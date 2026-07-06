Dacia și ambreiajul în oraș: de ce traficul aglomerat îl uzează mai repede decât kilometrii mulți

De ce orașul distruge ambreiajul mai repede

Ambreiajul se uzează cel mai mult în momentul în care patinează, adică atunci când discul nu este complet cuplat, dar nici complet decuplat. Exact această zonă este folosită la plecarea de pe loc, la parcări, la mers foarte încet și la manevre în rampă. Cu cât petreci mai mult timp în punctul de cuplare, cu atât discul se încălzește și se tocește mai repede.

Un obicei foarte dăunător este ținerea mașinii în rampă din ambreiaj. În loc să folosești frâna, ții pedala într-o poziție intermediară, iar motorul împinge ușor mașina cât să nu dea înapoi. Pare comod, dar produce căldură și uzură accelerată. Dacă simți miros înțepător după astfel de manevre, acela este ambreiaj încins, nu un detaliu normal.

Mersul cu piciorul sprijinit pe pedala de ambreiaj este altă greșeală frecventă. Chiar și o presiune mică poate afecta completarea cuplării, mai ales în timp. Ambreiajul trebuie apăsat doar când schimbi treapta sau când oprești. În rest, piciorul stă pe suportul din stânga, nu pe pedală.

Traficul urban solicită și rulmentul de presiune. Dacă stai la semafor cu pedala de ambreiaj apăsată și treapta întâi selectată, sistemul rămâne tensionat inutil. Mai sănătos este să scoți din viteză și să eliberezi pedala când staționarea durează mai mult. La fiecare semafor pare un gest minor, dar în ani de utilizare urbană diferența contează.

La Dacia, motoarele mici pot accentua uzura dacă mașina este încărcată sau folosită des în rampă. Un motor cu cuplu modest cere mai multă finețe la plecare. Dacă șoferul compensează prin turație mare și patinare lungă, ambreiajul se consumă mai repede. Nu mașina este neapărat fragilă, ci modul de utilizare devine dur pentru sistem.

Ce simptome arată că ambreiajul începe să cedeze

Primul semn este patinarea. Apeși accelerația, turația urcă, dar viteza nu crește proporțional. Se simte mai ales în trepte superioare, la accelerație puternică sau în rampă. Un test simplu este observarea reacției în treapta a patra sau a cincea, la turație joasă, când ceri cuplu. Dacă motorul se turează fără ca mașina să tragă, ambreiajul poate fi aproape de final.

Un alt simptom este punctul de cuplare foarte sus. Pedala prinde aproape de capătul cursei, iar plecarea de pe loc devine mai greu de dozat. La unele mașini, acest lucru poate ține și de reglaj sau de sistemul hidraulic, dar combinat cu patinare indică uzură. Dacă pedala devine grea, scârțâie sau are cursă ciudată, trebuie verificat și mecanismul de acționare.