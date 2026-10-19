Dacia Duster cu urme de tractare grea: cum verifici ambreiajul, transmisia și cârligul

Ambreiajul și transmisia pot trăda o utilizare intensă

La versiunile Dacia Duster echipate cu transmisie manuală, ambreiajul este una dintre componentele care merită verificate cu atenție. Tractarea unei remorci solicită suplimentar sistemul, mai ales la plecările din rampă, manevrele efectuate la viteze foarte mici și deplasările pe teren accidentat.

Un ambreiaj care începe să patineze poate produce creșterea turației motorului fără o accelerare proporțională. Alte indicii sunt mirosul specific de material de fricțiune supraîncălzit, vibrațiile la plecarea de pe loc și dificultățile la schimbarea treptelor. Aceste simptome nu demonstrează singure că automobilul a fost folosit la tractare, dar justifică o inspecție într-un service.

Volanta și suporturile transmisiei trebuie, de asemenea, evaluate. Solicitările repetate pot accentua uzura unor componente deja îmbătrânite, iar vibrațiile apărute la accelerare sau schimbarea treptelor pot avea mai multe cauze. Este important ca diagnosticul să nu se limiteze la înlocuirea ambreiajului fără verificarea celorlalte elemente implicate.

La versiunile cu tracțiune integrală, verificarea trebuie extinsă asupra transmisiei către puntea spate, a diferențialului, a arborelui cardanic și a articulațiilor. Zgomotele neobișnuite, scurgerile de lubrifiant sau vibrațiile persistente pot indica probleme care necesită investigații suplimentare.

În cazul transmisiilor automate, accentul se mută asupra comportamentului la plecarea de pe loc, schimbării treptelor și eventualelor avertizări electronice. Supraîncălzirea sau solicitările repetate pot influența durata de viață a componentelor, însă amploarea riscurilor diferă în funcție de tipul transmisiei.

Cârligul de remorcare și structura caroseriei spun o parte importantă a poveștii

Prezența unui cârlig de remorcare nu trebuie considerată automat un dezavantaj. Un dispozitiv omologat, instalat corect și utilizat în limitele tehnice ale automobilului poate funcționa mulți ani fără probleme. În schimb, un cârlig montat improvizat sau care prezintă deformări reprezintă un motiv serios de îngrijorare.

Trebuie inspectate punctele de fixare, șuruburile, traversa posterioară și eventualele urme de coroziune sau deformare. Sudurile neoriginale, găurile suplimentare și elementele metalice îndoite pot sugera intervenții necorespunzătoare sau solicitări importante.