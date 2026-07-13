Dacia și Start-Stop: de ce nu funcționează mereu și când nu este deloc o defecțiune

Condițiile în care sistemul refuză oprirea motorului

Starea bateriei este una dintre cele mai importante condiții. Start-Stop are nevoie de suficientă energie pentru o repornire sigură. Dacă bateria este descărcată, rece, îmbătrânită sau nu a fost încărcată suficient după multe drumuri scurte, sistemul păstrează motorul pornit pentru a permite alternatorului să recupereze energia.

Temperatura exterioară influențează și ea funcționarea. Pe ger puternic, bateria livrează mai puțin curent, motorul are nevoie de mai multă energie la pornire, iar habitaclul trebuie încălzit. Vara, climatizarea poate cere funcționarea continuă a compresorului. Dacă temperatura interioară este departe de valoarea setată, motorul poate rămâne pornit pentru confort.

Motorul trebuie să ajungă la o temperatură minimă. Imediat după pornire, sistemul nu îl oprește, deoarece uleiul este rece, catalizatorul trebuie încălzit, iar strategia de emisii nu permite întreruperea. Pe trasee scurte, mai ales iarna, condițiile necesare pot să nu fie atinse deloc.

Poziția volanului, apăsarea pedalei de frână, cuplarea centurii și închiderea portierelor pot conta în funcție de model. Sistemul poate rămâne dezactivat și în pantă, în timpul manevrelor, la mers foarte lent sau după o serie de opriri succesive. Toate acestea sunt măsuri de control, nu defecțiuni.

Când trebuie verificată bateria sau instalația electrică

Dacă Start-Stop nu mai funcționează timp de săptămâni, deși mașina face drumuri lungi și vremea este blândă, bateria merită testată. O baterie poate porni încă motorul, dar să nu mai aibă rezerva necesară pentru utilizarea repetată a sistemului. Calculatorul detectează starea ei și dezactivează funcția înainte ca șoferul să rămână cu mașina nepornită.

Modelele echipate cu Start-Stop folosesc de regulă baterii EFB sau AGM, în funcție de configurație. Înlocuirea cu o baterie convențională mai ieftină poate duce la uzură rapidă și la funcționarea rară a sistemului. Trebuie respectate tehnologia, capacitatea și curentul de pornire recomandate.

După înlocuire, unele mașini necesită inițializarea sau înregistrarea bateriei în sistem. Dacă senzorul de pe borna negativă nu recunoaște corect starea noului acumulator, strategia de încărcare poate rămâne nepotrivită. Chiar și fără o procedură complexă, sistemul poate avea nevoie de mai multe cicluri de condus pentru recalcularea stării bateriei.