De la mașini de familie la roboți militari. Renault prezintă un vehicul autonom cu autonomie de 400 km

Un robot electric care poate transporta o tonă și parcurge 400 km

Forefront Concept a fost prezentat oficial pe 3 noiembrie 2026 și folosește o platformă cu patru roți motrice, direcție pe toate cele patru roți și două motoare electrice. Arhitectura permite deplasarea în teren accidentat și efectuarea unor manevre dificile, inclusiv pe pante foarte abrupte, constructorul indicând o capacitate de urcare de până la 60%.

Autonomia vizată este de aproximativ 400 de kilometri, cu posibilitatea extinderii prin utilizarea unui generator suplimentar. Vehiculul poate transporta până la o tonă de echipamente, ceea ce îl face potrivit pentru o gamă largă de misiuni. Spre deosebire de un automobil convențional, platforma nu este construită în jurul unui habitaclu destinat pasagerilor, ci în jurul necesității de a transporta încărcături și echipamente specializate.

Renault a contribuit la dezvoltarea structurii mecanice, a sistemelor de propulsie și a arhitecturii modulare, folosind inclusiv componente și procese industriale deja validate în industria auto. Această abordare permite reducerea timpului necesar dezvoltării și poate facilita producția la scară mai mare, fără investițiile presupuse de conceperea unui vehicul militar complet nou.

John Cockerill este responsabilă pentru tehnologiile de telecomandă, autonomie, integrarea sistemelor militare și adaptarea platformei la cerințele operaționale. Experiența companiei în domeniul apărării reprezintă elementul complementar care transformă o platformă electrică performantă într-un sistem destinat misiunilor complexe.

Tehnologia are aplicații militare, dar și pentru salvarea oamenilor

Forefront poate fi configurat pentru transportul echipamentelor, evacuarea persoanelor rănite, recunoaștere, securizarea unor zone și intervenții în medii cu risc ridicat. Posibilitatea operării la distanță poate limita expunerea militarilor la pericole, în timp ce deplasarea electrică oferă avantajul unui nivel redus de zgomot în anumite scenarii.

Constructorii menționează și aplicații civile, precum intervenții în zone afectate de dezastre, transportul materialelor în regiuni greu accesibile sau operațiuni de protecție civilă. Un vehicul capabil să transporte o tonă de echipamente fără a necesita prezența unui șofer ar putea fi util, de exemplu, în regiuni afectate de incendii sau prăbușiri, unde accesul echipelor umane este limitat.

Pentru România, relevanța proiectului vine și din dezvoltarea industriei europene de apărare, într-un context în care statele membre NATO urmăresc modernizarea capacităților logistice și tehnologice. Forefront ar putea ilustra direcția către vehicule terestre autonome, fără să existe însă un anunț privind integrarea sa în armata română sau producția la uzinele Dacia.