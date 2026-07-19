De ce au fost arestați frații Tate în SUA. Ce infracțiuni susțin procurorii britanici că ar fi comis
Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă la Miami, în Statele Unite, în baza unei cereri de extrădare formulate de autoritățile din Marea Britanie. Cei doi influenceri, care au cetățenie britanică și americană, sunt vizați de noi acuzații într-un dosar deschis de procurorii britanici și urmează să parcurgă procedurile legale privind solicitarea de extrădare.
Potrivit Serviciului Șerifilor Federali din SUA (US Marshals Service), arestarea a avut loc la solicitarea autorităților britanice, care doresc ca Andrew și Tristan Tate să fie judecați în Regatul Unit.
Ce acuzații au formulat procurorii britanici
Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a anunțat că Andrew Tate este acuzat de noi infracțiuni, printre care viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, agresiune care a provocat vătămări corporale și infracțiuni privind imagini indecente cu minori și pornografie extremă.
În cazul lui Tristan Tate, procurorii susțin că acesta este acuzat de viol, agresiune sexuală și organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.
Autoritățile britanice afirmă că faptele investigate s-ar fi petrecut în perioada 2010-2017, iar dosarul vizează șapte presupuse victime.
Pe lângă aceste acuzații, cei doi frați sunt trimiși în judecată într-un dosar separat în Marea Britanie, în care se confruntă cu un total de 21 de capete de acuzare. Andrew Tate este acuzat, între altele, de viol, trafic de persoane, vătămare corporală gravă și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit, iar Tristan Tate de viol, trafic de persoane și vătămare corporală gravă.
Ce spun Andrew și Tristan Tate
Andrew și Tristan Tate resping toate acuzațiile formulate împotriva lor.
Avocatul lor, Joseph McBride, a susținut după arestarea din SUA că cei doi sunt nevinovați și a calificat noile acuzații drept motivate politic. Acesta a declarat că are încredere că instanțele americane vor analiza cazul și că frații Tate vor fi eliberați.
Anterior, un judecător al Înaltei Curți din Marea Britanie a respins cererea celor doi de a afla identitatea persoanelor care îi acuză.
Frații Tate sunt cercetați și în România
Andrew și Tristan Tate sunt implicați și într-un dosar penal din România, unde sunt acuzați de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat. Ei au fost arestați în decembrie 2022, însă au negat în mod constant toate acuzațiile.
Procedurile din România au fost întârziate după ce instanțele au constatat existența unor nereguli juridice și procedurale în dosar.
Foști kickboxeri profesioniști, Andrew și Tristan Tate au devenit cunoscuți la nivel internațional prin activitatea lor pe rețelele sociale, unde au adunat milioane de urmăritori și au promovat un stil de viață ostentativ și mesaje care au stârnit numeroase controverse.