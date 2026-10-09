De unde vin veniturile lui Emil Boc. Salariul de primar reprezintă doar una dintre sursele declarate

Salariul de primar, completat de veniturile de la UBB

Potrivit declarației publicate în 2025, Emil Boc a declarat 283.804 lei din funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca, ceea ce înseamnă, raportat la 12 luni, aproximativ 23.650 de lei lunar, fără ca această împărțire să reprezinte neapărat salariul efectiv din fiecare lună.

Activitatea academică reprezintă o altă sursă importantă. În calitate de cadru universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, Boc a declarat 101.911 lei, la care s-au adăugat venituri și indemnizații provenite din alte activități. Din activitatea europeană au rezultat sume declarate în euro, în principal în legătură cu Comitetul European al Regiunilor.

Ce avere apare în ultima declarație disponibilă

Categorie Averea și veniturile declarate de Emil Boc Venit din funcția de primar 283.804 lei/an Venit din activitatea universitară la UBB 101.911 lei/an Alte venituri în lei 2.191 lei de la Agenția Națională de Integritate Venituri/indemnizații în euro 32.770 euro, proveniți în principal din activități europene Apartament în Cluj-Napoca 63,35 mp, cumpărat în 1995, deținut împreună cu soția sa Casă de vacanță în Câmpenești 103 mp, cumpărată în 2021 Teren în Câmpenești 1.183 mp, cumpărat în 2021 Terenuri în Răchițele Cote-părți din mai multe terenuri forestiere, intravilane și extravilane, dobândite prin moștenire Autoturism Peugeot, fabricat în 2007 Economii Conturi și depozite în lei, euro și dolari, plus produse de pensie privată Datorii Credit bancar de 100.000 de lei, scadent în 2029

Apartament în Cluj și casă de vacanță

La capitolul imobile, Emil Boc figurează împreună cu soția sa cu un apartament în Cluj-Napoca, cumpărat în 1995. În patrimoniu se află și o casă de vacanță de 103 metri pătrați și un teren de 1.183 de metri pătrați în Câmpenești, achiziționate în 2021.

Primarul mai deține cote-părți din mai multe terenuri moștenite în Răchițele, localitatea sa natală. În declarație continuă să apară și autoturismul Peugeot din 2007, mașină menționată de mai mulți ani în documentele sale de avere.

Veniturile europene completează câștigurile anuale

O parte distinctă a veniturilor lui Emil Boc provine din activitatea internațională și europeană. Primarul Clujului are de mai mulți ani roluri în organisme europene și internaționale, inclusiv în cadrul Comitetului European al Regiunilor, iar în 2024 a fost numit și în board-ul Global Covenant of Mayors for Climate & Energy.

Imaginea oferită de ultima declarație disponibilă arată, astfel, că veniturile lui Emil Boc nu se rezumă la indemnizația de primar. Activitatea universitară și cea desfășurată în organisme europene adaugă sume importante veniturilor anuale, în timp ce patrimoniul declarat cuprinde locuințe și terenuri, economii în mai multe valute, dar și un credit bancar.

Notă: la 9 octombrie 2026, pagina oficială a Primăriei Cluj-Napoca consultată pentru acest articol afișează ca ultimă declarație de avere a primarului documentul din 2025; de aceea, cifrele nu trebuie prezentate ca provenind dintr-o declarație nouă din 2026.