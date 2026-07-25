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Facebook lansează gratuit o insignă pentru utilizatori. Cum obții badge-ul și la ce folosește

Facebook lansează gratuit o insignă pentru utilizatori. Cum obții badge-ul și la ce folosește
Facebook lansează o insignă gratuită prin care utilizatorii pot demonstra că sunt persoane reale, nu profiluri false create cu AI. (Foto: Playtech)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Facebook încearcă să rezolve una dintre problemele tot mai vizibile ale rețelelor sociale: dificultatea de a deosebi o persoană reală de un profil fals, construit cu fotografii generate de inteligența artificială. Meta a anunțat lansarea Facebook Verified, o insignă gratuită prin care utilizatorii pot confirma că în spatele contului lor se află o persoană reală.

Noua funcție nu trebuie confundată cu abonamentul Meta Verified, care rămâne un serviciu contra cost și include beneficii suplimentare. Insigna gratuită are un scop mult mai simplu: să le arate celorlalți utilizatori că profilul a trecut printr-un proces de verificare a identității.

Cum obții gratuit insigna Facebook Verified

Pentru verificare, utilizatorul trebuie să înregistreze un scurt videoclip selfie. Meta compară imaginile din înregistrare cu fotografiile deja publicate pe profil, pentru a vedea dacă este vorba despre aceeași persoană.

Potrivit companiei, verificarea durează în mod normal doar câteva minute și nu presupune plata unui abonament. Procesul trebuie parcurs o singură dată, iar insigna rămâne asociată contului după confirmarea identității.

Funcția este disponibilă numai persoanelor care au împlinit 18 ani și ale căror conturi respectă regulile Facebook. Profilurile implicate în fraude, înșelătorii, tentative de inducere în eroare sau alte activități considerate neautentice nu vor putea primi insigna.

De asemenea, Facebook Verified este destinat exclusiv profilurilor personale. Insigna nu poate fi solicitată pentru pagini și nici pentru conturile care folosesc modul profesional, cunoscut drept ProMode.

Unde va apărea noua insignă

După verificare, simbolul va fi vizibil în mai multe zone ale platformei, inclusiv pe profil, în Facebook Marketplace, Facebook Dating și în grupuri. Meta intenționează ca, în timp, insigna să fie afișată și lângă postările publicate în fluxul principal.

Prezența acesteia ar putea fi utilă mai ales în Marketplace și Dating, două servicii în care utilizatorii intră în contact cu persoane necunoscute și unde profilurile false pot fi folosite pentru fraude sau furt de identitate.

Compania prezintă noua funcție și ca pe o metodă de limitare a conturilor false create cu ajutorul AI. Pe măsură ce fotografiile și videoclipurile generate artificial devin tot mai realiste, simpla analizare a imaginilor unui profil nu mai este suficientă pentru a stabili dacă acesta aparține unei persoane adevărate.

Nu este același serviciu cu Meta Verified

Facebook Verified este separat de abonamentul plătit Meta Verified. Varianta contra cost oferă, pe lângă bifă, protecție împotriva conturilor care imită identitatea utilizatorului, acces direct la serviciul de asistență și alte funcții premium.

Noua insignă gratuită nu include aceste beneficii și certifică doar faptul că profilul aparține unei persoane reale. Funcția este introdusă treptat, inițial în anumite piețe, urmând ca disponibilitatea să fie extinsă la nivel global. Meta nu a precizat încă momentul în care verificarea va ajunge la toți utilizatorii din România.

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