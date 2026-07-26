Faruri adaptive care dau eroare: senzori suspensie, motorase sau calibrare

Senzorii de pe suspensie sunt printre primele componente verificate

Multe sisteme de reglare automată folosesc unul sau doi senzori de nivel montați pe puntea față, pe puntea spate sau pe ambele. Aceștia sunt legați de elementele suspensiei prin brațe mici și măsoară modificarea poziției caroseriei. Unitatea de comandă folosește datele pentru a evita ridicarea excesivă a fasciculului atunci când portbagajul este încărcat sau partea din spate a mașinii coboară.

Poziția senzorilor îi expune la apă, noroi, sare, pietre și lovituri. Un braț de plastic se poate rupe după o groapă, poate fi montat greșit după o intervenție la suspensie sau poate rămâne blocat. În alte cazuri, problema este electrică: cablu întrerupt, alimentare absentă, contact oxidat ori semnal în afara intervalului acceptat.

O verificare vizuală poate identifica un braț desprins sau o mufă nefixată, dar nu confirmă că senzorul transmite valori corecte. Pentru asta este necesară diagnoza, prin care se urmăresc valorile în timp real în timp ce suspensia este mișcată. Înlocuirea senzorului fără verificarea cablajului poate lăsa eroarea nerezolvată.

Uneori, senzorul nu este defect, dar poziția lui de referință nu mai corespunde cu înălțimea reală a mașinii. Acest lucru se poate întâmpla după montarea unor arcuri diferite, după coborârea suspensiei sau după schimbarea unor elemente care modifică garda la sol. Sistemul interpretează poziția nouă ca pe o încărcare permanentă și poate coborî fasciculul sau poate genera o eroare.

Motorașele și calibrarea pot bloca funcția adaptivă

În interiorul farurilor există actuatoare care mișcă reflectorul, lentila sau modulele LED. La pornirea mașinii, unele sisteme execută o scurtă mișcare de test. Dacă unul dintre faruri se mișcă, iar celălalt rămâne nemișcat, cauza poate fi un motoraș blocat, o rotiță internă deteriorată, o mufă slăbită sau modulul electronic al farului.

Totuși, eroarea poate apărea și atunci când toate piesele sunt funcționale, dar sistemul nu mai cunoaște poziția de referință. Calibrarea poate deveni necesară după demontarea unui far, înlocuirea unui senzor de nivel, repararea suspensiei, modificarea gărzii la sol sau lucrări de caroserie. Pentru anumite sisteme moderne, procedura presupune atât un aparat de reglat farurile, cât și un tester care activează modul de calibrare și memorează noua poziție.

Și tensiunea scăzută a bateriei poate genera erori aparent fără legătură. Actuatoarele și modulele de comandă sunt sensibile la căderile de tensiune din timpul pornirii, iar o baterie slăbită poate provoca mesaje temporare sau coduri de comunicare. Înainte de înlocuirea unui far complet, trebuie verificate bateria, siguranțele, conexiunile de masă, codurile de eroare și răspunsul fiecărui actuator.