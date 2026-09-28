Cum folosești Content-Aware Fill pentru a repara rapid o fotografie. Trucul din Photoshop care reconstruiește automat zonele lipsă

Cum folosești rapid Content-Aware Fill

Deschide fotografia în Photoshop și selectează zona pe care vrei să o elimini sau să o repari. Poți folosi Object Selection Tool pentru un obiect bine delimitat, Quick Selection pentru forme mai complexe sau Lasso Tool dacă vrei pur și simplu să trasezi manual conturul. Este bine ca selecția să depășească foarte puțin marginile obiectului, astfel încât Photoshop să poată înlocui inclusiv contururile acestuia.

După ce ai realizat selecția, ai două variante. Pentru cea mai rapidă metodă, intră la Edit – Fill, selectează Content-Aware din meniul Contents și apasă OK. Adobe recomandă modul de amestecare Normal și opacitatea 100% pentru o înlocuire completă. Photoshop va analiza automat pixelii din jur și va completa zona selectată.

Pentru mai mult control, fă click dreapta în interiorul selecției și alege Content-Aware Fill. Se deschide un spațiu de lucru separat, în care poți vedea atât fotografia, cât și o previzualizare a rezultatului. Photoshop marchează zona din care preia informațiile folosite pentru reconstruirea fundalului.

Este aceeași idee folosită atunci când vrei să elimini o persoană dintr-o fotografie fără să rămână urme, însă Content-Aware Fill devine deosebit de util atunci când fundalul are texturi și ai nevoie să îi spui Photoshop-ului exact de unde să copieze informația.

Cum controlezi ce zonă folosește Photoshop pentru reparație

Dacă rezultatul automat arată bine, poți confirma direct modificarea. Dacă observi însă că Photoshop a copiat o parte nepotrivită din imagine – de exemplu o persoană, o margine de clădire sau aceeași frunză de mai multe ori – folosește Sampling Brush Tool.

Cu această pensulă poți elimina din zona de sampling porțiunile pe care nu vrei ca Photoshop să le folosească. Poți și adăuga zone noi. Adobe permite comutarea rapidă între adăugare și eliminare folosind Alt în Windows sau Option pe macOS. Pe măsură ce modifici zona de sampling, previzualizarea se actualizează, astfel încât poți vedea imediat dacă rezultatul devine mai natural.

În panoul Content-Aware Fill mai găsești opțiuni precum Color Adaptation, utilă când luminozitatea sau culoarea decorului se schimbă gradual, și Rotation Adaptation, care poate ajuta în cazul texturilor orientate diferit. Există și opțiunile Scale și Mirror, care permit redimensionarea sau oglindirea informației folosite pentru umplere.