De la idei curajoase la afaceri cu impact: peste 100 de antreprenoare s-au întâlnit la București în Caravana She’s Next. Urmează Cluj-Napoca și Iași [P]

Unul dintre cele mai puternice mesaje desprinse din întâlnire a fost că, dincolo de finanțare, antreprenorii au nevoie de comunități care să le ofere acces la experiențe relevante, la oameni care au trecut prin provocări similare și la resurse care îi ajută să facă următorul pas.

„În fiecare întâlnire cu antreprenoare din România descopăr aceeași combinație de curaj, perseverență și dorință de a construi ceva care contează. Tocmai de aceea ING continuă să susțină She’s Next: pentru că știm că, atunci când femeile primesc acces la resursele potrivite, ideile lor pot genera creștere, locuri de muncă și impact real în comunitate. Caravana este o ocazie valoroasă de a învăța unele de la altele, de a descoperi perspective noi și de a crea conexiuni care pot deveni, în timp, parteneriate și oportunități reale de dezvoltare. În fond, She’s Next este despre învățare, comunitate și oportunitatea de a merge împreună cu un pas înainte”, a declarat Diana Mihai, ING Bank România.

Pentru multe dintre participante, întâlnirea de la București a confirmat că succesul unui business nu se măsoară doar în rezultate financiare, ci și în puterea relațiilor construite pe parcurs. Iar acesta este unul dintre obiectivele centrale ale programului She’s Next: crearea unei comunități în care femeile antreprenor se susțin reciproc, schimbă idei și găsesc inspirație pentru următoarea etapă de dezvoltare.

Caravana continuă la Cluj-Napoca și Iași

După întâlnirea de la București, Caravana She’s Next ajunge în perioada următoare la Cluj-Napoca (22 octombrie) și Iași (5 noiembrie), unde antreprenoarele locale vor avea oportunitatea de a participa la sesiuni de networking, discuții aplicate și întâlniri cu antreprenoare și experți din ecosistemul de business.

Evenimentele sunt gândite ca spații de dialog și conectare, în care participanții pot descoperi perspective noi, exemple de succes și soluții concrete pentru provocările cu care se confruntă în dezvoltarea afacerilor lor.

Înscrierile în She’s Next 2026 sunt deschise

Caravana face parte din programul She’s Next 2026, inițiativă care susține afacerile conduse de femei prin acces la finanțare, mentorat și resurse de dezvoltare – She’s Next 2026 | Impact Hub Bucharest .

În această ediție, participantele pot concura pentru granturi cu o valoare totală de 90.000 de euro, iar finalistele vor beneficia și de mentorat specializat, sesiuni de dezvoltare și acces la o rețea valoroasă de antreprenoare și experți.