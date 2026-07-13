Dacia cu închidere centralizată capricioasă: cheie, actuatoare sau modul confort

Cum separi problema cheii de defectul unei portiere

Încearcă a doua cheie, dacă există. Dacă aceasta funcționează normal, telecomanda principală trebuie verificată. Bateria tip pastilă este primul element care se schimbă, dar trebuie montată cu polaritatea corectă și fără atingerea excesivă a contactelor.

O telecomandă poate emite slab chiar dacă LED-ul se aprinde. Contactele butoanelor se uzează, lipiturile se fisurează, iar carcasa poate permite pătrunderea umezelii. Dacă funcționează doar de foarte aproape sau după apăsări repetate, cheia trebuie testată și reparată.

Dacă ambele chei au același comportament, verifică funcționarea butonului interior și a închiderii mecanice. Când sistemul răspunde din habitaclu, dar nu din telecomandă, receptorul, antena sau sincronizarea devin mai probabile. La unele modele, cheia poate necesita resincronizare după schimbarea bateriei sau după o perioadă lungă fără alimentare.

Când o singură portieră nu se închide, ascultă actuatorul. Un zgomot slab, o încercare repetată sau o mișcare incompletă arată că motorul electric ori mecanismul broaștei este uzat. Frigul poate agrava problema, deoarece vaselina veche se întărește și crește rezistența mecanică.

Închiderea care se activează și se redeschide imediat poate indica faptul că o portieră nu este recunoscută drept închisă. Contactul din broască, senzorul capotei sau cel al portbagajului poate transmite o informație greșită. Mașina încearcă să se încuie, detectează o deschidere și revine.

Unde apar problemele de cablaj și modul

Firele dintre caroserie și portieră trec printr-un burduf flexibil și sunt îndoite de mii de ori. În timp, conductorii se pot rupe în interiorul izolației. Defectul poate afecta închiderea, geamul electric, difuzorul și oglinda în același timp.

Mișcă ușor burduful în timp ce acționezi închiderea. Dacă sistemul reacționează, este foarte probabil să existe un fir întrerupt. Reparația trebuie făcută corect, cu conductor flexibil și izolație rezistentă, nu prin răsucirea firelor și acoperirea lor sumar cu bandă.