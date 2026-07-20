Dacia cu ventilator habitaclu zgomotos: frunze, motor obosit sau rezistență defectă
Un ventilator de habitaclu care începe să bâzâie, să vibreze sau să scoată un sunet asemănător unei elice lovite nu trebuie ignorat. De cele mai multe ori, problema pornește de la frunze și resturi ajunse în carcasa ventilatorului, dar poate indica și uzura motorului ori deteriorarea turbinei.
Sunetul oferă indicii. Un foșnet repetitiv, care crește odată cu treapta ventilatorului, sugerează că o frunză atinge paletele. O vibrație puternică poate apărea dacă turbina este murdară neuniform sau are o paletă ruptă. Un scârțâit metalic indică adesea bucșe sau rulmenți uzați.
Rezistența treptelor nu produce de regulă un zgomot mecanic, dar poate modifica felul în care funcționează ventilatorul. Dacă anumite viteze au dispărut, iar motorul merge numai pe treapta maximă, rezistența sau modulul de comandă trebuie verificat. Uneori, un motor care consumă prea mult curent supraîncălzește și distruge repetat rezistența.
Cum ajung frunzele la ventilator și ce poți verifica
Aerul este aspirat prin zona de la baza parbrizului. Frunzele, acele de conifere și praful pot trece de grilă, mai ales dacă filtrul de habitaclu lipsește, este montat greșit sau nu există pe anumite configurații mai vechi. Resturile ajung în turbină și sunt antrenate de palete.
Zgomotul apare frecvent după ce mașina a stat sub copaci sau după o curățare superficială a zonei ștergătoarelor. La prima pornire, ventilatorul poate trage resturile rămase în canale. Sunetul se schimbă în funcție de viraje și denivelări dacă obiectul se deplasează în carcasă.
Începe cu filtrul de habitaclu. Scoate-l conform procedurii modelului și verifică dacă este plin de frunze, deformat sau umed. Nu porni ventilatorul la viteză maximă cu filtrul scos și mâna în apropierea deschiderii.
Dacă accesul permite, folosește un aspirator pentru a elimina resturile vizibile. Nu introduce șurubelnițe sau obiecte rigide către turbină. Paletele sunt din plastic și se pot rupe ușor, iar o bucată lipsă va dezechilibra ansamblul.
Un filtru nou nu rezolvă zgomotul dacă frunza a ajuns deja sub el. Uneori, motorul ventilatorului trebuie demontat. La unele modele Dacia accesul este relativ simplu din zona pasagerului, iar la altele presupune demontarea unor panouri.
După scoatere, turbina trebuie verificată pentru murdărie, fisuri și joc. Depunerile lipite pe o singură parte pot produce vibrații chiar dacă nicio paletă nu este ruptă. Curățarea trebuie făcută uniform, fără deformarea rotorului.
Motorul și rezistența trebuie verificate împreună
Un motor obosit poate porni greu, poate varia în turație și poate scoate zgomote mai puternice la temperaturi scăzute. Bucșele se uzează, axul capătă joc, iar turbina începe să atingă carcasa. Uneori, ventilatorul pornește numai după o lovire ușoară a panoului, semn că periile sau contactele interne sunt aproape terminate.
Nu continua să folosești un motor care se blochează. Curentul consumat crește, cablurile și mufa se pot încălzi, iar rezistența treptelor poate ceda. Un miros de plastic încins impune oprirea ventilatorului și verificarea instalației.
Dacă funcționează doar treapta maximă, rezistența este principalul suspect. Treapta mare alimentează de multe ori motorul direct, ocolind elementele rezistive. Pe treptele mici, curentul trece prin rezistență, iar defectarea acesteia le face indisponibile.
La unele sisteme cu climatizare automată se folosește un modul electronic, nu o rezistență clasică. Defectul poate produce turație maximă permanentă, variații necontrolate sau lipsa completă a ventilatorului. Diagnosticul trebuie făcut prin măsurarea alimentării și a semnalului de comandă.
Înainte să înlocuiești rezistența, verifică motorul. Dacă acesta se învârte greu și consumă prea mult, piesa nouă se poate arde din nou. Mufa trebuie inspectată pentru plastic topit, pini înnegriți și contacte slăbite.
Zgomotul poate proveni și de la clapetele climatizării, mai ales dacă apare doar la schimbarea direcției aerului. Un actuator mic poate pocni repetat din cauza unui pinion uzat. Dacă sunetul continuă însă și variază direct cu treapta ventilatorului, sursa este aproape sigur motorul sau turbina.
O curățare periodică a zonei de sub parbriz și schimbarea filtrului reduc riscul. Ventilatorul trebuie să se rotească uniform, fără vibrații și fără miros de supraîncălzire. Când apar zgomote noi, intervenția timpurie poate salva atât motorul, cât și modulul de control.