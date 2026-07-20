Dacia cu încălzire slabă la frig: termostat, aer în instalație sau radiator de habitaclu

Dacă motorul se încălzește corect, dar aerul din habitaclu rămâne călduț, cauza poate fi în radiatorul de încălzire, clapetele climatizării sau circulația lichidului. Un nivel scăzut ori o pungă de aer poate reduce debitul prin radiator, mai ales la ralanti și la turații mici.

Cum identifici termostatul și aerul din instalație

Urmărește temperatura indicată în bord sau prin diagnoză. La multe modele, acul este stabilizat electronic și nu arată fiecare variație, însă o temperatură care scade vizibil pe autostradă este suspectă. Termostatul trebuie să țină circuitul mare închis până când motorul ajunge în zona normală de funcționare.

Un motor care lucrează prea rece consumă mai mult, produce căldură puțină și poate uza mai repede anumite componente. Nu este doar o problemă de confort. Dacă încălzirea devine mai bună în oraș și mai slabă la viteză constantă, termostatul este un candidat important.

Nivelul lichidului de răcire se verifică numai cu motorul rece. Dacă este sub minim, trebuie completat cu produsul compatibil și identificată cauza pierderii. Nu este normal ca instalația să necesite completări frecvente.

Aerul poate rămâne în sistem după schimbarea lichidului, înlocuirea unei conducte sau o reparație la motor. Semnele pot include încălzire care variază, zgomote de apă în bord și aer mai cald atunci când motorul este turat. Uneori, temperatura motorului poate oscila.

Aerisirea trebuie făcută conform procedurii potrivite modelului. Unele instalații au puncte dedicate, iar altele se aerisesc prin umplere lentă și cicluri de încălzire. Deschiderea vasului când motorul este fierbinte este periculoasă, deoarece lichidul sub presiune poate produce arsuri.

Dacă după aerisire nivelul scade din nou, există probabil o pierdere. Verifică furtunurile, radiatorul principal, pompa de apă, carcasa termostatului și zona din interior. Un miros dulceag sau mocheta umedă pot indica radiatorul de habitaclu.