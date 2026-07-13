Dacia cu telecomandă care nu mai bate de la distanță: baterie, antenă sau interferențe

Ce verifici mai întâi la telecomandă

Începe cu bateria telecomenzii, chiar dacă LED-ul se aprinde. Dioda luminoasă are nevoie de puțină energie și poate funcționa în continuare atunci când tensiunea nu mai este suficientă pentru o transmisie radio puternică. Montează o baterie de calitate, cu tipul și polaritatea corecte.

Nu atinge excesiv suprafețele bateriei cu degetele și verifică dacă lamelele metalice apasă ferm. Contactele slăbite pot întrerupe alimentarea când cheia este mișcată. Oxidarea apare mai ales dacă telecomanda a fost expusă la umezeală sau dacă vechea baterie a avut scurgeri.

Butoanele se pot uza mecanic. Membrana de cauciuc nu mai apasă corect microswitch-ul, iar comanda este transmisă doar dacă apeși foarte tare sau într-un anumit unghi. O lipitură fisurată pe placa electronică poate produce același comportament intermitent.

Verifică a doua cheie. Dacă aceasta are rază normală, problema este aproape sigur în telecomanda principală. Dacă ambele chei funcționează slab, trebuie analizată mașina, condițiile de mediu sau bateria de 12 V.

O telecomandă scăpată pe jos poate avea antena internă fisurată. Uneori, placa electronică pare intactă, dar traseul conductor care emite semnalul este rupt. Reparația poate fi posibilă într-un atelier specializat, fără înlocuirea și programarea unei chei complete.

Când cauți problema în mașină sau în mediul din jur

Receptorul închiderii centralizate este integrat, în funcție de model, în unitatea de caroserie sau într-un modul separat. Alimentarea slabă, o masă imperfectă sau umezeala în conectori pot reduce sensibilitatea recepției. Pot apărea și alte simptome, precum închiderea capricioasă, luminile interioare instabile sau recunoașterea dificilă a unor comenzi.

Antena poate fi amplasată în habitaclu, în apropierea plafonului, bordului sau unui modul de control. Intervențiile anterioare, montarea unei alarme, schimbarea parbrizului sau lucrările la tapițerie pot afecta traseul antenei sau conectorii.