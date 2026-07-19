De ce au fost arestați frații Tate în SUA. Ce infracțiuni susțin procurorii britanici că ar fi comis

Ce acuzații au formulat procurorii britanici

Serviciul de Procuratură al Coroanei (CPS) a anunțat că Andrew Tate este acuzat de noi infracțiuni, printre care viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, agresiune care a provocat vătămări corporale și infracțiuni privind imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

În cazul lui Tristan Tate, procurorii susțin că acesta este acuzat de viol, agresiune sexuală și organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Autoritățile britanice afirmă că faptele investigate s-ar fi petrecut în perioada 2010-2017, iar dosarul vizează șapte presupuse victime.

Pe lângă aceste acuzații, cei doi frați sunt trimiși în judecată într-un dosar separat în Marea Britanie, în care se confruntă cu un total de 21 de capete de acuzare. Andrew Tate este acuzat, între altele, de viol, trafic de persoane, vătămare corporală gravă și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit, iar Tristan Tate de viol, trafic de persoane și vătămare corporală gravă.

Ce spun Andrew și Tristan Tate

Andrew și Tristan Tate resping toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Avocatul lor, Joseph McBride, a susținut după arestarea din SUA că cei doi sunt nevinovați și a calificat noile acuzații drept motivate politic. Acesta a declarat că are încredere că instanțele americane vor analiza cazul și că frații Tate vor fi eliberați.

Anterior, un judecător al Înaltei Curți din Marea Britanie a respins cererea celor doi de a afla identitatea persoanelor care îi acuză.