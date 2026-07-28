Facultatea la care numărul candidaților a crescut cu peste 500% într-un singur an. Domeniul tot mai căutat de tineri în 2026

Creșterea nu este un caz izolat. Și programul de Geologie a atras mult mai mulți tineri decât anul trecut, numărul candidaților urcând de la 39 la 112, ceea ce înseamnă un avans de aproape 200% și o concurență similară cu cea de la Geofizică.

De ce aleg tot mai mulți tineri Geologia și Geofizica

Reprezentanții Universității din București spun că interesul crescut pentru aceste specializări vine pe fondul cererii tot mai mari de specialiști în domenii esențiale pentru economie, infrastructură și sectorul energetic.

„Creșterea interesului pentru aceste domenii vine într-un context în care societatea are nevoie de specialiști în geologie și geofizică pentru o gamă largă de aplicații practice, de la explorarea și exploatarea resurselor naturale și dezvoltarea sectorului energetic până la infrastructură, protecția mediului și gestionarea riscurilor naturale. Într-un sector energetic aflat în transformare și în contextul unor proiecte strategice pentru România, competențele specialiștilor în geologie și geofizică devin cu atât mai relevante. Evoluția numărului de candidați confirmă, totodată, un interes în creștere al tinerilor pentru științele fundamentale și pentru domenii în care cunoașterea științifică se transformă direct în soluții aplicate”, se arată în comunicatul Universității din București.

Interes în creștere și pentru specializările cu aplicații în medicină

Admiterea din acest an a adus creșteri importante și la alte programe de studii din cadrul Universității din București.

La Facultatea de Fizică, programul Fizică medicală a înregistrat 157 de candidaturi, față de 109 în 2025, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 44%. Totodată, programul Fizică a atras 195 de candidați, cu aproape 67% mai mulți decât anul trecut, concurența ajungând la aproape zece candidați pe un loc bugetat.

La Facultatea de Chimie, programele cu profil medical continuă să fie printre cele mai căutate. Chimie medicală a adunat 441 de candidaturi, față de 373 în 2025, în timp ce Biochimie tehnologică a crescut de la 307 la 353 de candidați. De asemenea, Chimie farmaceutică a atras 419 candidați, cu aproape 19% mai mulți decât în sesiunea precedentă, concurența apropiindu-se de 17 candidați pentru un loc finanțat de la buget.

Mai mulți candidați și la Drept și Jurnalism

Creșterea interesului pentru admiterea la Universitatea din București s-a remarcat și la Facultatea de Drept, unde numărul candidaților a urcat de la 1.219 în 2025 la aproape 1.700 în acest an, ceea ce înseamnă un avans de aproape 40%.

Și Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a raportat mai multe înscrieri, programele de Relații Publice și Publicitate având cu peste 20% mai mulți candidați decât anul trecut.