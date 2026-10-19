Elon Musk a cheltuit peste 326 de milioane de euro pentru politică în 2026. Paradoxul din spatele afacerii Tesla și al mașinilor electrice

Contribuții politice record și o relație complicată cu industria automobilelor electrice

Conform datelor analizate de Reuters, Elon Musk a contribuit cu aproximativ 366 de milioane de dolari la susținerea unor candidați și organizații politice în ciclul electoral american din 2026.

Suma îl plasează printre cei mai importanți finanțatori individuali ai alegerilor legislative americane. Din total, aproximativ 276 de milioane de dolari au fost cheltuiți începând din luna iulie, reprezentând o accelerare considerabilă a activității sale politice.

Pentru comparație, în campania prezidențială din 2024, contribuțiile atribuite lui Musk au fost estimate la aproximativ 288 de milioane de dolari, echivalentul a aproape 257 de milioane de euro.

Fondurile din 2026 au fost direcționate în principal către organizații care susțin candidați republicani și către comitete electorale independente, inclusiv America PAC.

Una dintre cele mai mari contribuții a vizat Senate Leadership Fund, organizație care urmărește sprijinirea candidaților republicani pentru Senatul american.

Trebuie făcută o distincție importantă între donațiile politice și acuzațiile de corupție. Contribuțiile către organizațiile electorale sunt reglementate de legislația americană, iar existența unor donații mari nu demonstrează, în sine, mită sau obținerea unor avantaje ilegale. (Reuters)

Controversa apare deoarece numeroși politicieni republicani au susținut eliminarea unor stimulente fiscale pentru automobilele electrice și reducerea anumitor programe federale dedicate infrastructurii de încărcare.