Dacia cu încălzire slabă la frig: termostat, aer în instalație sau radiator de habitaclu
O Dacia care încălzește greu habitaclul poate avea o problemă banală de termostat, o cantitate insuficientă de lichid de răcire sau un radiator de habitaclu parțial înfundat. Simptomele se confundă ușor, iar schimbarea pieselor fără verificări poate duce la costuri inutile.
Primul indiciu este comportamentul temperaturii motorului. Dacă aceasta urcă foarte lent, scade la drum întins sau nu ajunge la nivelul obișnuit nici după mai mulți kilometri, termostatul poate rămâne deschis. Lichidul circulă permanent prin radiatorul principal, iar motorul nu reușește să ajungă repede la temperatura normală.
Dacă motorul se încălzește corect, dar aerul din habitaclu rămâne călduț, cauza poate fi în radiatorul de încălzire, clapetele climatizării sau circulația lichidului. Un nivel scăzut ori o pungă de aer poate reduce debitul prin radiator, mai ales la ralanti și la turații mici.
Cum identifici termostatul și aerul din instalație
Urmărește temperatura indicată în bord sau prin diagnoză. La multe modele, acul este stabilizat electronic și nu arată fiecare variație, însă o temperatură care scade vizibil pe autostradă este suspectă. Termostatul trebuie să țină circuitul mare închis până când motorul ajunge în zona normală de funcționare.
Un motor care lucrează prea rece consumă mai mult, produce căldură puțină și poate uza mai repede anumite componente. Nu este doar o problemă de confort. Dacă încălzirea devine mai bună în oraș și mai slabă la viteză constantă, termostatul este un candidat important.
Nivelul lichidului de răcire se verifică numai cu motorul rece. Dacă este sub minim, trebuie completat cu produsul compatibil și identificată cauza pierderii. Nu este normal ca instalația să necesite completări frecvente.
Aerul poate rămâne în sistem după schimbarea lichidului, înlocuirea unei conducte sau o reparație la motor. Semnele pot include încălzire care variază, zgomote de apă în bord și aer mai cald atunci când motorul este turat. Uneori, temperatura motorului poate oscila.
Aerisirea trebuie făcută conform procedurii potrivite modelului. Unele instalații au puncte dedicate, iar altele se aerisesc prin umplere lentă și cicluri de încălzire. Deschiderea vasului când motorul este fierbinte este periculoasă, deoarece lichidul sub presiune poate produce arsuri.
Dacă după aerisire nivelul scade din nou, există probabil o pierdere. Verifică furtunurile, radiatorul principal, pompa de apă, carcasa termostatului și zona din interior. Un miros dulceag sau mocheta umedă pot indica radiatorul de habitaclu.
Când radiatorul sau clapetele climatizării sunt de vină
Radiatorul de habitaclu este un schimbător de căldură mic, montat în carcasa climatizării. Lichidul fierbinte trece prin el, iar ventilatorul trimite aerul încălzit în interior. În timp, depunerile pot reduce circulația, în special dacă au fost amestecate tipuri incompatibile de antigel sau s-a folosit apă nepotrivită.
O verificare orientativă se face comparând temperatura celor două furtunuri care intră în habitaclu, cu motorul încălzit. Dacă unul este foarte fierbinte, iar celălalt mult mai rece, debitul prin radiator poate fi redus. Operațiunea trebuie realizată cu grijă, deoarece componentele sunt fierbinți și există piese în mișcare în compartimentul motor.
Dacă ambele furtunuri sunt fierbinți, dar în cabină ajunge aer rece, problema poate fi la clapeta de mixare. Aceasta direcționează aerul prin radiator sau pe lângă el. Un cablu, un actuator electric ori o piesă din plastic poate rămâne blocată într-o poziție intermediară.
La sistemele manuale, observă dacă selectorul temperaturii se mișcă normal și dacă opune aceeași rezistență pe toată cursa. La climatizarea automată, o diagnoză poate arăta erori ale servomotoarelor și poziția clapetelor.
Un radiator care pierde poate provoca aburirea rapidă a parbrizului, peliculă grasă pe interior, miros de antigel și scăderea nivelului. În această situație, simpla completare a lichidului nu este suficientă. Vaporii sunt neplăcuți, iar pierderea se poate agrava.
Spălarea radiatorului poate ajuta dacă acesta este parțial înfundat, dar trebuie făcută controlat. Presiunea mare poate fisura o piesă deja slăbită. Dacă depunerile sunt severe sau există pierderi, înlocuirea devine soluția corectă.
Înainte să schimbi radiatorul, verifică termostatul, nivelul, aerisirea și clapetele. Încălzirea slabă poate avea mai multe cauze simultane, mai ales la o mașină cu întreținere amânată. Diagnosticul corect începe de la temperatura motorului și continuă către debitul lichidului și distribuția aerului.