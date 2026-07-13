Dacia și Start-Stop: de ce nu funcționează mereu și când nu este deloc o defecțiune
Sistemul Start-Stop este proiectat să oprească automat motorul atunci când mașina staționează și să îl repornească în momentul în care șoferul dorește să plece. În practică, mulți proprietari observă că funcția nu intervine la fiecare semafor sau că rămâne indisponibilă zile întregi, fără să apară un martor clar de defecțiune.
La Dacia, ca și la alte mărci, Start-Stop depinde de mai multe condiții. Calculatorul motor trebuie să se asigure că oprirea nu afectează siguranța, confortul sau posibilitatea repornirii. Din acest motiv, absența funcției este adesea o decizie normală a sistemului, nu un semn că demarorul, alternatorul sau bateria sunt defecte.
Condițiile în care sistemul refuză oprirea motorului
Starea bateriei este una dintre cele mai importante condiții. Start-Stop are nevoie de suficientă energie pentru o repornire sigură. Dacă bateria este descărcată, rece, îmbătrânită sau nu a fost încărcată suficient după multe drumuri scurte, sistemul păstrează motorul pornit pentru a permite alternatorului să recupereze energia.
Temperatura exterioară influențează și ea funcționarea. Pe ger puternic, bateria livrează mai puțin curent, motorul are nevoie de mai multă energie la pornire, iar habitaclul trebuie încălzit. Vara, climatizarea poate cere funcționarea continuă a compresorului. Dacă temperatura interioară este departe de valoarea setată, motorul poate rămâne pornit pentru confort.
Motorul trebuie să ajungă la o temperatură minimă. Imediat după pornire, sistemul nu îl oprește, deoarece uleiul este rece, catalizatorul trebuie încălzit, iar strategia de emisii nu permite întreruperea. Pe trasee scurte, mai ales iarna, condițiile necesare pot să nu fie atinse deloc.
Poziția volanului, apăsarea pedalei de frână, cuplarea centurii și închiderea portierelor pot conta în funcție de model. Sistemul poate rămâne dezactivat și în pantă, în timpul manevrelor, la mers foarte lent sau după o serie de opriri succesive. Toate acestea sunt măsuri de control, nu defecțiuni.
Când trebuie verificată bateria sau instalația electrică
Dacă Start-Stop nu mai funcționează timp de săptămâni, deși mașina face drumuri lungi și vremea este blândă, bateria merită testată. O baterie poate porni încă motorul, dar să nu mai aibă rezerva necesară pentru utilizarea repetată a sistemului. Calculatorul detectează starea ei și dezactivează funcția înainte ca șoferul să rămână cu mașina nepornită.
Modelele echipate cu Start-Stop folosesc de regulă baterii EFB sau AGM, în funcție de configurație. Înlocuirea cu o baterie convențională mai ieftină poate duce la uzură rapidă și la funcționarea rară a sistemului. Trebuie respectate tehnologia, capacitatea și curentul de pornire recomandate.
După înlocuire, unele mașini necesită inițializarea sau înregistrarea bateriei în sistem. Dacă senzorul de pe borna negativă nu recunoaște corect starea noului acumulator, strategia de încărcare poate rămâne nepotrivită. Chiar și fără o procedură complexă, sistemul poate avea nevoie de mai multe cicluri de condus pentru recalcularea stării bateriei.
Verifică bornele, cablurile și senzorul de monitorizare a bateriei. Un contact slab sau un cablu de masă oxidat produce căderi de tensiune și poate determina calculatorul să dezactiveze Start-Stop. Problemele de încărcare ale alternatorului au același efect.
Un consumator parazit poate descărca bateria peste noapte. O cameră de bord conectată permanent, un modul aftermarket, sistemul multimedia sau o instalație defectă pot păstra mașina într-o stare de consum ridicat. Motorul pornește dimineața, dar Start-Stop rămâne indisponibil pentru că energia trebuie refăcută.
Defecțiunea este mai probabilă atunci când apar și alte simptome: martor dedicat, mesaj de verificare, pornire grea, lumini care scad în intensitate sau erori multiple pe bord. În această situație, citește codurile de eroare și testează bateria și alternatorul, în loc să presupui că butonul Start-Stop este singura problemă.
Sistemul poate fi dezactivat manual, iar la majoritatea modelelor revine activ după repornirea mașinii. Dacă butonul nu răspunde sau indicatorul rămâne permanent aprins, verificarea comenzii și a circuitului este justificată.
Faptul că motorul nu se oprește la fiecare semafor este normal. Start-Stop intervine numai când toate condițiile sunt îndeplinite, iar protejarea bateriei și menținerea climatizării au prioritate. Devine suspect atunci când funcția lipsește constant în condiții favorabile și este însoțită de semne ale unei baterii slabe sau ale unei încărcări incorecte.