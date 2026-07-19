Dacia cu apă în habitaclu după ploaie: scurgeri înfundate, chedere și stopuri, de unde începi

Problema trebuie rezolvată cât mai repede. Mocheta groasă poate părea uscată la suprafață, dar stratul de burete de dedesubt reține multă apă. Umezeala persistentă provoacă miros, aburirea geamurilor, coroziune și defectarea mufelor sau modulelor electronice montate la nivelul podelei.

De unde începi în funcție de zona udă

Dacă apa apare la picioarele șoferului sau pasagerului din față, începe cu zona de sub parbriz. Frunzele și noroiul pot bloca orificiile prin care apa trebuie evacuată din compartimentul ștergătoarelor. Când nivelul crește, lichidul poate ajunge la admisia sistemului de ventilație sau poate pătrunde prin trecerile cablajelor.

Ridică grila doar conform procedurii potrivite modelului și curăță scurgerile fără să împingi mizeria mai adânc. Nu folosi obiecte metalice ascuțite, deoarece poți deteriora un furtun, vopseaua de protecție sau o garnitură. După curățare, toarnă treptat o cantitate mică de apă și verifică dacă aceasta se scurge sub mașină.

Dacă mocheta este udă lângă prag, verifică ușa. Apa care intră pe lângă geam este normal să ajungă în interiorul ușii, dar trebuie evacuată prin orificiile inferioare. Dacă acestea sunt înfundate, apa se acumulează și poate trece peste marginea interioară. O membrană dezlipită în spatele feței de ușă poate direcționa apa spre habitaclu.

Chederul exterior nu este singurul element important. Verifică dacă este tăiat, strivit sau ieșit din canal, dar urmărește și urmele de apă de pe plasticul interior. Un cheder bun nu poate compensa o ușă reglată incorect, o membrană deteriorată sau scurgeri blocate.

Apa din spatele habitaclului ori din locașul roții de rezervă indică frecvent o infiltrație în zona portbagajului. Demontează capitonajele laterale suficient cât să poți urmări traseul picăturilor. Urmele de praf spălat, dungile curate pe tablă și depunerile de calcar arată de obicei traseul apei.

Stopurile, hayonul și testul corect cu apă

Garniturile stopurilor se pot tasa în timp, iar apa pătrunde între lampă și caroserie. De acolo, poate curge în spatele capitonajului și se poate strânge sub podeaua portbagajului. Dacă umezeala apare mai ales într-un colț, stopul de pe partea respectivă trebuie verificat atent.