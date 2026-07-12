Dacia cu cutie manuală zgomotoasă: când e normal, când e uleiul și când sunt sincronizatoarele

Uleiul din cutie este însă o verificare esențială. Dacă nivelul este scăzut sau uleiul este foarte vechi, cutia poate deveni mai zgomotoasă, schimbarea treptelor poate fi mai greoaie, iar sunetele se pot accentua la drum lung sau la viteză constantă. Scurgerile pe la planetare, simeringuri sau carcasă nu trebuie ignorate. O cutie care merge cu prea puțin ulei poate ajunge rapid la uzură costisitoare. De aceea, înainte de concluzii grave, se verifică nivelul, starea uleiului și eventualele pierderi.

Când sincronizatoarele devin suspecte

Sincronizatoarele nu produc întotdeauna un huruit continuu. De cele mai multe ori, ele se simt la schimbarea treptelor. Dacă o treaptă “cârâie”, intră greu sau agață mai ales la retrogradare, sincronizatorul acelei trepte poate fi uzat. Problema apare frecvent mai clar la treapta a doua sau a treia, pentru că sunt folosite des în oraș. Dacă schimbarea devine mai bună atunci când faci dublu ambreiaj sau când schimbi foarte lent, suspiciunea crește.

Totuși, sincronizatoarele nu trebuie condamnate înainte de a verifica ambreiajul și timoneria. Un ambreiaj care nu decuplează complet poate face toate treptele să intre greu, iar o timonerie dereglată poate crea impresia unei cutii defecte. Diferența este în simptom: dacă doar una sau două trepte fac probleme, mai ales la anumite turații, poate fi uzură internă; dacă toate treptele se simt greoaie, cauza poate fi externă cutiei. Diagnosticul corect poate salva bani, pentru că nu orice zgomot de cutie înseamnă cutie de viteze stricată.