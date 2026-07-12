Dacia cu trepte care agață: timonerie, ambreiaj sau cutie, cum începi diagnosticul corect

Dacă treptele agață și cu motorul oprit, atunci merită verificată timoneria. La modelele Dacia, jocurile, bucșele uzate, cablurile dereglate sau mecanismul de selectare pot face schimbătorul imprecis. Șoferul simte că trebuie să “caute” treapta sau că levierul nu mai are traseul clar. Uneori, problema apare după lucrări în zona motorului, după schimbarea ambreiajului sau după intervenții la cutie, când reglajele nu au fost refăcute corect.

Cum separi o problemă externă de una internă a cutiei

Dacă o singură treaptă agață constant, mai ales la retrogradare, iar celelalte intră normal, se poate suspecta uzura sincronizatorului acelei trepte. De exemplu, treapta a doua este solicitată mult în oraș, iar simptomele pot apărea la schimbări rapide sau la turații nepotrivite. Dacă schimbarea devine mai lină când aștepți o secundă în punctul mort sau când folosești dublu ambreiaj, cutia merită verificată mai atent.

Înainte de desfacerea cutiei, se controlează uleiul, timoneria, suporturile motorului și cursa pedalei de ambreiaj. Suporturile uzate pot modifica poziția ansamblului motor-cutie în sarcină, iar schimbătorul poate agăța mai ales la accelerări sau frână de motor. Un ulei nepotrivit sau vechi poate accentua senzația de trepte dure, mai ales la rece. Diagnosticul corect începe cu exteriorul cutiei și ajunge la interior doar după ce cauzele accesibile au fost eliminate. Așa eviți schimbarea inutilă a pieselor și ajungi mai repede la reparația care chiar rezolvă problema.