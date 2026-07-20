Dacia cu ventilator habitaclu zgomotos: frunze, motor obosit sau rezistență defectă

Rezistența treptelor nu produce de regulă un zgomot mecanic, dar poate modifica felul în care funcționează ventilatorul. Dacă anumite viteze au dispărut, iar motorul merge numai pe treapta maximă, rezistența sau modulul de comandă trebuie verificat. Uneori, un motor care consumă prea mult curent supraîncălzește și distruge repetat rezistența.

Cum ajung frunzele la ventilator și ce poți verifica

Aerul este aspirat prin zona de la baza parbrizului. Frunzele, acele de conifere și praful pot trece de grilă, mai ales dacă filtrul de habitaclu lipsește, este montat greșit sau nu există pe anumite configurații mai vechi. Resturile ajung în turbină și sunt antrenate de palete.

Zgomotul apare frecvent după ce mașina a stat sub copaci sau după o curățare superficială a zonei ștergătoarelor. La prima pornire, ventilatorul poate trage resturile rămase în canale. Sunetul se schimbă în funcție de viraje și denivelări dacă obiectul se deplasează în carcasă.

Începe cu filtrul de habitaclu. Scoate-l conform procedurii modelului și verifică dacă este plin de frunze, deformat sau umed. Nu porni ventilatorul la viteză maximă cu filtrul scos și mâna în apropierea deschiderii.

Dacă accesul permite, folosește un aspirator pentru a elimina resturile vizibile. Nu introduce șurubelnițe sau obiecte rigide către turbină. Paletele sunt din plastic și se pot rupe ușor, iar o bucată lipsă va dezechilibra ansamblul.

Un filtru nou nu rezolvă zgomotul dacă frunza a ajuns deja sub el. Uneori, motorul ventilatorului trebuie demontat. La unele modele Dacia accesul este relativ simplu din zona pasagerului, iar la altele presupune demontarea unor panouri.

După scoatere, turbina trebuie verificată pentru murdărie, fisuri și joc. Depunerile lipite pe o singură parte pot produce vibrații chiar dacă nicio paletă nu este ruptă. Curățarea trebuie făcută uniform, fără deformarea rotorului.