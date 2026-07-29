Facultatea din România unde s-a intrat cel mai greu. Nici la taxă nu s-a intrat fără media 9. Admiterea din 2026 a stabilit un record al concurenței
Admiterea din 2026 a adus rezultate spectaculoase la Facultatea de Drept a Universității Transilvania din Brașov. Concurența a fost atât de ridicată încât nici măcar locurile cu taxă nu au putut fi obținute de candidații cu medii mai mici de 9.
Ultimul candidat declarat admis pe un loc cu taxă a avut media 9,13, în timp ce pentru un loc finanțat de la buget a fost nevoie de cel puțin 9,68. Potrivit Mediafax, acestea sunt unele dintre cele mai mari medii înregistrate în sesiunea de admitere din acest an.
Cinci candidați au avut media 10
Clasamentul de la Facultatea de Drept a început cu medii maxime. Cinci dintre candidații înscriși au obținut media 10, iar diferențele dintre cei aflați pe primele poziții au fost foarte mici.
Pentru locurile de la buget, ultima medie a fost 9,68, iar pentru cele cu taxă, pragul s-a oprit la 9,13. Astfel, chiar și absolvenții cu rezultate foarte bune au avut emoții la afișarea listelor.
Situația este una rar întâlnită în sistemul universitar românesc, în condițiile în care la alte facultăți locurile au fost ocupate fără o competiție semnificativă, în unele cazuri doar pe baza dosarului.
Aproximativ doi candidați s-au luptat pentru fiecare loc
La Facultatea de Drept din Brașov au fost înregistrați aproximativ doi candidați pentru fiecare loc pus la dispoziție. Numărul mare de înscrieri, dar și rezultatele foarte bune ale absolvenților au ridicat considerabil mediile de admitere.
La nivelul întregii Universități Transilvania, pentru programele de licență au fost depuse peste 12.000 de dosare. Alte aproape 3.000 de dosare au fost înregistrate pentru programele de masterat.
Medicina a avut cea mai mare concurență
Deși Facultatea de Drept a înregistrat cele mai ridicate medii, programul de Medicină a atras cei mai mulți candidați în raport cu numărul locurilor disponibile.
La Medicină au fost înregistrați 12,41 candidați pentru fiecare loc. Următoarele programe în clasamentul concurenței au fost Psihologia, cu 5,65 candidați pe loc, și Balneofiziokinetoterapia și recuperarea, cu 4,15 candidați pe loc.
La Resurse umane au concurat 2,95 candidați pentru fiecare loc, iar la Afaceri internaționale au fost 2,85 candidați pe loc.
Raportat la numărul total de locuri din cadrul facultăților, Medicina a avut peste șase candidați pe loc, Psihologia peste trei, iar Dreptul și Facultatea de Sociologie și Comunicare au înregistrat aproximativ doi candidați pe loc.
Media 9 nu a fost suficientă peste tot pentru un loc la buget
Rezultate ridicate au fost înregistrate și la alte facultăți din cadrul Universității Transilvania. Candidații cu medii mai mici de 9 nu au reușit să obțină locuri la buget la mai multe programe din domeniile Psihologie și Științele Educației, Sociologie și Comunicare, Litere, Matematică și Informatică sau Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.
Pragurile au fost însă mai accesibile pentru locurile cu taxă de la alte specializări. Ultima medie a fost 8,25 la Psihologie, 8,05 la Sociologie și Comunicare, 7,51 la Științe Economice și Administrarea Afacerilor și 6,98 la Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.
La unele programe tehnice, locurile cu taxă au fost ocupate inclusiv de candidați cu medii între 5 și 6, ceea ce evidențiază diferențele mari dintre facultăți și domenii.
Procesul de admitere nu s-a încheiat pentru toate programele Universității Transilvania. Examenul pentru programul de Medicină este programat pe 29 iulie 2026, iar rezultatele urmează să fie publicate pe 30 iulie.
Pentru celelalte programe de studiu din cadrul Facultății de Medicină, selecția candidaților se realizează pe baza dosarelor depuse.