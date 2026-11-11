Death Stranding 2 și Atomfall ajung pe PlayStation Plus în noiembrie. Ce alte jocuri intră în catalog
Abonații PlayStation Plus Extra și Premium vor primi acces la mai multe jocuri începând din noiembrie 2026, iar printre cele mai importante titluri se numără Death Stranding 2: On the Beach și Atomfall. Lista include și producții precum Dragon Quest III HD-2D Remake, Hell Let Loose și Freedom Wars Remastered, cu date de lansare diferite în funcție de joc și de regiune.
Noile titluri vor fi disponibile prin Game Catalog, biblioteca inclusă în abonamentele Extra și Premium. Serviciul Sony are trei niveluri, Essential, Extra și Premium, însă accesul la catalogul extins de jocuri este rezervat celor care au unul dintre ultimele două abonamente. Jocurile lunare oferite tuturor abonaților fac parte dintr-o ofertă separată.
Death Stranding 2 și Atomfall sunt printre principalele noutăți
Death Stranding 2: On the Beach ajunge în catalog pe 17 noiembrie. Jocul continuă universul creat de Hideo Kojima și îl readuce în prim-plan pe Sam, interpretat de Norman Reedus. De această dată, personajul trebuie să traverseze Australia pentru a conecta continentul la Chiral Network, într-o călătorie prin teritorii periculoase, populate de inamici și amenințări care pot fi înfruntate sau evitate, scrie CNET.
Povestea continuă să exploreze ideea legăturilor dintre oameni, într-o lume în care izolarea și supraviețuirea sunt teme centrale. Jucătorii trebuie să transporte provizii și să străbată medii dificile, iar alegerile făcute pe parcurs influențează modul în care pot depăși obstacolele.
Tot pe 17 noiembrie intră în Game Catalog Atomfall, un joc de acțiune și supraviețuire inspirat de un eveniment real din istoria Marii Britanii: incendiul de la Windscale, considerat cel mai grav accident nuclear din istoria țării. Jocul pornește de la un scenariu alternativ în care dezastrul are proporții mult mai mari și urmărește evenimentele petrecute la cinci ani după incident.
Acțiunea se desfășoară într-o zonă aflată în carantină, înLake District, comitatul Cumbria. Acolo, jucătorii întâlnesc bande de infractori, culte și agenții guvernamentale care acționează în afara legii. Resursele sunt limitate, iar abordarea confruntărilor rămâne la alegerea fiecăruia: atac direct sau evitarea conflictelor.
Like a Dragon și alte jocuri au date diferite de lansare
Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii este programat să ajungă pe 24 noiembrie, dar disponibilitatea anunțată în materialul Sony este limitată la Statele Unite, Regatul Unit și Japonia. Jocul urmărește povestea unui fost membru Yakuza care și-a pierdut memoria și ajunge să se reinventeze ca pirat.
Acțiunea are loc în insulele Hawaii, unde personajul pornește în căutarea unei comori legendare și a propriilor amintiri. Experiența include lupte, recrutarea unui echipaj și confruntări cu alte nave, într-o aventură care combină elemente moderne cu tematica piraților.
Pe lista jocurilor care intră în catalog se află și Cricket 26 – The Official Game of the Ashes, disponibil din 24 noiembrie. Tot pe 24 noiembrie este programată adăugarea MotoGP 26, un titlu dedicat competițiilor de motociclism.
Alte jocuri anunțate pentru noiembrie sunt Dragon Quest III HD-2D Remake, Freedom Wars Remastered, Hell Let Loose, Soul Reaver 2 și Trepang2. Pentru unele dintre acestea, accesul va depinde de regiune sau de nivelul abonamentului.
Ce abonament PlayStation Plus este necesar pentru noile jocuri
Game Catalog este disponibil abonaților PlayStation Plus Extra și Premium. Prin urmare, cei care au doar nivelul Essential nu vor putea accesa automat jocurile din această selecție. Abonamentul Essential oferă jocurile lunare și alte beneficii, în timp ce nivelurile superioare includ biblioteca extinsă de titluri.
Există și câteva excepții importante în calendarul anunțat. Hell Let Loose va fi disponibil în Statele Unite și Regatul Unit pe 11 noiembrie, iar în Japonia din 12 noiembrie. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii este programat pentru 24 noiembrie în cele trei piețe menționate, iar Cricket 26, MotoGP 26 și Trepang2 vor intra în catalog tot pe 24 noiembrie.
Soul Reaver 2 și Freedom Wars Remastered necesită abonamentul PlayStation Plus Premium. Pentru celelalte titluri din listă este suficient nivelul Extra sau Premium, cu respectarea eventualelor restricții regionale.