Europa apasă accelerația electrică: 2 milioane de mașini vândute într-o lună, în timp ce SUA pierde teren

Pentru România, tendința europeană este mai importantă decât rezultatul global în sine. Creșterea producției de electrice compacte și accesibile poate aduce mai multe modele în showroom-uri, poate intensifica reducerile comerciale și poate împinge în jos prețurile mașinilor rulate. Nu înseamnă că automobilul electric devine automat ieftin, dar oferta începe să fie mai diversă decât în perioada în care segmentul era dominat de SUV-uri premium.

Europa a avut cea mai bună lună, susținută de modele electrice mai mici

În Europa au fost vândute aproximativ 530.000 de vehicule electrificate în iunie. Rezultatul este cu 31% mai mare decât în aceeași lună din 2025 și cu 28% peste nivelul din mai. În primele șase luni, piața europeană a ajuns la aproximativ 2,5 milioane de unități, în creștere cu 27%.

Franța, Danemarca, Spania și Portugalia au stabilit recorduri lunare. În Franța, Renault a ajuns la o cotă de aproximativ 20% din piața electrică, iar patru dintre primele cinci modele vândute au purtat sigla constructorului local. Noul Twingo electric a urcat deja pe locul al treilea, deși livrările sale consistente au început abia în primăvară.

Volkswagen Group a început, la rândul său, livrările noii familii de electrice accesibile. Volkswagen ID.Polo, Cupra Raval și Skoda Epiq atacă exact zona care a lipsit mult timp din piața europeană: automobile relativ compacte, proiectate pentru volume mari și costuri de producție suficient de mici pentru a putea fi vândute profitabil.

Această schimbare poate conta mult pentru România. Un cumpărător care locuiește la bloc și folosește mașina în oraș nu are neapărat nevoie de un SUV de două tone și de o baterie uriașă. Modelele mai mici pot fi mai eficiente, mai ușor de parcat și mai accesibile, chiar dacă autonomia lor nu impresionează la fel de mult în reclame.

Creșterea europeană este susținută și de prețurile ridicate ale carburanților, de stimulentele naționale și de regulile tot mai stricte privind emisiile. Totuși, succesul pe termen lung va depinde de prețul fără subvenție, de costul încărcării și de disponibilitatea stațiilor în afara marilor orașe.

China exportă masiv, iar America de Nord merge în direcția opusă

China a rămas cea mai mare piață, cu aproximativ un milion de vehicule electrificate vândute în iunie. Rezultatul este însă cu 11% mai mic decât în aceeași lună a anului trecut. În primele șase luni, scăderea ajunge la 14%, până la aproximativ 4,9 milioane de unități.