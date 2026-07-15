Facultățile din România unde poți fi admis fără examen. La ce universități contează media de la Bacalaureat

Cum funcționează admiterea fără examen

În cazul programelor care nu organizează concurs de admitere, ierarhia candidaților este stabilită pe baza rezultatelor obținute înainte de înscriere. Cel mai des utilizat criteriu este media generală de la examenul de Bacalaureat.

În funcție de regulamentul fiecărei universități, pot fi luate în calcul și alte elemente, precum notele de la anumite probe ale Bacalaureatului, media anilor de liceu, un eseu motivațional sau, pentru programele cu predare într-o limbă străină, dovada competențelor lingvistice.

Universitățile unde admiterea se face pe bază de dosar

La Universitatea din București, mai multe facultăți organizează admiterea exclusiv pe baza dosarului și a rezultatelor de la Bacalaureat. Printre acestea se numără Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Administrație și Afaceri, Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Filosofie, precum și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială.

Există însă și excepții. Facultatea de Drept organizează în continuare examen de admitere, iar Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și Facultatea de Psihologie și Științele Educației aplică propriile criterii de selecție, care, în funcție de programul ales, pot include probe scrise.

La Academia de Studii Economice (ASE), majoritatea facultăților admit candidații pe baza dosarului. Excepție fac Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Facultatea de Drept, unde se organizează concurs de admitere.

Și Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) folosește, pentru unele programe, admiterea pe baza mediei de la Bacalaureat și a dosarului. De exemplu, la Facultatea de Management, departajarea candidaților cu medii egale se face în funcție de nota la Limba română și de nota obținută la proba obligatorie a profilului.

La Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), cele mai multe programe de licență nu presupun examen scris, admiterea fiind realizată pe baza unei formule care include media de la Bacalaureat. Pentru programele cu predare într-o limbă străină poate fi necesar un test de competență lingvistică.