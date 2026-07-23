Facultatea care a înregistrat cea mai mare concurență din ultimii 20 de ani. Aproape șase candidați s-au luptat pentru un loc la buget

De ce rămâne Dreptul una dintre cele mai căutate facultăți
Interesul ridicat pentru această facultate se menține de mai mulți ani, însă ediția din 2026 a admiterii a depășit toate așteptările. Numărul mare de candidați confirmă faptul că Dreptul continuă să fie una dintre cele mai atractive opțiuni pentru absolvenții de liceu care își doresc o carieră în sistemul juridic sau în alte domenii conexe.
Absolvenții Facultății de Drept pot urma profesii precum avocat, judecător, procuror, notar public, executor judecătoresc, consilier juridic sau pot lucra în instituții publice, companii private și organizații internaționale. Pentru mulți dintre candidați, varietatea oportunităților profesionale reprezintă unul dintre principalele motive pentru care aleg această facultate.
Examenul de admitere este considerat unul dintre cele mai dificile din cadrul Universității din București, întrucât presupune nu doar cunoștințe solide, ci și capacitatea de analiză și gândire logică. Candidații trebuie să răspundă la întrebări din mai multe domenii, iar diferențele dintre punctajele obținute sunt adesea foarte mici.
Rezultatele examenului vor stabili ierarhia finală a candidaților, iar ocuparea locurilor la buget se va face în ordinea mediilor obținute. În fiecare an, ultimele locuri sunt ocupate de candidați cu punctaje foarte apropiate, ceea ce face ca fiecare răspuns corect să poată influența decisiv șansele de admitere.