupă 91,8 GB pe Nintendo Switch 2. Diferența dintre cele două titluri este de peste 25 GB.
Compania mai deține și recordul pentru unul dintre cele mai mari pachete disponibile în magazinul digital. Kingdom Hearts Collection ocupă aproximativ 131 GB. În acest caz, dimensiunea este împărțită între trei jocuri, nu consumată de un singur titlu.
Data de lansare a versiunii pentru Switch 2 a fost confirmată de Naoki Yoshida, directorul Final Fantasy XIV. Anunțul a fost făcut în timpul Fan Festival 2026, organizat la Berlin. Pentru a reduce presiunea asupra serverelor și pentru a atrage jucători noi, prima lună va putea fi jucată fără plata abonamentului.
După încheierea perioadei promoționale, accesul va necesita un abonament activ. Costul jocului nu va fi astfel singura cheltuială. Pentru experiența completă, mulți utilizatori ar putea avea nevoie și de stocare suplimentară.
Final Fantasy XIV promite să aducă pe Switch 2 unul dintre cele mai mari universuri online existente. Va fi însă și jocul care le va aminti utilizatorilor că 256 GB nu mai reprezintă o capacitate atât de generoasă în epoca titlurilor de peste 100 GB.