Facultatea care a înregistrat cea mai mare concurență din ultimii 20 de ani. Aproape șase candidați s-au luptat pentru un loc la buget

Interesul pentru Facultatea de Drept a Universității din București a ajuns în acest an la cel mai ridicat nivel din ultimele două decenii. Aproape 1.700 de candidați au participat la examenul de admitere, iar concurența pentru locurile finanțate de la buget a fost una record: aproape șase candidați pentru fiecare loc disponibil.

Admitere cu emoții și o concurență mare

Candidații au susținut examenul miercuri dimineață, în condițiile în care Capitala a fost afectată de o ploaie torențială. Chiar și așa, vremea nefavorabilă nu i-a împiedicat pe tineri să ajungă la examen, mulți dintre ei spunând că își doresc de ani buni să urmeze o carieră în domeniul juridic.

Pentru unii, alegerea Facultății de Drept a fost inspirată de experiențe personale, în timp ce alții au fost influențați de familie sau de perspectivele profesionale pe care le oferă această specializare.

O candidată a povestit că și-a dorit să devină avocat încă din copilărie, după ce și-a însoțit frecvent părinții, care sunt persoane cu deficiențe de auz, la diferite instituții și consultații medicale.

Alți tineri spun că își doresc să urmeze magistratura și să contribuie la schimbarea sistemului de justiție.

Examen cu 100 de întrebări

Admiterea a constat într-un test-grilă alcătuit din 100 de întrebări, care au vizat gramatica, economia și gândirea critică.

Pentru a putea ocupa un loc, candidații trebuie să obțină minimum 50 de puncte.

Pe lângă locurile finanțate de la buget, Facultatea de Drept pune la dispoziție aproape 300 de locuri cu taxă, precum și aproximativ 400 de locuri pentru forma de învățământ la distanță.

De ce a crescut interesul pentru Facultatea de Drept

Conducerea facultății consideră că interesul ridicat pentru admitere vine într-un context în care sistemul de justiție a fost intens dezbătut în spațiul public și în care instituția continuă să înregistreze rezultate importante la concursurile pentru Institutul Național al Magistraturii.

Decanul Facultății de Drept a subliniat că instituția rămâne principalul furnizor de candidați admiși la Institutul Național al Magistraturii, performanță care contribuie la atractivitatea facultății în rândul absolvenților de liceu.

Concurența din acest an reprezintă cea mai ridicată din ultimii 20 de ani și confirmă faptul că Facultatea de Drept a Universității din București continuă să fie una dintre cele mai căutate opțiuni pentru viitorii studenți.