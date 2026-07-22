Cum se prinde mai repede răsadul de varză după plantare. Ce să pui în groapă pentru căpățâni mari și sănătoase

În fiecare groapă de plantare se poate adăuga compost bine descompus sau mraniță matură. Acestea îmbunătățesc structura solului și furnizează treptat elementele nutritive necesare în primele săptămâni după plantare. Este important ca gunoiul de grajd folosit să fie bine fermentat, deoarece cel proaspăt poate afecta rădăcinile tinere.

După amestecarea compostului sau a mraniței cu pământul din groapă, răsadul se plantează astfel încât rădăcinile să fie bine acoperite și să nu rămână goluri de aer în jurul lor.

Ce se poate pune în groapă la plantare

Pe lângă compost sau mraniță, mulți grădinari folosesc și cenușă de lemn provenită din lemn netratat. Aceasta conține potasiu și alte minerale utile dezvoltării plantelor și se utilizează în cantități moderate, amestecată cu solul.

O altă variantă este folosirea unui îngrășământ destinat culturilor de legume, aplicat strict conform instrucțiunilor producătorului. Excesul de îngrășăminte poate afecta dezvoltarea răsadurilor, motiv pentru care dozele recomandate nu trebuie depășite.

Indiferent de soluția aleasă, materialele introduse în groapă trebuie amestecate cu pământul și nu așezate în contact direct cu rădăcinile, pentru a evita eventualele arsuri.

Udarea după plantare ajută răsadurile să se prindă mai repede

Imediat după plantare, fiecare răsad trebuie udat din abundență. Apa ajută pământul să se așeze în jurul rădăcinilor și reduce stresul provocat de transplantare.

În primele zile este recomandat ca solul să fie menținut reavăn, fără exces de apă. Dacă vremea este foarte caldă, udările regulate sunt importante pentru ca plantele să nu sufere din cauza lipsei de umiditate.