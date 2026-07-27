Dacia cu scaune obosite: spumă, tapițerie, șine și semne care trădează uzura reală

Spuma și tapițeria arată cum a fost folosită mașina

Primul semn este marginea exterioară a șezutului, pe partea dinspre ușă. Acolo se freacă hainele la fiecare urcare. Tapițeria poate deveni lucioasă, se poate subția sau poate prezenta fire rupte. Pe materialele deschise la culoare, murdăria acumulată poate ascunde uzura reală.

Apasă cu palma pe mai multe zone ale șezutului și compară partea stângă cu partea dreaptă. Dacă una este mult mai moale sau dacă simți structura metalică dedesubt, spuma și-a pierdut forma. Un scaun tasat nu mai distribuie corect greutatea și poate produce disconfort lombar pe drumuri lungi.

Spătarul trebuie verificat la fel. Dacă te împinge mai mult într-o parte sau dacă zona lombară pare complet lipsită de susținere, spuma internă se poate fi desprins ori rupt. Uneori, problema nu este spuma, ci cadrul sau plasa elastică din interior.

Tapițeria ondulată nu indică întotdeauna o problemă gravă. Materialul se poate întinde în timp, iar curățarea profesională poate îmbunătăți aspectul. Crăpăturile, cusăturile desfăcute și zonele în care materialul s-a desprins de spumă necesită însă reparație.

Husele montate pe scaune pot ascunde defecte. La cumpărarea unei mașini rulate, ridică marginile dacă este posibil și verifică materialul original. Husa nu trebuie să interfereze cu airbagul lateral integrat în scaun. Modelele incompatibile pot împiedica deschiderea corectă a acestuia.

Încălzirea în scaun trebuie testată pe întreaga suprafață. O zonă care rămâne rece poate indica o rezistență întreruptă, în timp ce încălzirea excesivă într-un punct poate sugera un element deteriorat. Nu ignora diferențele mari dintre cele două scaune.

Șinele, cadrul și reglajele pot ascunde probleme mai scumpe

Mută scaunul înainte și înapoi pe toată lungimea șinelor. Mișcarea trebuie să fie lină, iar blocarea fermă în fiecare poziție. Dacă scaunul continuă să se miște după eliberarea manetei, mecanismul poate fi uzat sau una dintre șine nu se blochează corect.