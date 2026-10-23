EXPERIENȚĂ Am testat laptopurile ASUS ProArt care folosesc inteligență artificială fără să depindă de cloud. De ce ar putea fi mai importante decât par la prima vedere

Am fost invitată de ASUS la o sesiune de testare a noilor laptopuri ProArt, echipate cu tehnologia NVIDIA RTX Spark, iar experiența mi-a arătat o direcție interesantă în care se îndreaptă calculatoarele personale. Am avut ocazia să folosesc inteligența artificială locală pentru a genera o imagine și apoi pentru a transforma imaginea respectivă într-un scurt material video. Totul folosind puterea de procesare a laptopului.

Colegul meu, Alexandru Puiu, a explicat deja în detaliu, într-un preview ASUS ProArt P14 cu NVIDIA RTX Spark, ce se ascunde în spatele acestei tehnologii. Articolul său este unul foarte tehnic, cu informații despre procesoare, memorie unificată, arhitectură ARM și performanță grafică. Eu voi încerca să explic lucrurile ceva mai simplu, din perspectiva unui utilizator obișnuit: ce înseamnă, de fapt, AI local, la ce ajută și de ce ar putea conta inclusiv pentru profesii care aparent nu au nicio legătură cu tehnologia.

Ce este AI-ul local și cum am reușit să transform o imagine într-un videoclip

Ca să înțelegem ce face diferit un laptop cu AI local, putem porni de la o comparație foarte simplă. Atunci când folosim un serviciu obișnuit de inteligență artificială prin internet, laptopul nostru este, în mare parte, intermediarul. Trimitem o cerere, aceasta ajunge la calculatoarele puternice ale companiei care oferă serviciul, iar răspunsul se întoarce la noi. Practic, cea mai dificilă parte a muncii are loc în altă parte.

În cazul AI-ului local, lucrurile se schimbă. Laptopul are suficientă putere de procesare și memorie pentru a executa el însuși anumite modele de inteligență artificială. Cu alte cuvinte, o parte dintre sarcinile pentru care aveam nevoie de servere externe pot fi realizate chiar pe dispozitivul aflat în fața noastră. Nu este obligatoriu să trimitem fiecare fotografie, document sau instrucțiune pe internet.

În cadrul demonstrației ASUS, am experimentat exact această posibilitate. Am pornit de la o idee pe care inteligența artificială a transformat-o într-o imagine. Ulterior, am folosit imaginea respectivă pentru a genera un scurt videoclip. Practic, un conținut vizual static a devenit o secvență animată cu ajutorul AI-ului care rula pe laptop.

Nu trebuie să fii programator și nici să înțelegi ce înseamnă fiecare componentă hardware pentru a aprecia rezultatul. Este suficient să te gândești că poți descrie ceea ce îți imaginezi, iar calculatorul poate crea o reprezentare vizuală a ideii tale. Apoi poți merge mai departe, transformând-o în video, fără să depinzi pentru această operațiune de un serviciu de generare în cloud.

În spatele experienței se află, printre altele, aplicația ASUS MuseTree, care integrează modele de inteligență artificială pentru generarea de imagini și conținut video. ASUS utilizează tehnologia NVIDIA RTX Spark, concepută pentru a permite inclusiv rularea unor modele AI complexe direct pe computer. Despre noile laptopuri ProArt și posibilitățile lor de generare AI am mai scris pe Playtech, însă diferența este că acum am putut experimenta personal această tehnologie.

De ce AI-ul local ar putea fi extrem de util pentru avocați, medici și companii

La prima vedere, generarea unei imagini sau a unui videoclip poate părea o funcție spectaculoasă, dar destinată mai ales celor care lucrează în publicitate, design, fotografie sau producție video. În realitate, una dintre cele mai importante utilizări ale inteligenței artificiale locale s-ar putea afla într-o zonă mult mai puțin spectaculoasă vizual: protejarea informațiilor confidențiale.

Să ne imaginăm, de exemplu, o firmă de avocatură care lucrează cu sute de contracte, documente juridice și informații sensibile despre clienți. Un sistem AI ar putea ajuta la identificarea unor clauze, compararea documentelor sau realizarea unor rezumate. Problema apare atunci când documentele trebuie încărcate pe o platformă externă, iar firma are obligații stricte privind confidențialitatea.

Cu un model AI instalat și configurat local, aceste operațiuni ar putea fi efectuate fără transmiterea documentelor către un serviciu de procesare în cloud. Informațiile ar rămâne în infrastructura controlată de utilizator sau de companie, ceea ce poate reprezenta un avantaj important pentru organizațiile care gestionează date sensibile.

Un alt exemplu ar putea fi o clinică medicală. Aici, inteligența artificială ar putea ajuta la organizarea documentelor administrative, căutarea informațiilor în arhive sau realizarea unor rezumate ale unor texte medicale, în condițiile respectării regulilor de protecție a datelor. Nu vorbim despre înlocuirea medicilor și nici despre formularea automată a diagnosticelor, ci despre instrumente care ar putea reduce timpul petrecut cu anumite activități repetitive.

Bineînțeles, faptul că un AI funcționează local nu înseamnă automat că toate informațiile sunt în deplină siguranță. Contează securitatea laptopului, aplicațiile instalate, configurarea lor și felul în care sunt administrate documentele. În plus, orice utilizare a AI-ului într-un domeniu sensibil trebuie verificată și adaptată obligațiilor legale și profesionale. Avantajul esențial este însă posibilitatea de a controla mult mai bine unde ajung datele.

Nu doar pentru specialiștii IT. Cine ar mai putea avea nevoie de un asemenea laptop

O altă categorie evidentă de utilizatori este reprezentată de programatori și specialiștii IT. Aceștia pot rula modele de inteligență artificială pentru a-i ajuta să scrie cod, să identifice erori sau să experimenteze cu propriile aplicații, fără să trimită obligatoriu codul sursă pe serverele altor companii. Pentru o firmă care dezvoltă software proprietar, această posibilitate poate avea o valoare considerabilă.

Creatorii de conținut se află și ei printre beneficiarii direcți. Fotografii pot experimenta cu idei vizuale, designerii pot crea concepte, iar echipele de marketing pot realiza variante preliminare pentru campanii. Pentru jurnaliști, un AI local ar putea fi util la transcrierea interviurilor, organizarea documentării sau analizarea unor materiale, cu condiția folosirii unor aplicații potrivite și a verificării rezultatelor.

De altfel, această direcție nu este explorată exclusiv de ASUS. Am prezentat pe Playtech și laptopurile Lenovo Yoga care pot rula modele AI direct pe dispozitiv, semn că producătorii încep să trateze inteligența artificială locală drept o funcție importantă a calculatoarelor, nu doar ca pe un experiment.

Există și un potențial avantaj financiar. Multe platforme AI funcționează pe bază de abonament sau taxează utilizarea în funcție de volumul de conținut generat. Un model local poate fi folosit fără asemenea taxe pentru fiecare solicitare, dacă aplicația și licența permit acest lucru. Asta nu înseamnă că inteligența artificială locală este complet gratuită: laptopurile performante costă, consumă energie, iar unele aplicații sau modele pot avea propriile condiții de utilizare.

Ce mi-a plăcut la experiența ASUS și unde sunt încă limitele tehnologiei

Ceea ce mi s-a părut interesant la demonstrația ASUS a fost simplitatea ideii. Nu am avut nevoie să înțeleg toate detaliile tehnice ale procesorului NVIDIA RTX Spark pentru a crea o imagine și un scurt videoclip. Din perspectiva utilizatorului, accentul s-a mutat de la complexitatea tehnologiei la ceea ce poți realiza cu ajutorul ei.

Laptopurile ProArt sunt gândite în special pentru profesioniști și creatori. Modelul P14, de exemplu, are un ecran OLED de 14 inchi, o construcție subțire și o greutate de aproximativ 1,48 kilograme. Configurațiile superioare pot oferi cantități foarte mari de memorie, necesare pentru rularea unor modele AI mai complexe. Totuși, specificațiile diferă de la o versiune la alta, iar memoria disponibilă influențează direct ce modele pot fi utilizate.

Trebuie făcută și o distincție importantă: AI-ul local nu înseamnă că orice model sau orice operațiune va funcționa mai repede decât prin cloud. Unele servicii online folosesc infrastructuri mult mai puternice decât un laptop, iar modelele locale pot avea limitări privind calitatea rezultatelor, informațiile disponibile sau viteza de procesare. În plus, anumite funcții și aplicații ASUS continuă să utilizeze servicii online, în funcție de instrumentul ales.

Experiența mea a fost o sesiune de testare, nu un review complet. Nu am măsurat autonomia, performanța în utilizare îndelungată sau diferențele de viteză față de servicii precum ChatGPT. Pentru asemenea concluzii ar fi nevoie de teste separate, desfășurate în condiții comparabile.

Totuși, am plecat de la eveniment cu impresia că miza acestor laptopuri este mai mare decât simpla generare de imagini spectaculoase. Ideea că un calculator personal poate executa sarcini AI complexe, păstrând procesarea și datele sub controlul utilizatorului, deschide posibilități pentru multe domenii profesionale.

Nu cred că toată lumea are nevoie, în acest moment, de un laptop atât de performant și de costisitor. Pentru cine folosește calculatorul exclusiv ca să navigheze pe internet, să urmărească filme sau să trimită e-mailuri, avantajele nu justifică investiția. În schimb, pentru profesioniștii care lucrează zilnic cu informații confidențiale, proiecte creative complexe sau propriile modele de inteligență artificială, un asemenea dispozitiv poate deveni un instrument de lucru foarte interesant.

Iar dacă ar fi să rezum experiența într-o singură idee, aceasta ar fi că viitorul AI-ului nu înseamnă neapărat să trimitem tot mai multe informații către servere aflate undeva în lume. O parte din acest viitor s-ar putea afla chiar în laptopul de pe biroul nostru.