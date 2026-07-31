Elevii din Franța pot fi mutați la altă școală din cauza comportamentului părinților. Noua măsură stârnește controverse
Autoritățile din Franța au adoptat un decret care permite transferarea unui elev la o altă unitate de învățământ dacă părinții sau alți membri ai familiei au un comportament care perturbă grav activitatea școlii sau pune în pericol siguranța comunității educaționale.
Decizia, publicată în Jurnalul Oficial, a stârnit reacții puternice din partea sindicatelor profesorilor și a organizațiilor de părinți, care consideră că elevii riscă să fie sancționați pentru fapte pe care nu le-au comis.
Când poate fi mutat un elev la altă școală
Noul decret se aplică elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Potrivit prevederilor, măsura poate fi luată atunci când comportamentul unui părinte sau al unui membru al familiei, în legătură cu școlarizarea copilului, afectează grav funcționarea unității de învățământ ori reprezintă un risc evident pentru sănătatea sau siguranța profesorilor, elevilor și a celorlalți angajați ai școlii.
Documentul nu enumeră concret situațiile care pot duce la transferul elevului, însă autoritățile susțin că scopul principal este protejarea personalului didactic și menținerea unui climat sigur în școli.
Cum se va aplica măsura
În cazul școlilor primare, directorul unității va sesiza directorul academic al serviciilor naționale de educație. După o discuție cu familia elevului, acesta poate solicita primăriei radierea copilului din școala respectivă și înscrierea lui într-o altă unitate de învățământ din aceeași localitate.
Pentru colegii și licee, procedura este similară, însă directorul academic poate decide direct transferul elevului către o altă instituție de învățământ, după consultarea părinților.
Elevii mutați în baza acestei măsuri vor beneficia de sprijin pedagogic, educațional și social până la încheierea anului școlar, pentru a facilita integrarea în noul colectiv.
Sindicatele și părinții critică decretul
Proiectul a fost contestat încă din faza de consultare publică. Sindicatele profesorilor și organizațiile reprezentative ale părinților au atras atenția că măsura poate avea efecte negative asupra copiilor, care ar putea fi nevoiți să își părăsească profesorii, colegii și mediul școlar din cauza comportamentului adulților.
La începutul lunii iulie, reprezentanții sindicatelor și ai părinților au părăsit o întâlnire organizată de Ministerul Educației în semn de protest față de proiectul de decret.
Federația Consiliilor Părinților de Elevi (FCPE) a transmis că este inacceptabil ca un copil să suporte consecințele faptelor comise de părinții săi.
Datele oficiale arată că, în anul școlar 2024-2025, în învățământul primar din Franța au fost raportate patru incidente grave la fiecare 1.000 de elevi. Cele mai frecvente au fost cazurile de violență verbală, care au reprezentat aproape jumătate din totalul incidentelor.
În aproximativ o treime dintre situații, autorii au fost membri ai familiilor elevilor, iar în peste 60% dintre cazuri victimele au fost profesori sau alți angajați ai unităților de învățământ. Aceste statistici au fost invocate de autorități pentru a justifica introducerea noilor reguli.