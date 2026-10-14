Cum găsești un document Word pe care nu îți mai amintești unde l-ai salvat
Un document Word poate fi greu de găsit atunci când nu îți mai amintești numele fișierului sau folderul în care l-ai salvat. Vestea bună este că Windows și Microsoft Word oferă mai multe metode prin care poți recupera documentul fără să verifici manual fiecare director de pe calculator. Poți începe cu lista fișierelor deschise recent, apoi poți folosi căutarea din Windows sau funcțiile de recuperare ale aplicației.
Verifică lista documentelor deschise recent în Microsoft Word
Prima metodă este să deschizi Microsoft Word și să verifici documentele accesate recent. În pagina de pornire a aplicației apare, de regulă, o listă cu fișierele folosite în ultimele zile sau săptămâni. Dacă documentul căutat a fost deschis recent, este posibil să îl găsești acolo fără să fie nevoie să îi cunoști locația.
Dacă ai deja un document deschis, poți merge la meniul „Fișier” și apoi la secțiunea „Deschidere”. În funcție de versiunea Word, vei găsi o listă cu documentele recente și, uneori, informații despre locul în care sunt salvate. Selectează fișierul potrivit pentru a-l deschide.
Dacă îți amintești aproximativ când ai lucrat ultima dată la document, lista poate fi un bun punct de plecare. În cazul în care fișierul nu apare, nu înseamnă neapărat că a fost șters. Este posibil să fi fost mutat, să fi fost deschis de pe un dispozitiv extern sau să nu mai fie inclus în lista recentă.
Caută documentul direct din Windows
Dacă Word nu te ajută, poți folosi funcția de căutare din Windows 11. Apasă tasta Windows și începe să scrii un cuvânt care ar putea apărea în numele documentului. Dacă nu îți amintești denumirea exactă, încearcă termeni generali, precum „raport”, „proiect” sau un cuvânt din titlul fișierului.
Pentru rezultate mai bune, deschide File Explorer cu combinația de taste Windows + E și selectează „Acest PC”. Introdu în câmpul de căutare un termen relevant sau caută documente cu extensiile specifice Word, precum .docx și .doc. Căutarea pornită din „Acest PC” poate dura mai mult decât una limitată la un singur folder, dar te ajută să verifici mai multe locații.
Poți sorta rezultatele după data modificării, astfel încât documentele la care ai lucrat recent să apară mai ușor. Dacă ai multe fișiere cu nume asemănătoare, verifică și dimensiunea lor, precum și data ultimei modificări. Aceste informații te pot ajuta să identifici documentul corect.
Verifică folderele în care ajung de obicei documentele
Uneori, fișierul nu este pierdut, ci a fost salvat într-o locație diferită de cea așteptată. Verifică folderele „Documente” și „Descărcări”, precum și spațiul de lucru, dacă obișnuiești să salvezi fișiere pe desktop. Dacă folosești OneDrive, caută și în folderul sincronizat cu acest serviciu sau în documentele disponibile în contul online.
Merită să verifici și dacă ai salvat fișierul cu un alt nume. În timpul salvării, un document poate primi o denumire diferită de cea folosită în conversații sau în notițe. În loc să cauți doar după titlul presupus, încearcă un cuvânt din conținut, dacă sistemul de căutare îl poate identifica în documentele indexate.
Dacă ai lucrat la fișier de pe un stick USB sau de pe un hard disk extern, conectează din nou dispozitivul. În caz contrar, documentul nu va apărea printre fișierele disponibile local. Dacă folosești mai multe conturi Windows, verifică și dacă ai fost conectat la profilul în care ai salvat documentul inițial.
Cum recuperezi un document care nu apare în căutare
Dacă ai găsit documentul în Word, dar nu ai reușit să îl salvezi înainte ca aplicația să se închidă, verifică opțiunile de recuperare. În Microsoft Word, intră în „Fișier”, apoi în „Informații” și caută opțiunea „Gestionare document” sau funcția pentru recuperarea documentelor nesalvate, dacă este disponibilă în versiunea instalată.
Word poate păstra copii de recuperare în anumite situații, însă această funcție nu garantează că fiecare document nesalvat va putea fi restaurat. Șansele depind de setările aplicației, de modul în care s-a închis programul și de existența unor copii temporare.
Dacă fișierul a fost șters, verifică și Coșul de reciclare din Windows. În cazul documentelor păstrate în OneDrive, consultă și Coșul de reciclare al serviciului online. Evită să creezi multe fișiere noi pe aceeași unitate dacă bănuiești că documentul a fost șters definitiv și vrei să încerci recuperarea lui cu un instrument specializat.