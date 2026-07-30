De unde vine apa de la robinet în București. De ce are gust diferit în funcție de cartier
Apa de la robinet nu are întotdeauna același gust în toate cartierele Bucureștiului, iar mulți locuitori observă diferența atunci când se mută dintr-o zonă în alta. Explicația nu ține neapărat de calitatea apei, ci de modul în care aceasta este produsă, distribuită și transportată până la consumatori.
În prezent, Bucureștiul este alimentat în principal cu apă captată din râurile Argeș și Dâmbovița. Înainte să ajungă la robinetele locuințelor, apa trece printr-un proces complex de tratare în uzine specializate, astfel încât să respecte toate standardele de potabilitate prevăzute de legislația în vigoare.
De unde provine apa care ajunge la robinetele bucureștenilor
Potrivit Apa Nova București, apa brută utilizată pentru alimentarea Capitalei este captată din râurile Argeș și Dâmbovița și este tratată în cele trei uzine ale companiei: Arcuda, Roșu și Crivina.
În aceste stații, apa este supusă mai multor etape de tratare. Sunt îndepărtate impuritățile și particulele aflate în suspensie, iar ulterior apa este filtrată și dezinfectată pentru a putea fi consumată în siguranță. După finalizarea procesului, aceasta este transportată prin apeducte și conducte către rețeaua publică de distribuție.
Deși în spațiul public au apărut informații potrivit cărora unele zone ale Bucureștiului ar fi alimentate cu apă extrasă din straturi acvifere foarte adânci, sistemul public al Capitalei se bazează în principal pe sursele de suprafață reprezentate de râurile Argeș și Dâmbovița. Captările din acvifere profunde sunt utilizate în anumite localități din județul Ilfov, dar nu reprezintă sursa principală de alimentare a Bucureștiului.
De ce apa poate avea un gust diferit de la un cartier la altul
Chiar dacă apa distribuită în București trebuie să respecte aceleași standarde de calitate, gustul sau mirosul pot varia ușor între diferite zone ale orașului.
Specialiștii explică faptul că aceste diferențe pot fi influențate de mai mulți factori, printre care caracteristicile naturale ale apei brute, procesul de tratare, traseul parcurs prin rețeaua de distribuție și nivelul de clor rezidual necesar pentru menținerea siguranței microbiologice până la robinet.
Un rol important îl au și instalațiile interioare ale blocurilor și caselor. Conductele vechi, depunerile de calcar sau coroziunea pot modifica gustul, mirosul ori aspectul apei după ce aceasta părăsește rețeaua publică. Din acest motiv, doi consumatori din cartiere diferite sau chiar din clădiri diferite pot avea impresii diferite despre aceeași apă.
În cazul unor lucrări la rețea, apa poate deveni temporar ușor tulbure din cauza depunerilor antrenate din conducte. De regulă, situația se remediază după câteva minute de curgere a apei.
Cum este verificată calitatea apei
Calitatea apei distribuite în București este monitorizată permanent. Operatorul prelevează probe din zeci de puncte de control din oraș și efectuează anual mii de analize de laborator pentru verificarea parametrilor fizico-chimici și microbiologici.
Rezultatele acestor verificări sunt publicate periodic pe site-ul Apa Nova, unde consumatorii pot consulta buletinele de analiză și valorile principalilor indicatori ai apei distribuite în Capitală.
Dacă apa are în mod constant o culoare modificată, un miros neobișnuit sau conține depuneri, consumatorii pot sesiza operatorul și pot solicita verificări suplimentare. În multe cazuri, problemele sunt cauzate de instalațiile interioare ale clădirilor și nu de rețeaua publică.
Apa din puțuri trebuie analizată înainte de consum
Specialiștii atrag atenția că apa extrasă din puțuri sau fântâni particulare nu este automat sigură doar pentru că este limpede și nu are miros.
Substanțe precum nitrații, nitriții, unele metale grele sau bacteriile nu pot fi identificate cu ochiul liber și pot fi depistate doar prin analize de laborator. În plus, calitatea apei subterane poate fi influențată de fose septice, îngrășăminte sau alte surse de contaminare aflate în apropierea forajului.
Din acest motiv, specialiștii recomandă ca orice puț destinat consumului să fie realizat pe baza unui studiu hidrogeologic și să fie verificat periodic prin analize de laborator.
În concluzie, apa de la robinet din București provine în principal din râurile Argeș și Dâmbovița și este tratată în uzinele Arcuda, Roșu și Crivina înainte de a ajunge la consumatori. Diferențele de gust observate între cartiere sunt influențate de traseul apei prin rețeaua de distribuție, de nivelul de clor rezidual și de starea instalațiilor din clădiri, fără ca acest lucru să însemne, în mod automat, că apa este mai puțin sigură pentru consum.