Cum găsești un document Word pe care nu îți mai amintești unde l-ai salvat

Dacă ai deja un document deschis, poți merge la meniul „Fișier” și apoi la secțiunea „Deschidere”. În funcție de versiunea Word, vei găsi o listă cu documentele recente și, uneori, informații despre locul în care sunt salvate. Selectează fișierul potrivit pentru a-l deschide.

Dacă îți amintești aproximativ când ai lucrat ultima dată la document, lista poate fi un bun punct de plecare. În cazul în care fișierul nu apare, nu înseamnă neapărat că a fost șters. Este posibil să fi fost mutat, să fi fost deschis de pe un dispozitiv extern sau să nu mai fie inclus în lista recentă.

Caută documentul direct din Windows

Dacă Word nu te ajută, poți folosi funcția de căutare din Windows 11. Apasă tasta Windows și începe să scrii un cuvânt care ar putea apărea în numele documentului. Dacă nu îți amintești denumirea exactă, încearcă termeni generali, precum „raport”, „proiect” sau un cuvânt din titlul fișierului.

Pentru rezultate mai bune, deschide File Explorer cu combinația de taste Windows + E și selectează „Acest PC”. Introdu în câmpul de căutare un termen relevant sau caută documente cu extensiile specifice Word, precum .docx și .doc. Căutarea pornită din „Acest PC” poate dura mai mult decât una limitată la un singur folder, dar te ajută să verifici mai multe locații.

Poți sorta rezultatele după data modificării, astfel încât documentele la care ai lucrat recent să apară mai ușor. Dacă ai multe fișiere cu nume asemănătoare, verifică și dimensiunea lor, precum și data ultimei modificări. Aceste informații te pot ajuta să identifici documentul corect.

Verifică folderele în care ajung de obicei documentele

Uneori, fișierul nu este pierdut, ci a fost salvat într-o locație diferită de cea așteptată. Verifică folderele „Documente” și „Descărcări”, precum și spațiul de lucru, dacă obișnuiești să salvezi fișiere pe desktop. Dacă folosești OneDrive, caută și în folderul sincronizat cu acest serviciu sau în documentele disponibile în contul online.

Merită să verifici și dacă ai salvat fișierul cu un alt nume. În timpul salvării, un document poate primi o denumire diferită de cea folosită în conversații sau în notițe. În loc să cauți doar după titlul presupus, încearcă un cuvânt din conținut, dacă sistemul de căutare îl poate identifica în documentele indexate.