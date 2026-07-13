Demaror care învârte greu: baterie, masă sau motor de pornire, cum separi cauzele

Cum testezi bateria și traseele de curent

Primul pas este încărcarea completă a bateriei și verificarea stării ei sub sarcină. Tensiunea măsurată în repaus nu este suficientă. Un acumulator degradat poate arăta normal înainte de pornire, dar nu mai poate furniza curentul mare cerut de demaror.

Urmărește tensiunea în timpul acționării. Dacă scade foarte mult, bateria poate fi slabă sau demarorul poate absorbi un curent excesiv. Pentru separarea celor două situații este necesar un test al bateriei și, ideal, măsurarea curentului consumat de motorul de pornire.

Bornele trebuie inspectate și strânse corect. Oxidul dintre bornă și papuc produce rezistență, iar rezistența transformă o parte din energie în căldură. Un cablu care se încălzește după câteva secunde de pornire este un indiciu important că problema se află în conexiune.

Cablul de masă dintre baterie, caroserie și motor este la fel de important ca alimentarea pozitivă. Demarorul este prins pe motor și folosește blocul motor drept traseu de retur. Dacă legătura motor-caroserie este corodată sau parțial ruptă, curentul poate încerca să se întoarcă prin fire mai subțiri, producând pornire lentă și erori electronice.

Testul de cădere de tensiune se face în timpul pornirii. Se măsoară diferența dintre borna pozitivă a bateriei și borna de alimentare a demarorului, apoi dintre carcasa demarorului și borna negativă. O diferență prea mare indică pierderi pe cabluri sau conexiuni, chiar dacă acestea arată bine la exterior.

Când demarorul este cauza reală

Dacă bateria este sănătoasă, tensiunile pe cabluri sunt normale, iar motorul continuă să fie rotit lent, demarorul devine principalul suspect. Periile uzate, colectorul deteriorat, bucșele gripate sau înfășurările afectate pot crește consumul și pot reduce viteza de rotație.

Un demaror uzat poate funcționa diferit la rece și la cald. Uneori pornește acceptabil dimineața, dar învârte greu după ce motorul a ajuns la temperatura normală. Căldura modifică toleranțele interne, iar bucșele sau rotorul pot începe să frece.