Elon Musk explică de ce Tesla Robotaxi nu circulă toată noaptea. Problema neașteptată: pisicile gri pe asfalt întunecat
Tesla încearcă să extindă programul serviciului Robotaxi din Austin, însă unul dintre obstacolele descrise de Elon Musk sună mai degrabă ca un test inventat special pentru a pune inteligența artificială în dificultate: detectarea unei pisici gri pe asfalt gri, noaptea.
Serviciul Robotaxi poate funcționa acum până la ora 23:00 în Austin, cu o oră mai mult decât anterior. Musk a explicat că principala problemă la care lucrează Tesla înainte de extinderea suplimentară a programului este evitarea animalelor greu de distins în întuneric.
Exemplul este important deoarece atinge una dintre cele mai controversate decizii tehnologice ale Tesla. Compania a mizat pe camere și inteligență artificială pentru conducerea autonomă, renunțând în timp la mai multe categorii de senzori pe care concurenții continuă să le considere importante.
O pisică gri scoate la iveală disputa dintre camere și lidar
O cameră funcționează pe baza luminii. Pentru un algoritm de percepție, un obiect este mai ușor de identificat atunci când există suficientă informație vizuală și contrast față de fundal. Un animal mic, de culoare apropiată de cea a asfaltului, într-o zonă slab iluminată reprezintă un caz dificil.
Tesla încearcă să compenseze limitele fizice ale camerelor prin senzori performanți și procesare AI. Musk susține că analiza numărului de fotoni permite sistemului să extragă mai multă informație din imagini foarte întunecate și continuă să apere soluția bazată pe spectrul vizibil.
Concurenții au ales o abordare diferită. Lidarul este un senzor activ: trimite impulsuri laser și măsoară timpul necesar pentru întoarcerea lor, construind o reprezentare tridimensională a mediului. Identificarea geometriei unui obiect nu depinde în aceeași măsură de contrastul său vizual față de asfalt.
Radarul folosește unde radio și aduce alte informații complementare, inclusiv despre distanță și mișcare. Nici lidarul și nici radarul nu reprezintă soluții infailibile, dar pot oferi redundanță atunci când informația provenită de la camere este slabă.
Waymo, principalul rival american în zona robotaxi, folosește tocmai această filosofie. Sistemul său de generația a șasea combină 13 camere, patru unități lidar și șase radare. Ideea este că senzorii își pot compensa reciproc punctele slabe.
Tesla trebuie să demonstreze că AI-ul poate compensa lipsa senzorilor suplimentari
Situația este cu atât mai interesantă cu cât Elon Musk a criticat lidarul ani la rând. În 2019 îl descria drept o direcție greșită pentru conducerea autonomă, iar Tesla a eliminat radarul de pe automobilele sale începând cu 2021 și senzorii ultrasonici ulterior.
Strategia companiei pleacă de la ideea că oamenii conduc în principal folosindu-și vederea și că un sistem suficient de avansat de camere și rețele neuronale ar trebui să poată face același lucru, eventual mai bine. Avantajul major este costul și simplitatea hardware. Dezavantajul este că software-ul trebuie să rezolve cazuri-limită în care imaginea disponibilă este extrem de dificilă.
Programul Robotaxi din Austin devine astfel unul dintre cele mai importante teste publice pentru această filosofie. Interesant este că serviciul fusese disponibil până la miezul nopții la lansarea inițială din iunie 2025. În prezent, după extinderea recentă, ora de închidere este 23:00.
Pentru România, Tesla Robotaxi rămâne deocamdată o tehnologie îndepărtată, serviciul nefiind disponibil local. Dezbaterea tehnică este însă relevantă pentru orice viitor sistem de conducere autonomă care va ajunge pe drumurile europene. Ploaia, ceața, asfaltul întunecat, iluminatul neuniform și pietonii sau animalele slab vizibile nu sunt scenarii rare.
Problema ridicată de Musk nu dovedește automat că o mașină bazată doar pe camere nu poate ajunge la autonomie sigură. Arată însă cât de ridicat este standardul. Un robotaxi nu trebuie să identifice corect doar automobilele și pietonii evidenți în condiții ideale. Trebuie să observe obiectul mic și aproape invizibil exact atunci când un om ar avea și el dificultăți să îl vadă.