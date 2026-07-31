Elevii din Franța pot fi mutați la altă școală din cauza comportamentului părinților. Noua măsură stârnește controverse

Când poate fi mutat un elev la altă școală

Noul decret se aplică elevilor din învățământul primar, gimnazial și liceal. Potrivit prevederilor, măsura poate fi luată atunci când comportamentul unui părinte sau al unui membru al familiei, în legătură cu școlarizarea copilului, afectează grav funcționarea unității de învățământ ori reprezintă un risc evident pentru sănătatea sau siguranța profesorilor, elevilor și a celorlalți angajați ai școlii.

Documentul nu enumeră concret situațiile care pot duce la transferul elevului, însă autoritățile susțin că scopul principal este protejarea personalului didactic și menținerea unui climat sigur în școli.

Cum se va aplica măsura

În cazul școlilor primare, directorul unității va sesiza directorul academic al serviciilor naționale de educație. După o discuție cu familia elevului, acesta poate solicita primăriei radierea copilului din școala respectivă și înscrierea lui într-o altă unitate de învățământ din aceeași localitate.

Pentru colegii și licee, procedura este similară, însă directorul academic poate decide direct transferul elevului către o altă instituție de învățământ, după consultarea părinților.

Elevii mutați în baza acestei măsuri vor beneficia de sprijin pedagogic, educațional și social până la încheierea anului școlar, pentru a facilita integrarea în noul colectiv.

Sindicatele și părinții critică decretul

Proiectul a fost contestat încă din faza de consultare publică. Sindicatele profesorilor și organizațiile reprezentative ale părinților au atras atenția că măsura poate avea efecte negative asupra copiilor, care ar putea fi nevoiți să își părăsească profesorii, colegii și mediul școlar din cauza comportamentului adulților.

La începutul lunii iulie, reprezentanții sindicatelor și ai părinților au părăsit o întâlnire organizată de Ministerul Educației în semn de protest față de proiectul de decret.