De unde vine apa de la robinet în București. De ce are gust diferit în funcție de cartier

De unde provine apa care ajunge la robinetele bucureștenilor

Potrivit Apa Nova București, apa brută utilizată pentru alimentarea Capitalei este captată din râurile Argeș și Dâmbovița și este tratată în cele trei uzine ale companiei: Arcuda, Roșu și Crivina.

În aceste stații, apa este supusă mai multor etape de tratare. Sunt îndepărtate impuritățile și particulele aflate în suspensie, iar ulterior apa este filtrată și dezinfectată pentru a putea fi consumată în siguranță. După finalizarea procesului, aceasta este transportată prin apeducte și conducte către rețeaua publică de distribuție.

Deși în spațiul public au apărut informații potrivit cărora unele zone ale Bucureștiului ar fi alimentate cu apă extrasă din straturi acvifere foarte adânci, sistemul public al Capitalei se bazează în principal pe sursele de suprafață reprezentate de râurile Argeș și Dâmbovița. Captările din acvifere profunde sunt utilizate în anumite localități din județul Ilfov, dar nu reprezintă sursa principală de alimentare a Bucureștiului.

De ce apa poate avea un gust diferit de la un cartier la altul

Chiar dacă apa distribuită în București trebuie să respecte aceleași standarde de calitate, gustul sau mirosul pot varia ușor între diferite zone ale orașului.

Specialiștii explică faptul că aceste diferențe pot fi influențate de mai mulți factori, printre care caracteristicile naturale ale apei brute, procesul de tratare, traseul parcurs prin rețeaua de distribuție și nivelul de clor rezidual necesar pentru menținerea siguranței microbiologice până la robinet.

Un rol important îl au și instalațiile interioare ale blocurilor și caselor. Conductele vechi, depunerile de calcar sau coroziunea pot modifica gustul, mirosul ori aspectul apei după ce aceasta părăsește rețeaua publică. Din acest motiv, doi consumatori din cartiere diferite sau chiar din clădiri diferite pot avea impresii diferite despre aceeași apă.

În cazul unor lucrări la rețea, apa poate deveni temporar ușor tulbure din cauza depunerilor antrenate din conducte. De regulă, situația se remediază după câteva minute de curgere a apei.