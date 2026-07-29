Facultatea din România unde s-a intrat cel mai greu. Nici la taxă nu s-a intrat fără media 9. Admiterea din 2026 a stabilit un record al concurenței

Cinci candidați au avut media 10

Clasamentul de la Facultatea de Drept a început cu medii maxime. Cinci dintre candidații înscriși au obținut media 10, iar diferențele dintre cei aflați pe primele poziții au fost foarte mici.

Pentru locurile de la buget, ultima medie a fost 9,68, iar pentru cele cu taxă, pragul s-a oprit la 9,13. Astfel, chiar și absolvenții cu rezultate foarte bune au avut emoții la afișarea listelor.

Situația este una rar întâlnită în sistemul universitar românesc, în condițiile în care la alte facultăți locurile au fost ocupate fără o competiție semnificativă, în unele cazuri doar pe baza dosarului.

Aproximativ doi candidați s-au luptat pentru fiecare loc

La Facultatea de Drept din Brașov au fost înregistrați aproximativ doi candidați pentru fiecare loc pus la dispoziție. Numărul mare de înscrieri, dar și rezultatele foarte bune ale absolvenților au ridicat considerabil mediile de admitere.

La nivelul întregii Universități Transilvania, pentru programele de licență au fost depuse peste 12.000 de dosare. Alte aproape 3.000 de dosare au fost înregistrate pentru programele de masterat.

Medicina a avut cea mai mare concurență

Deși Facultatea de Drept a înregistrat cele mai ridicate medii, programul de Medicină a atras cei mai mulți candidați în raport cu numărul locurilor disponibile.

La Medicină au fost înregistrați 12,41 candidați pentru fiecare loc. Următoarele programe în clasamentul concurenței au fost Psihologia, cu 5,65 candidați pe loc, și Balneofiziokinetoterapia și recuperarea, cu 4,15 candidați pe loc.