Death Stranding 2 și Atomfall ajung pe PlayStation Plus în noiembrie. Ce alte jocuri intră în catalog

Death Stranding 2 și Atomfall sunt printre principalele noutăți

Death Stranding 2: On the Beach ajunge în catalog pe 17 noiembrie. Jocul continuă universul creat de Hideo Kojima și îl readuce în prim-plan pe Sam, interpretat de Norman Reedus. De această dată, personajul trebuie să traverseze Australia pentru a conecta continentul la Chiral Network, într-o călătorie prin teritorii periculoase, populate de inamici și amenințări care pot fi înfruntate sau evitate, scrie CNET.

Povestea continuă să exploreze ideea legăturilor dintre oameni, într-o lume în care izolarea și supraviețuirea sunt teme centrale. Jucătorii trebuie să transporte provizii și să străbată medii dificile, iar alegerile făcute pe parcurs influențează modul în care pot depăși obstacolele.

Tot pe 17 noiembrie intră în Game Catalog Atomfall, un joc de acțiune și supraviețuire inspirat de un eveniment real din istoria Marii Britanii: incendiul de la Windscale, considerat cel mai grav accident nuclear din istoria țării. Jocul pornește de la un scenariu alternativ în care dezastrul are proporții mult mai mari și urmărește evenimentele petrecute la cinci ani după incident.

Acțiunea se desfășoară într-o zonă aflată în carantină, înLake District, comitatul Cumbria. Acolo, jucătorii întâlnesc bande de infractori, culte și agenții guvernamentale care acționează în afara legii. Resursele sunt limitate, iar abordarea confruntărilor rămâne la alegerea fiecăruia: atac direct sau evitarea conflictelor.

Like a Dragon și alte jocuri au date diferite de lansare

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii este programat să ajungă pe 24 noiembrie, dar disponibilitatea anunțată în materialul Sony este limitată la Statele Unite, Regatul Unit și Japonia. Jocul urmărește povestea unui fost membru Yakuza care și-a pierdut memoria și ajunge să se reinventeze ca pirat.

Acțiunea are loc în insulele Hawaii, unde personajul pornește în căutarea unei comori legendare și a propriilor amintiri. Experiența include lupte, recrutarea unui echipaj și confruntări cu alte nave, într-o aventură care combină elemente moderne cu tematica piraților.

Pe lista jocurilor care intră în catalog se află și Cricket 26 – The Official Game of the Ashes, disponibil din 24 noiembrie. Tot pe 24 noiembrie este programată adăugarea MotoGP 26, un titlu dedicat competițiilor de motociclism.