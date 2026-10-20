Cum îți dai seama că o fotografie de pe internet nu este reală. Capcana în care au căzut locuitorii din Câmpina din cauza unei imagini cu un urs

Autoritățile au tratat informația ca pe un posibil pericol real. A fost transmis RO-ALERT, iar jandarmii au mers în zona indicată.

În timpul verificărilor, persoana care făcuse sesizarea a prezentat fotografia primită pe WhatsApp. Problema era că nimeni nu putea spune cine fotografiase ursul și niciun locuitor din zonă nu confirma că văzuse animalul.

„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat faptul că nicio persoană din zonă nu văzuse ursul pe stradă, fotografia fiind generată cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, iar imaginea fusese redistribuită succesiv între mai multe persoane”, a transmis Primăria Câmpina.

Cum verifici o fotografie înainte să o distribui

Cazul arată cât de ușor poate deveni credibilă o informație atunci când este însoțită de o fotografie. Imaginile generate cu AI sunt însă tot mai realiste, iar vechile indicii – mâini cu șase degete, fețe deformate sau obiecte imposibile – nu mai apar întotdeauna.

Primul lucru pe care trebuie să-l verifici este sursa. Cine a făcut fotografia? Unde a fost publicată inițial? Persoana care ți-a trimis-o a fost acolo sau a primit-o, la rândul ei, de la altcineva? Formulări precum „mi-a trimis cineva”, „circulă pe grup” sau „se spune că este de acum” trebuie să ridice semne de întrebare.

Privește apoi atent detaliile. Indicatoarele cu litere fără sens, numerele deformate, reflexiile imposibile, umbrele care nu corespund obiectelor, contururile ciudate și elementele care par să se „topească” unele în altele pot indica o imagine artificială.

O fotografie realistă nu este automat o dovadă

Un alt pas util este căutarea informației în surse independente. Dacă fotografia arată un eveniment important – un incendiu, un accident, un animal periculos sau o calamitate – verifică paginile autorităților și publicațiile locale. O căutare inversă a imaginii prin Google Lens poate arăta, de asemenea, dacă fotografia a mai circulat anterior într-un alt context.

Mai ales în situațiile care pot provoca panică, regula ar trebui să fie simplă: nu distribui mai departe o informație pe care nu o poți verifica.