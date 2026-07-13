Dacia cu erori electrice după ploaie: mufe, senzori și oxidare, unde cauți prima dată

Zonele în care apa produce cel mai des probleme

Primul loc de verificat este compartimentul motor. Uită-te la cutia de siguranțe, mufele calculatorului, conectorii senzorilor și punctele de masă. Capacele montate incorect, garniturile deteriorate sau canalele de scurgere înfundate pot direcționa apa spre instalația electrică.

Zona de sub parbriz este deosebit de importantă. Frunzele și murdăria pot bloca scurgerile, iar apa se acumulează în apropierea filtrului de habitaclu, motorului ștergătoarelor sau cablajului. În funcție de model, infiltrația poate ajunge în habitaclu și poate umezi mufe sau module amplasate sub bord.

Verifică senzorii montați jos, aproape de roți și bare. Senzorii ABS, conectorii proiectoarelor, senzorii de temperatură exterioară și instalația de parcare sunt expuși la apă, noroi și sare. Un cablu cu izolația crăpată poate funcționa pe uscat, dar poate crea scurgeri de curent când se udă.

Punctele de masă sunt o altă sursă frecventă. Apa și sarea produc oxid între papucul cablului și caroserie. Contactul devine instabil, iar tensiunea scade când pornești consumatori mari. Pot apărea martori multipli, deși modulele și senzorii sunt în stare bună.

Nu ignora burdufurile dintre caroserie și portiere sau hayon. Firele se îndoaie la fiecare deschidere, iar izolația se poate fisura. Umezeala pătrunde în conductor, produce oxidare și creează contacte intermitente pentru închidere, iluminare sau ștergătorul spate.

Cum verifici fără să agravezi oxidarea

Începe cu o inspecție vizuală după apariția simptomului, nu după câteva zile de vreme uscată. Caută picături, urme verzi sau albe, pini înnegriți și depuneri pe contacte. Fotografiază poziția mufelor înainte să le desfaci, pentru a evita reconectarea greșită.

Nu pulveriza produse universale uleioase în orice conector. Unele pot atrage murdăria sau pot afecta garniturile. Pentru contacte electrice se folosește o soluție dedicată, după deconectarea bateriei și respectarea procedurii corecte pentru modelul respectiv.