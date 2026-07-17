Facultățile care au cei mai puțini șomeri după absolvire. Domeniile în care absolvenții își găsesc cel mai repede un loc de muncă

În același timp, România se află printre statele europene în care șomajul în rândul persoanelor cu studii superioare este unul dintre cele mai scăzute, sub 1,5%, potrivit unei analize bazate pe date Eurostat.

Facultățile care oferă cele mai bune șanse de angajare

Specialiștii în recrutare și statisticile privind piața muncii arată că absolvenții unor domenii își găsesc cel mai ușor un loc de muncă.

Printre facultățile cu cele mai bune perspective se numără:

Medicină;

Medicină Dentară;

Farmacie;

Automatică și Calculatoare;

Informatică;

Electronică și Telecomunicații;

Inginerie Electrică;

Construcții;

Energetică;

Facultățile de profil militar și de ordine publică.

În aceste domenii există o cerere constantă de specialiști, iar în multe cazuri angajatorii recrutează studenți încă din ultimii ani de facultate.

Un avantaj important îl au și absolvenții facultăților tehnice, pe fondul deficitului de ingineri și specialiști în industrie, energie și infrastructură.

Domeniile în care companiile caută permanent angajați

Piața muncii indică un deficit de personal în mai multe sectoare economice.

Printre cele mai căutate profesii se numără: