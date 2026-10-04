Elon Musk explică de ce Tesla Robotaxi nu circulă toată noaptea. Problema neașteptată: pisicile gri pe asfalt întunecat

Exemplul este important deoarece atinge una dintre cele mai controversate decizii tehnologice ale Tesla. Compania a mizat pe camere și inteligență artificială pentru conducerea autonomă, renunțând în timp la mai multe categorii de senzori pe care concurenții continuă să le considere importante.

O pisică gri scoate la iveală disputa dintre camere și lidar

O cameră funcționează pe baza luminii. Pentru un algoritm de percepție, un obiect este mai ușor de identificat atunci când există suficientă informație vizuală și contrast față de fundal. Un animal mic, de culoare apropiată de cea a asfaltului, într-o zonă slab iluminată reprezintă un caz dificil.

Tesla încearcă să compenseze limitele fizice ale camerelor prin senzori performanți și procesare AI. Musk susține că analiza numărului de fotoni permite sistemului să extragă mai multă informație din imagini foarte întunecate și continuă să apere soluția bazată pe spectrul vizibil.

Concurenții au ales o abordare diferită. Lidarul este un senzor activ: trimite impulsuri laser și măsoară timpul necesar pentru întoarcerea lor, construind o reprezentare tridimensională a mediului. Identificarea geometriei unui obiect nu depinde în aceeași măsură de contrastul său vizual față de asfalt.

Radarul folosește unde radio și aduce alte informații complementare, inclusiv despre distanță și mișcare. Nici lidarul și nici radarul nu reprezintă soluții infailibile, dar pot oferi redundanță atunci când informația provenită de la camere este slabă.

Waymo, principalul rival american în zona robotaxi, folosește tocmai această filosofie. Sistemul său de generația a șasea combină 13 camere, patru unități lidar și șase radare. Ideea este că senzorii își pot compensa reciproc punctele slabe.

Tesla trebuie să demonstreze că AI-ul poate compensa lipsa senzorilor suplimentari

Situația este cu atât mai interesantă cu cât Elon Musk a criticat lidarul ani la rând. În 2019 îl descria drept o direcție greșită pentru conducerea autonomă, iar Tesla a eliminat radarul de pe automobilele sale începând cu 2021 și senzorii ultrasonici ulterior.