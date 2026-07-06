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AUTO

Elon Musk taie elanul fanilor Tesla: robotul Optimus nu va fi produs rapid, iar visul „armatei de roboți” se amână

Elon Musk taie elanul fanilor Tesla: robotul Optimus nu va fi produs rapid, iar visul „armatei de roboți” se amână
Fabrica de roboți Tesla Optimus
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Elon Musk a contrazis direct una dintre teoriile preferate ale fanilor Tesla: aceea că robotul umanoid Optimus ar fi mult mai avansat decât pare, iar compania ar ascunde intenționat progresul înaintea unei demonstrații spectaculoase. În loc să alimenteze scenariul de „șah 4D”, Musk a spus limpede că producția Optimus va fi „extrem de lentă” la început, pentru că totul este nou, iar fabricarea unui robot nu seamănă cu producția unei mașini.

Declarația este importantă pentru că vine după ani de promisiuni foarte ambițioase. Optimus a fost prezentat de Musk ca unul dintre cele mai importante produse viitoare ale Tesla, poate chiar mai valoros decât afacerea auto. În jurul robotului s-a construit o poveste uriașă despre fabrici automatizate, muncă repetitivă eliminată și, în viziunea extremă promovată uneori de Musk, milioane de roboți produși anual.

Realitatea apropiată pare însă mult mai modestă. Tesla ar urma să înceapă producția la Fremont spre final de iulie sau în august, dar ritmul va fi redus și greu de estimat. Musk a spus anterior că robotul are aproximativ 10.000 de piese unice și va fi produs pe o linie complet nouă, ceea ce face predicțiile foarte dificile.

De ce teoria fanilor Tesla a fost respinsă chiar de Musk

Totul a pornit de la o teorie lansată de un susținător Tesla, potrivit căreia întârzierea demonstrației Optimus V3 ar ascunde, de fapt, un progres mai mare decât se crede. Ideea era că inginerii Tesla ar fi ajuns mai departe decât estimaseră, iar viitoarea prezentare ar putea include mulți roboți funcționali pe scenă, într-un moment care ar lua competiția prin surprindere.

Este genul de interpretare care apare frecvent în jurul Tesla. Atunci când un produs întârzie, cei mai loiali fani transformă întârzierea într-o strategie secretă. Dacă nu există demonstrație, poate compania pregătește ceva uriaș. Dacă nu există livrări, poate Tesla așteaptă momentul perfect. În cazul Optimus, Musk a tăiat însă direct această narațiune.

Afirmația „nu este ca și cum ai construi o mașină” spune foarte mult. Tesla are experiență uriașă în producția auto, dar roboții umanoizi sunt altă problemă. Trebuie fabricate articulații, actuatoare, mâini, senzori, baterii, sisteme de control, software de echilibru, percepție și manipulare. Un robot care merge pe scenă este una. Un robot care lucrează util, repetabil și sigur într-o fabrică este cu totul altceva.

Tesla a mai ratat ținte Optimus. Musk a vorbit în trecut despre mii de roboți produși și despre unități care ar urma să facă muncă utilă în fabrici, dar compania a ajuns să admită că roboții existenți erau folosiți mai degrabă pentru învățare, nu pentru sarcini productive reale. Această diferență dintre demonstrație și utilitate este esențială.

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Optimus rămâne promisiune uriașă, dar cu risc pe măsură

Tesla a făcut o mutare simbolică majoră când a oprit producția Model S și Model X la Fremont pentru a transforma liniile în producție Optimus. Aceasta nu este o decizie minoră. Arată că Tesla chiar pariază pe roboți, dar și că presiunea de a livra rezultate va crește. Dacă robotul avansează lent, compania va trebui să explice de ce a sacrificat modele consacrate pentru o tehnologie încă imatură.

Țintele vehiculate pentru 2026 sunt uriașe: zeci de mii de unități, cu o ambiție pe termen mai lung de producție anuală de un milion de roboți la Fremont și capacitate mult mai mare la Giga Texas. Totuși, declarația lui Musk despre ritmul extrem de lent de la început arată că aceste cifre trebuie privite cu prudență. Între primele unități și producția de masă există o prăpastie.

Pentru publicul larg, Optimus este fascinant pentru că promite o schimbare profundă a muncii fizice. Pentru investitori, este important pentru că justifică o parte din evaluarea uriașă a Tesla. Pentru sceptici, este încă un exemplu de produs anunțat mult înainte de maturitate. Toate cele trei perspective pot fi adevărate în același timp.

În România, subiectul pare îndepărtat, dar efectele automatizării nu sunt. Dacă roboții umanoizi devin utili în fabrici, depozite sau logistică, piața muncii se poate schimba inclusiv în Europa de Est. Totuși, declarația lui Musk sugerează că nu suntem încă în acel moment. Optimus nu este o armată de roboți gata să intre în producție, ci un proiect dificil, cu promisiuni uriașe și rampă lentă.

Tesla poate ajunge un jucător important în robotică, dar de data aceasta chiar fondatorul companiei transmite un mesaj mai rece decât fanii săi: producția va fi grea, lentă și imprevizibilă. Într-un ecosistem obișnuit cu hiperbole, această doză de realism este poate cea mai importantă veste.

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