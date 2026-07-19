Dacia cu apă în habitaclu după ploaie: scurgeri înfundate, chedere și stopuri, de unde începi
Apa găsită în habitaclu după ploaie nu intră întotdeauna prin zona în care apare. Lichidul poate curge pe sub mochetă, prin nervurile caroseriei sau de-a lungul cablajelor, iar pata vizibilă poate fi la zeci de centimetri de punctul real de infiltrație. Din acest motiv, înlocuirea imediată a chederului ușii nu garantează rezolvarea problemei.
La o Dacia, zonele care trebuie controlate depind de locul în care se acumulează umezeala. Apa în față poate proveni din zona parbrizului, din scurgerile aflate sub grila ștergătoarelor, din carcasa filtrului de habitaclu sau din membrana interioară a ușii. Apa în portbagaj poate intra pe la stopuri, aerisirile laterale, garnitura hayonului, antenă sau îmbinările caroseriei.
Problema trebuie rezolvată cât mai repede. Mocheta groasă poate părea uscată la suprafață, dar stratul de burete de dedesubt reține multă apă. Umezeala persistentă provoacă miros, aburirea geamurilor, coroziune și defectarea mufelor sau modulelor electronice montate la nivelul podelei.
De unde începi în funcție de zona udă
Dacă apa apare la picioarele șoferului sau pasagerului din față, începe cu zona de sub parbriz. Frunzele și noroiul pot bloca orificiile prin care apa trebuie evacuată din compartimentul ștergătoarelor. Când nivelul crește, lichidul poate ajunge la admisia sistemului de ventilație sau poate pătrunde prin trecerile cablajelor.
Ridică grila doar conform procedurii potrivite modelului și curăță scurgerile fără să împingi mizeria mai adânc. Nu folosi obiecte metalice ascuțite, deoarece poți deteriora un furtun, vopseaua de protecție sau o garnitură. După curățare, toarnă treptat o cantitate mică de apă și verifică dacă aceasta se scurge sub mașină.
Dacă mocheta este udă lângă prag, verifică ușa. Apa care intră pe lângă geam este normal să ajungă în interiorul ușii, dar trebuie evacuată prin orificiile inferioare. Dacă acestea sunt înfundate, apa se acumulează și poate trece peste marginea interioară. O membrană dezlipită în spatele feței de ușă poate direcționa apa spre habitaclu.
Chederul exterior nu este singurul element important. Verifică dacă este tăiat, strivit sau ieșit din canal, dar urmărește și urmele de apă de pe plasticul interior. Un cheder bun nu poate compensa o ușă reglată incorect, o membrană deteriorată sau scurgeri blocate.
Apa din spatele habitaclului ori din locașul roții de rezervă indică frecvent o infiltrație în zona portbagajului. Demontează capitonajele laterale suficient cât să poți urmări traseul picăturilor. Urmele de praf spălat, dungile curate pe tablă și depunerile de calcar arată de obicei traseul apei.
Stopurile, hayonul și testul corect cu apă
Garniturile stopurilor se pot tasa în timp, iar apa pătrunde între lampă și caroserie. De acolo, poate curge în spatele capitonajului și se poate strânge sub podeaua portbagajului. Dacă umezeala apare mai ales într-un colț, stopul de pe partea respectivă trebuie verificat atent.
Nu aplica silicon peste exteriorul stopului fără să îl demontezi. Etanșarea improvizată poate ascunde temporar infiltrația, poate face demontarea viitoare dificilă și nu rezolvă o garnitură montată greșit. Soluția corectă presupune demontarea lămpii, curățarea suprafețelor și înlocuirea ori reetanșarea controlată a garniturii cu un material adecvat.
Aerisirile caroseriei, montate de obicei în spatele barei sau sub capitonajul lateral, permit evacuarea aerului când închizi ușile. Dacă rama ori clapetele lor nu mai etanșează, apa aruncată de roți sau scursă pe exterior poate intra în portbagaj. Această cauză este ușor de ignorat, deoarece componentele nu sunt vizibile fără demontare.
Garnitura hayonului trebuie inspectată pe toată lungimea. Caută zone strivite, îndoite, murdărie acumulată și urme de apă pe marginea interioară. Verifică și cablurile, furtunul spălătorului lunetei și trecerile prin tablă. Un furtun crăpat poate produce umezeală în interior chiar și pe vreme uscată, atunci când folosești spălătorul.
Testul cu apă trebuie făcut lent, pe zone separate. Începe de jos și urcă treptat: stop, colțul hayonului, balamale, plafon și zona antenei. O persoană toarnă apă cu debit redus, iar alta urmărește interiorul cu o lanternă. Jetul puternic de la un aparat de spălat poate forța apa prin locuri care nu permit infiltrații în condiții normale și poate conduce la un diagnostic greșit.
După eliminarea sursei, interiorul trebuie uscat complet. Ridică mocheta și materialul absorbant, aspiră apa și asigură ventilație. Înainte de remontare, verifică mufele și punctele de masă pentru oxid. Dacă umezeala reapare, infiltrația nu a fost rezolvată sau există mai mult de un punct de intrare.