Cum transformi o înregistrare audio într-un text cu AI

Înregistrează și transcrie direct cu un instrument AI

Pe dispozitivele compatibile, unele aplicații de înregistrare au deja transcriere bazată pe AI. Un exemplu este Recorder de pe telefoanele Google Pixel. Aplicația poate genera transcrierea unei înregistrări, iar pe modelele și în limbile compatibile permite inclusiv căutarea în text și generarea unui rezumat.

Pentru o înregistrare existentă, deschizi Recorder și alegi fișierul. Din zona de transcriere poți vedea textul generat și, în funcție de dispozitiv și limba disponibilă, poți solicita o retranscriere.

Un avantaj important este că textul nu rămâne doar în aplicație. Transcrierea poate fi trimisă mai departe ca fișier text sau exportată către Google Docs, ceea ce o face mai ușor de editat și folosit într-un articol, document sau notițe.

Poți folosi AI-ul și după ce ai deja fișierul audio

Dacă ai deja o înregistrare salvată, există și servicii de transcriere care transformă fișierul audio în text. OpenAI oferă tehnologii de conversie a vorbirii în text prin Audio API, cu endpointuri dedicate pentru transcriere și traducere.

În cazul ChatGPT, există și un mod de înregistrare dedicat întâlnirilor și notițelor vocale, disponibil în prezent în anumite planuri și în aplicația desktop pentru macOS. Acesta poate transcrie și rezuma înregistrări audio.

Pentru cine lucrează cu interviuri, avantajul este că după transcriere textul poate fi prelucrat în continuare. AI-ul poate, de exemplu, să organizeze conversația, să elimine repetițiile sau să extragă anumite informații. Totuși, transcrierea trebuie verificată înainte de publicare, mai ales dacă înregistrarea conține nume proprii, termeni tehnici, zgomot de fundal sau mai multe persoane care vorbesc simultan.

Nu uita de calitatea înregistrării

AI nu poate recupera întotdeauna cuvinte care nu se aud clar. O înregistrare făcută într-o cameră liniștită, cu microfonul apropiat de persoana care vorbește, va avea de regulă un rezultat mai bun decât una realizată într-un spațiu aglomerat.