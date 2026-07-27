Dacia cu scaune obosite: spumă, tapițerie, șine și semne care trădează uzura reală
Scaunul șoferului este una dintre cele mai solicitate componente ale unei mașini. Fiecare urcare și coborâre apasă pe marginea laterală, comprimă spuma și întinde tapițeria. După ani de utilizare, scaunul poate deveni moale, înclinat, zgomotos sau dificil de reglat, chiar dacă la prima vedere materialul pare încă acceptabil.
La o Dacia rulată, starea scaunului poate oferi indicii despre modul în care a fost folosită mașina. Totuși, uzura nu trebuie interpretată exclusiv ca dovadă a unui kilometraj mare. Un șofer greu, multe deplasări scurte, utilizarea în regim de taxi sau urcările frecvente pot deteriora scaunul mai repede decât rularea constantă pe distanțe lungi.
Spuma și tapițeria arată cum a fost folosită mașina
Primul semn este marginea exterioară a șezutului, pe partea dinspre ușă. Acolo se freacă hainele la fiecare urcare. Tapițeria poate deveni lucioasă, se poate subția sau poate prezenta fire rupte. Pe materialele deschise la culoare, murdăria acumulată poate ascunde uzura reală.
Apasă cu palma pe mai multe zone ale șezutului și compară partea stângă cu partea dreaptă. Dacă una este mult mai moale sau dacă simți structura metalică dedesubt, spuma și-a pierdut forma. Un scaun tasat nu mai distribuie corect greutatea și poate produce disconfort lombar pe drumuri lungi.
Spătarul trebuie verificat la fel. Dacă te împinge mai mult într-o parte sau dacă zona lombară pare complet lipsită de susținere, spuma internă se poate fi desprins ori rupt. Uneori, problema nu este spuma, ci cadrul sau plasa elastică din interior.
Tapițeria ondulată nu indică întotdeauna o problemă gravă. Materialul se poate întinde în timp, iar curățarea profesională poate îmbunătăți aspectul. Crăpăturile, cusăturile desfăcute și zonele în care materialul s-a desprins de spumă necesită însă reparație.
Husele montate pe scaune pot ascunde defecte. La cumpărarea unei mașini rulate, ridică marginile dacă este posibil și verifică materialul original. Husa nu trebuie să interfereze cu airbagul lateral integrat în scaun. Modelele incompatibile pot împiedica deschiderea corectă a acestuia.
Încălzirea în scaun trebuie testată pe întreaga suprafață. O zonă care rămâne rece poate indica o rezistență întreruptă, în timp ce încălzirea excesivă într-un punct poate sugera un element deteriorat. Nu ignora diferențele mari dintre cele două scaune.
Șinele, cadrul și reglajele pot ascunde probleme mai scumpe
Mută scaunul înainte și înapoi pe toată lungimea șinelor. Mișcarea trebuie să fie lină, iar blocarea fermă în fiecare poziție. Dacă scaunul continuă să se miște după eliberarea manetei, mecanismul poate fi uzat sau una dintre șine nu se blochează corect.
Verifică jocul prin mișcarea scaunului înainte și înapoi cu frâna trasă și mașina staționată. Un mic joc în tapițerie este normal, dar cadrul nu trebuie să se deplaseze pe șine. O fixare slăbită poate produce zgomote și reprezintă o problemă de siguranță în cazul unui impact.
Șuruburile de prindere trebuie inspectate pentru urme de cheie, rugină sau vopsea zgâriată. Aceste semne pot arăta că scaunul a fost demontat pentru reparație, curățare, înlocuirea airbagului sau după un accident. Demontarea nu este automat suspectă, dar merită cerută o explicație.
Reglajul spătarului trebuie să funcționeze fără trepte lipsă și fără pocnituri. Dacă spătarul coboară singur sub greutate sau nu rămâne în poziția aleasă, mecanismul este uzat. La reglajele manuale, o manetă care se mișcă în gol indică o problemă a cablului sau a angrenajului.
Scaunul înclinat într-o parte poate avea spumă tasată, dar și cadrul deformat. Compară poziția cu scaunul pasagerului și privește liniile cusăturilor. Dacă diferența este mare, o simplă reumplere cu burete nu va rezolva complet problema.
Martorul airbag trebuie să se stingă după pornirea motorului. Mufele de sub scaun pot fi tensionate de mișcarea repetată, iar un contact imperfect poate genera erori. Nu manipula conectorii airbagului cu bateria conectată și nu folosi improvizații pentru stingerea martorului.
Un scaun obosit poate fi recondiționat prin înlocuirea spumei, repararea tapițeriei și schimbarea mecanismelor uzate. Important este să stabilești dacă problema este doar de confort sau implică structura și siguranța. Aspectul materialului spune o parte din poveste, dar șinele, cadrul și reglajele arată uzura reală.