Dacia cu trepte care agață: timonerie, ambreiaj sau cutie, cum începi diagnosticul corect
Când treptele agață la o Dacia, tentația este să dai vina imediat pe cutia de viteze. Totuși, în multe cazuri, problema se află în afara cutiei: timonerie, cabluri, mecanism de selectare, suporturi de motor sau ambreiaj care nu decuplează complet. O treaptă care intră greu poate avea cauze simple, dar și cauze scumpe, iar diferența se face printr-un diagnostic ordonat. Cel mai important este să observi dacă problema apare cu motorul pornit, cu motorul oprit, la rece, la cald, în toate treptele sau doar într-una singură.
Primul test: motor oprit versus motor pornit
Un test simplu poate orienta diagnosticul. Dacă treptele intră ușor cu motorul oprit, dar agață cu motorul pornit, suspiciunea se mută spre ambreiaj. Ambreiajul poate să nu decupleze complet din cauza uzurii, a aerului în circuitul hidraulic, a unei probleme la cilindrul receptor sau emițător, ori a unei reglări incorecte acolo unde sistemul permite reglaj. În această situație, marșarierul poate cârâi, iar prima treaptă poate intra greu la semafor.
Dacă treptele agață și cu motorul oprit, atunci merită verificată timoneria. La modelele Dacia, jocurile, bucșele uzate, cablurile dereglate sau mecanismul de selectare pot face schimbătorul imprecis. Șoferul simte că trebuie să “caute” treapta sau că levierul nu mai are traseul clar. Uneori, problema apare după lucrări în zona motorului, după schimbarea ambreiajului sau după intervenții la cutie, când reglajele nu au fost refăcute corect.
Cum separi o problemă externă de una internă a cutiei
Dacă o singură treaptă agață constant, mai ales la retrogradare, iar celelalte intră normal, se poate suspecta uzura sincronizatorului acelei trepte. De exemplu, treapta a doua este solicitată mult în oraș, iar simptomele pot apărea la schimbări rapide sau la turații nepotrivite. Dacă schimbarea devine mai lină când aștepți o secundă în punctul mort sau când folosești dublu ambreiaj, cutia merită verificată mai atent.
Înainte de desfacerea cutiei, se controlează uleiul, timoneria, suporturile motorului și cursa pedalei de ambreiaj. Suporturile uzate pot modifica poziția ansamblului motor-cutie în sarcină, iar schimbătorul poate agăța mai ales la accelerări sau frână de motor. Un ulei nepotrivit sau vechi poate accentua senzația de trepte dure, mai ales la rece. Diagnosticul corect începe cu exteriorul cutiei și ajunge la interior doar după ce cauzele accesibile au fost eliminate. Așa eviți schimbarea inutilă a pieselor și ajungi mai repede la reparația care chiar rezolvă problema.