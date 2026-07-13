Demaror care învârte greu: baterie, masă sau motor de pornire, cum separi cauzele
Un demaror care rotește motorul lent nu trebuie condamnat imediat. Același simptom poate fi produs de o baterie descărcată, de o bornă oxidată, de un cablu de masă deteriorat sau de uzura internă a motorului de pornire. Dacă piesele sunt schimbate fără măsurători, poți monta un demaror nou pe o mașină care are, de fapt, un cablu defect.
Problema devine mai vizibilă la temperaturi scăzute, când uleiul motorului este mai vâscos, bateria poate furniza mai puțin curent, iar motorul termic opune o rezistență mai mare. La diesel, compresia ridicată solicită suplimentar sistemul de pornire. Totuși, dacă mașina începe să învârtă progresiv mai lent, chiar și pe vreme blândă, instalația trebuie verificată.
Cum testezi bateria și traseele de curent
Primul pas este încărcarea completă a bateriei și verificarea stării ei sub sarcină. Tensiunea măsurată în repaus nu este suficientă. Un acumulator degradat poate arăta normal înainte de pornire, dar nu mai poate furniza curentul mare cerut de demaror.
Urmărește tensiunea în timpul acționării. Dacă scade foarte mult, bateria poate fi slabă sau demarorul poate absorbi un curent excesiv. Pentru separarea celor două situații este necesar un test al bateriei și, ideal, măsurarea curentului consumat de motorul de pornire.
Bornele trebuie inspectate și strânse corect. Oxidul dintre bornă și papuc produce rezistență, iar rezistența transformă o parte din energie în căldură. Un cablu care se încălzește după câteva secunde de pornire este un indiciu important că problema se află în conexiune.
Cablul de masă dintre baterie, caroserie și motor este la fel de important ca alimentarea pozitivă. Demarorul este prins pe motor și folosește blocul motor drept traseu de retur. Dacă legătura motor-caroserie este corodată sau parțial ruptă, curentul poate încerca să se întoarcă prin fire mai subțiri, producând pornire lentă și erori electronice.
Testul de cădere de tensiune se face în timpul pornirii. Se măsoară diferența dintre borna pozitivă a bateriei și borna de alimentare a demarorului, apoi dintre carcasa demarorului și borna negativă. O diferență prea mare indică pierderi pe cabluri sau conexiuni, chiar dacă acestea arată bine la exterior.
Când demarorul este cauza reală
Dacă bateria este sănătoasă, tensiunile pe cabluri sunt normale, iar motorul continuă să fie rotit lent, demarorul devine principalul suspect. Periile uzate, colectorul deteriorat, bucșele gripate sau înfășurările afectate pot crește consumul și pot reduce viteza de rotație.
Un demaror uzat poate funcționa diferit la rece și la cald. Uneori pornește acceptabil dimineața, dar învârte greu după ce motorul a ajuns la temperatura normală. Căldura modifică toleranțele interne, iar bucșele sau rotorul pot începe să frece.
Zgomotele oferă alte indicii. Un sunet metalic, o rotire neregulată sau un fluierat pot indica uzură mecanică. Dacă pinionul nu se cuplează corect cu volantul, poți auzi un zgomot de frecare fără rotirea normală a motorului. Problema trebuie rezolvată rapid pentru a evita deteriorarea coroanei volantului.
Nu trebuie exclusă nici rezistența mecanică a motorului termic. Un motor blocat parțial, un accesoriu gripat sau uleiul complet nepotrivit pot face demarorul să pară slab. Rotirea manuală a motorului și verificarea curelei de accesorii pot clarifica situația în cazurile neobișnuite.
La diesel, bujiile incandescente defecte nu fac demarorul să învârtă mai lent, dar prelungesc timpul necesar pornirii. Șoferul poate ține cheia mai mult, bateria se descarcă, iar la următoarea încercare demarorul pare tot mai obosit. Cauza inițială și efectul trebuie separate.
Diagnosticul corect pornește de la energia disponibilă și urmărește traseul ei până la demaror. Baterie testată sub sarcină, conexiuni verificate prin cădere de tensiune și consumul motorului de pornire măsurat: acestea sunt cele trei etape care evită schimbarea inutilă a pieselor.