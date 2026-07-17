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Facultățile care au cei mai puțini șomeri după absolvire. Domeniile în care absolvenții își găsesc cel mai repede un loc de muncă

Facultățile care au cei mai puțini șomeri după absolvire. Domeniile în care absolvenții își găsesc cel mai repede un loc de muncă
Alegerea facultății nu influențează doar anii petrecuți la studii, ci și șansele de a găsi rapid un loc de muncă după absolvire
Ana Ionescu
de Ana Ionescu
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Alegerea facultății nu influențează doar anii petrecuți la studii, ci și șansele de a găsi rapid un loc de muncă după absolvire. În contextul în care piața muncii se schimbă accelerat, unele domenii continuă să ofere perspective foarte bune de angajare, în timp ce altele sunt afectate de o concurență mai mare.

Datele Eurostat arată că persoanele cu studii superioare au, în general, un risc mult mai redus de șomaj decât cele cu un nivel mai scăzut de educație. În Uniunea Europeană, rata șomajului în rândul persoanelor cu studii universitare a fost de 3,6% în 2025, comparativ cu 10,5% în cazul celor cu un nivel redus de educație.

În același timp, România se află printre statele europene în care șomajul în rândul persoanelor cu studii superioare este unul dintre cele mai scăzute, sub 1,5%, potrivit unei analize bazate pe date Eurostat.

Facultățile care oferă cele mai bune șanse de angajare

Specialiștii în recrutare și statisticile privind piața muncii arată că absolvenții unor domenii își găsesc cel mai ușor un loc de muncă.

Printre facultățile cu cele mai bune perspective se numără:

  • Medicină;
  • Medicină Dentară;
  • Farmacie;
  • Automatică și Calculatoare;
  • Informatică;
  • Electronică și Telecomunicații;
  • Inginerie Electrică;
  • Construcții;
  • Energetică;
  • Facultățile de profil militar și de ordine publică.

În aceste domenii există o cerere constantă de specialiști, iar în multe cazuri angajatorii recrutează studenți încă din ultimii ani de facultate.

Un avantaj important îl au și absolvenții facultăților tehnice, pe fondul deficitului de ingineri și specialiști în industrie, energie și infrastructură.

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Domeniile în care companiile caută permanent angajați

Piața muncii indică un deficit de personal în mai multe sectoare economice.

Printre cele mai căutate profesii se numără:

  • medici și asistenți medicali;
  • programatori și dezvoltatori software;
  • ingineri;
  • specialiști în securitate cibernetică;
  • experți în inteligență artificială;
  • analiști de date;
  • electricieni și ingineri energeticieni;
  • specialiști în automatizări industriale.

În multe dintre aceste domenii, rata șomajului este foarte redusă, iar salariile sunt, de regulă, peste media națională.

Nu toate facultățile oferă aceleași perspective

Experții atrag însă atenția că diploma universitară nu garantează automat un loc de muncă. Perspectivele diferă în funcție de specializare, experiența acumulată în timpul studiilor, stagiile de practică și competențele dobândite.

Absolvenții care participă la internshipuri, programe de practică sau proiecte în timpul facultății au, de regulă, șanse mai mari să se angajeze imediat după terminarea studiilor.

De asemenea, competențele digitale, cunoașterea limbilor străine și adaptabilitatea sunt criterii tot mai importante pentru angajatori, indiferent de domeniul absolvit.

România, printre ultimele state din UE la angajarea tinerilor absolvenți

Chiar dacă persoanele cu studii superioare au un risc redus de șomaj, România continuă să aibă dificultăți în integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, doar 72,7% dintre absolvenții recenți din România aveau un loc de muncă în 2025, față de media Uniunii Europene de 83%. Doar Grecia și Italia au înregistrat rezultate mai slabe.

Specialiștii explică această situație prin migrația forței de muncă, nepotrivirea dintre competențele dobândite în unele programe universitare și cerințele angajatorilor, precum și prin diferențele mari dintre regiunile țării în ceea ce privește oportunitățile de angajare.

Cu toate acestea, pentru absolvenții facultăților din domenii precum medicina, IT-ul sau ingineria, șansele de a rămâne fără loc de muncă imediat după absolvire rămân printre cele mai mici de pe piața muncii din România.

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