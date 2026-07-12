Ultima ora
Radarul e-SIGUR te fotografiază, dar nu te oprește nimeni. În cât timp poți afla că ai fost prins
AUTO

Dacia cu trepte care agață: timonerie, ambreiaj sau cutie, cum începi diagnosticul corect

Dacia cu trepte care agață: timonerie, ambreiaj sau cutie, cum începi diagnosticul corect
Probleme cu cutia de viteze la Dacia
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
Google Urmărește pe Google

Când treptele agață la o Dacia, tentația este să dai vina imediat pe cutia de viteze. Totuși, în multe cazuri, problema se află în afara cutiei: timonerie, cabluri, mecanism de selectare, suporturi de motor sau ambreiaj care nu decuplează complet. O treaptă care intră greu poate avea cauze simple, dar și cauze scumpe, iar diferența se face printr-un diagnostic ordonat. Cel mai important este să observi dacă problema apare cu motorul pornit, cu motorul oprit, la rece, la cald, în toate treptele sau doar într-una singură.

Primul test: motor oprit versus motor pornit

Un test simplu poate orienta diagnosticul. Dacă treptele intră ușor cu motorul oprit, dar agață cu motorul pornit, suspiciunea se mută spre ambreiaj. Ambreiajul poate să nu decupleze complet din cauza uzurii, a aerului în circuitul hidraulic, a unei probleme la cilindrul receptor sau emițător, ori a unei reglări incorecte acolo unde sistemul permite reglaj. În această situație, marșarierul poate cârâi, iar prima treaptă poate intra greu la semafor.

Dacă treptele agață și cu motorul oprit, atunci merită verificată timoneria. La modelele Dacia, jocurile, bucșele uzate, cablurile dereglate sau mecanismul de selectare pot face schimbătorul imprecis. Șoferul simte că trebuie să “caute” treapta sau că levierul nu mai are traseul clar. Uneori, problema apare după lucrări în zona motorului, după schimbarea ambreiajului sau după intervenții la cutie, când reglajele nu au fost refăcute corect.

Cum separi o problemă externă de una internă a cutiei

Dacă o singură treaptă agață constant, mai ales la retrogradare, iar celelalte intră normal, se poate suspecta uzura sincronizatorului acelei trepte. De exemplu, treapta a doua este solicitată mult în oraș, iar simptomele pot apărea la schimbări rapide sau la turații nepotrivite. Dacă schimbarea devine mai lină când aștepți o secundă în punctul mort sau când folosești dublu ambreiaj, cutia merită verificată mai atent.

Înainte de desfacerea cutiei, se controlează uleiul, timoneria, suporturile motorului și cursa pedalei de ambreiaj. Suporturile uzate pot modifica poziția ansamblului motor-cutie în sarcină, iar schimbătorul poate agăța mai ales la accelerări sau frână de motor. Un ulei nepotrivit sau vechi poate accentua senzația de trepte dure, mai ales la rece. Diagnosticul corect începe cu exteriorul cutiei și ajunge la interior doar după ce cauzele accesibile au fost eliminate. Așa eviți schimbarea inutilă a pieselor și ajungi mai repede la reparația care chiar rezolvă problema.

Orașele care se golesc de tineri. România riscă să aibă tot mai multe zone fără suficienți oameni care să muncească
Revista presei
Femeia.ro
Imagini virale! Ce a făcut o femeie chiar în timpul protestelor din Paris
Hit.ro
Telefonul Android îți arată ce aplicații ți-au folosit camera și microfonul fără să știi. Unde găsești setarea ascunsă
Romania TV
Cutremur pe scena politică. Și-au dat demisia în urmă cu puțin timp
Hope.ro
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
Adevarul
Radicalizarea copiilor, un pericol greu de recunoscut. Lecțiile atacului cu cuțitul dintr-o școală din Bistrița
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Cartof dulce sau dovleac: care este mai bun pentru glicemie și ce diferențe există între ele
Zooland.ro
Bruxelles încearcă o metodă neobișnuită pentru a scăpa de șobolanii din oraș