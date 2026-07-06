Dacia cu volantă uzată: ce vibrații și zgomote apar înainte de o reparație costisitoare

Ce simptome anunță o volantă obosită

Un semn clasic este zgomotul la oprirea motorului. Când oprești contactul, se aude un cloncănit, un zdrăngănit sau o bătaie scurtă din zona cutiei. Sunetul poate fi mai clar cu geamul deschis sau într-un garaj. Dacă zgomotul apare constant la oprire și pare să vină dintre motor și cutie, volanta trebuie verificată.

La ralanti, o volantă uzată poate produce vibrații sau bătăi neregulate. Uneori sunetul se schimbă când apeși pedala de ambreiaj. Acesta este un indiciu important. Dacă zgomotul dispare, se reduce sau se modifică atunci când calci ambreiajul, problema poate fi în zona ambreiajului, rulmentului de presiune sau volantei. Un injector care bate nu se modifică în același mod doar pentru că ai apăsat pedala.

Vibrațiile la plecarea de pe loc sunt un alt simptom frecvent. Mașina tremură când eliberezi ambreiajul, mai ales la cald sau în rampă. Mulți șoferi dau vina pe discul de ambreiaj, iar uneori chiar acolo este problema. Dar dacă tremuratul este însoțit de zgomote la ralanti, bătăi la oprire sau șocuri în transmisie, volanta intră serios în discuție.

Schimbările de treaptă pot deveni mai brutale. Simți șocuri când ridici sau apeși accelerația, mai ales la turații joase. Mașina pare că are joc în transmisie, iar mersul fin devine greu de obținut. La diesel, mersul subturat agravează senzația, pentru că motorul transmite vibrații mai puternice către volantă.

O volantă foarte uzată poate produce zgomote metalice puternice, vibrații în pedală și senzația că ceva lovește în zona cutiei. În acest punct, amânarea nu mai este recomandată. Dacă piesa cedează grav, poate afecta ambreiajul, carcasa cutiei sau alte componente din jur.

De ce reparația este scumpă și cum eviți cheltuielile inutile

Costul mare nu vine doar din piesă, ci și din manoperă. Pentru a ajunge la volantă, cutia de viteze trebuie demontată. De aceea, atunci când se schimbă volanta, se înlocuiește de obicei și kitul de ambreiaj: disc, placă de presiune și rulment. Nu are sens să plătești manoperă mare pentru a monta la loc un ambreiaj vechi, mai ales dacă are deja uzură.

Diagnosticul trebuie făcut atent. Vibrațiile pot veni și de la suporturi de motor sau cutie. Zgomotele pot veni de la rulmentul de presiune. Tremuratul la plecare poate veni de la disc contaminat cu ulei, placă de presiune deformată sau chiar injecție neregulată. De aceea, un service bun verifică simptomele în mai multe condiții: ralanti, oprire motor, apăsare ambreiaj, plecare de pe loc, accelerație și decelerație.