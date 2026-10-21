Cum se fabrică unul dintre cele mai folosite materiale de construcții din România. Discovery intră în fabrica CELCO din Constanța, într-un nou episod „Produs în România”

Noua ediție oferă o incursiune în culisele unei industrii esențiale pentru sectorul construcțiilor, prezentând tehnologii moderne, procese automatizate și etapele prin care materiile prime sunt transformate în blocurile utilizate pentru ridicarea clădirilor. Fabrica din Constanța are o istorie de peste cinci decenii, producția de BCA fiind începută aici în anul 1973.

De la o carieră de calcar la blocurile de BCA folosite în construcții

Episodul „Produs în România” urmărește întregul traseu al unui bloc de BCA, începând cu extragerea materiilor prime. Totul pornește dintr-o carieră de calcar, unde roca este extrasă prin explozii controlate, pentru ca ulterior să fie prelucrată și transformată în var, unul dintre ingredientele de bază ale materialului.

Pentru obținerea BCA-ului, varul este combinat cu apă, nisip, gips, ciment și o cantitate redusă de pastă de aluminiu. Amestecul rezultat este turnat în matrițe, unde are loc o reacție chimică spectaculoasă: materialul începe să crească în volum, într-un proces asemănător dospirii unui aluat.

Pasta de aluminiu determină formarea a milioane de pori fini, care contribuie la proprietățile de izolare termică ale BCA-ului. Această structură poroasă reprezintă una dintre caracteristicile care diferențiază materialul de alte produse utilizate în zidărie.

După ce amestecul atinge consistența necesară, matrițele sunt îndepărtate, iar masa rezultată este tăiată cu precizie în blocuri de dimensiuni standardizate. Urmează tratarea în autoclave, instalații speciale în care materialul este întărit cu ajutorul aburului sub presiune.

Procesul de fabricație este important inclusiv din perspectiva costurilor unei locuințe. Playtech a explicat anterior cât costă construirea unei case din BCA și care sunt principalele etape ale unei asemenea investiții.

Fabrica CELCO din Constanța produce BCA din 1973

Unul dintre punctele centrale ale documentarului este modul în care tehnologia a schimbat producția industrială în ultimele decenii. Fabrica CELCO din Constanța, activă în domeniul BCA-ului încă din 1973, a trecut printr-un amplu proces de retehnologizare, iar echipamentele moderne permit un control riguros asupra fiecărei etape de fabricație.

Automatizarea liniilor de producție, respectarea rețetelor și precizia sistemelor de tăiere contribuie la obținerea unor blocuri cu dimensiuni exacte, adaptate cerințelor actuale ale industriei construcțiilor.

Documentarul prezintă și activitatea laboratorului propriu al fabricii, unde fiecare lot este supus unor verificări înainte de a ajunge pe piață. Specialiștii analizează rezistența materialului, densitatea, dimensiunile și nivelul de umiditate, pentru a se asigura că produsele respectă parametrii de calitate.

Aceste verificări sunt esențiale pentru materialele utilizate în construcții, unde caracteristicile tehnice influențează atât execuția lucrărilor, cât și performanța clădirilor. Importanța alegerii materialelor potrivite este reflectată și de interesul pentru costurile materialelor și ale manoperei necesare construirii unei case din BCA.

„Produs în România”, o incursiune în culisele industriei autohtone

„Produs în România” marchează revenirea Discovery la producțiile locale, fiind prima emisiune realizată de televiziune în România în ultimii ani. Formatul își propune să arate publicului cum sunt fabricate produsele autohtone, prin filmări realizate direct în fabrici și prin explicațiile specialiștilor implicați în procesele de producție.

Conceptul pune accentul pe poveștile din spatele unor obiecte și materiale pe care oamenii le folosesc frecvent, fără să cunoască neapărat etapele necesare fabricării lor. De la materii prime și echipamente industriale până la verificările finale, fiecare episod urmărește transformarea unui produs de la început până la forma în care ajunge la consumator.

Interesul pentru producția locală este tot mai vizibil și în alte sectoare ale economiei. Playtech a prezentat recent și povestea hameiului românesc și traseul său până la fabricarea berii, un alt exemplu al proceselor complexe ascunse în spatele produselor familiare.

Noul episod „Produs în România”, filmat la fabrica CELCO din Constanța, va putea fi urmărit duminică, 25 octombrie 2026, de la ora 19:30, la Discovery. Telespectatorii vor avea ocazia să descopere atât istoria unei fabrici românești cu tradiție, cât și tehnologiile prin care sunt realizate materialele ce intră în structura locuințelor moderne.