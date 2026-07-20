Europa apasă accelerația electrică: 2 milioane de mașini vândute într-o lună, în timp ce SUA pierde teren
Piața globală a mașinilor electrificate a trecut în iunie 2026 de pragul simbolic de două milioane de unități vândute într-o singură lună. Cifra include atât automobile complet electrice, cât și modele plug-in hybrid, iar totalul primelor șase luni a ajuns la 9,6 milioane de vehicule. Față de iunie 2025, avansul global este de 7%, iar comparativ cu luna mai vânzările au crescut cu 11%.
Imaginea de ansamblu poate sugera o industrie care avansează uniform, dar diferențele dintre regiuni sunt din ce în ce mai mari. Europa a înregistrat cea mai bună lună din istorie, China încearcă să compenseze încetinirea pieței interne prin exporturi, iar America de Nord continuă să piardă ritm după reducerea sprijinului acordat cumpărătorilor.
Pentru România, tendința europeană este mai importantă decât rezultatul global în sine. Creșterea producției de electrice compacte și accesibile poate aduce mai multe modele în showroom-uri, poate intensifica reducerile comerciale și poate împinge în jos prețurile mașinilor rulate. Nu înseamnă că automobilul electric devine automat ieftin, dar oferta începe să fie mai diversă decât în perioada în care segmentul era dominat de SUV-uri premium.
Europa a avut cea mai bună lună, susținută de modele electrice mai mici
În Europa au fost vândute aproximativ 530.000 de vehicule electrificate în iunie. Rezultatul este cu 31% mai mare decât în aceeași lună din 2025 și cu 28% peste nivelul din mai. În primele șase luni, piața europeană a ajuns la aproximativ 2,5 milioane de unități, în creștere cu 27%.
Franța, Danemarca, Spania și Portugalia au stabilit recorduri lunare. În Franța, Renault a ajuns la o cotă de aproximativ 20% din piața electrică, iar patru dintre primele cinci modele vândute au purtat sigla constructorului local. Noul Twingo electric a urcat deja pe locul al treilea, deși livrările sale consistente au început abia în primăvară.
Volkswagen Group a început, la rândul său, livrările noii familii de electrice accesibile. Volkswagen ID.Polo, Cupra Raval și Skoda Epiq atacă exact zona care a lipsit mult timp din piața europeană: automobile relativ compacte, proiectate pentru volume mari și costuri de producție suficient de mici pentru a putea fi vândute profitabil.
Această schimbare poate conta mult pentru România. Un cumpărător care locuiește la bloc și folosește mașina în oraș nu are neapărat nevoie de un SUV de două tone și de o baterie uriașă. Modelele mai mici pot fi mai eficiente, mai ușor de parcat și mai accesibile, chiar dacă autonomia lor nu impresionează la fel de mult în reclame.
Creșterea europeană este susținută și de prețurile ridicate ale carburanților, de stimulentele naționale și de regulile tot mai stricte privind emisiile. Totuși, succesul pe termen lung va depinde de prețul fără subvenție, de costul încărcării și de disponibilitatea stațiilor în afara marilor orașe.
China exportă masiv, iar America de Nord merge în direcția opusă
China a rămas cea mai mare piață, cu aproximativ un milion de vehicule electrificate vândute în iunie. Rezultatul este însă cu 11% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. În primele șase luni, scăderea ajunge la 14%, până la aproximativ 4,9 milioane de unități.
Constructorii chinezi compensează prin exporturi. Aproape 500.000 de vehicule electrificate au plecat către alte țări numai în iunie, un nou record lunar. Europa rămâne una dintre destinațiile importante, chiar dacă automobilele complet electrice produse în China sunt afectate de tarife suplimentare.
Mai mulți producători au răspuns prin promovarea modelelor plug-in hybrid, care pot evita o parte dintre barierele aplicate electricelor cu baterie. Strategia explică numărul tot mai mare de SUV-uri și hatchback-uri chinezești care combină o autonomie electrică utilă în oraș cu un motor termic pentru drumurile lungi.
America de Nord a înregistrat numai aproximativ 130.000 de unități în iunie, în scădere cu 13% față de anul anterior și cu 9% față de mai. De la începutul anului, piața regională a coborât cu 20%, până la aproximativ 730.000 de vehicule. Eliminarea stimulentelor federale din Statele Unite a redus impulsul pieței, iar Ford și General Motors au raportat scăderi mai mari decât media segmentului.
În schimb, restul lumii a crescut spectaculos, cu 98% față de iunie 2025. Aproximativ 300.000 de vehicule au fost vândute într-o singură lună, iar totalul semestrial a ajuns la 1,4 milioane.
Cursa electrică nu mai este, așadar, o confruntare simplă între China, Europa și Statele Unite. Europa accelerează prin modele compacte, China își mută producția către export, iar piețele emergente încep să absoarbă volume tot mai mari. Pentru România, rezultatul poate fi o ofertă mai bogată, dar și o presiune mai mare asupra producătorilor europeni care trebuie să răspundă rapid la prețurile și tehnologiile rivalilor asiatici.