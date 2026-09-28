Cum folosești Content-Aware Fill pentru a repara rapid o fotografie. Trucul din Photoshop care reconstruiește automat zonele lipsă
O fotografie reușită poate fi stricată de un obiect intrat accidental în cadru, o pată, un cablu, o persoană aflată în fundal sau chiar de o zonă rămasă goală după ce ai îndreptat imaginea. În Adobe Photoshop nu trebuie să reconstruiești întotdeauna manual decorul cu Clone Stamp. Content-Aware Fill poate analiza pixelii aflați în jurul unei selecții și îi poate folosi pentru a completa automat zona pe care vrei să o repari.
Potrivit Adobe, instrumentul poate elimina un obiect dintr-o imagine și poate umple spațiul rămas folosind informații vizuale preluate din zonele învecinate. Funcția este diferită de Generative Fill: în loc să genereze de la zero un element nou, Content-Aware Fill încearcă să reconstruiască fotografia folosind conținutul deja existent în ea.
Cum folosești rapid Content-Aware Fill
Deschide fotografia în Photoshop și selectează zona pe care vrei să o elimini sau să o repari. Poți folosi Object Selection Tool pentru un obiect bine delimitat, Quick Selection pentru forme mai complexe sau Lasso Tool dacă vrei pur și simplu să trasezi manual conturul. Este bine ca selecția să depășească foarte puțin marginile obiectului, astfel încât Photoshop să poată înlocui inclusiv contururile acestuia.
După ce ai realizat selecția, ai două variante. Pentru cea mai rapidă metodă, intră la Edit – Fill, selectează Content-Aware din meniul Contents și apasă OK. Adobe recomandă modul de amestecare Normal și opacitatea 100% pentru o înlocuire completă. Photoshop va analiza automat pixelii din jur și va completa zona selectată.
Pentru mai mult control, fă click dreapta în interiorul selecției și alege Content-Aware Fill. Se deschide un spațiu de lucru separat, în care poți vedea atât fotografia, cât și o previzualizare a rezultatului. Photoshop marchează zona din care preia informațiile folosite pentru reconstruirea fundalului.
Este aceeași idee folosită atunci când vrei să elimini o persoană dintr-o fotografie fără să rămână urme, însă Content-Aware Fill devine deosebit de util atunci când fundalul are texturi și ai nevoie să îi spui Photoshop-ului exact de unde să copieze informația.
Cum controlezi ce zonă folosește Photoshop pentru reparație
Dacă rezultatul automat arată bine, poți confirma direct modificarea. Dacă observi însă că Photoshop a copiat o parte nepotrivită din imagine – de exemplu o persoană, o margine de clădire sau aceeași frunză de mai multe ori – folosește Sampling Brush Tool.
Cu această pensulă poți elimina din zona de sampling porțiunile pe care nu vrei ca Photoshop să le folosească. Poți și adăuga zone noi. Adobe permite comutarea rapidă între adăugare și eliminare folosind Alt în Windows sau Option pe macOS. Pe măsură ce modifici zona de sampling, previzualizarea se actualizează, astfel încât poți vedea imediat dacă rezultatul devine mai natural.
În panoul Content-Aware Fill mai găsești opțiuni precum Color Adaptation, utilă când luminozitatea sau culoarea decorului se schimbă gradual, și Rotation Adaptation, care poate ajuta în cazul texturilor orientate diferit. Există și opțiunile Scale și Mirror, care permit redimensionarea sau oglindirea informației folosite pentru umplere.
La Output To este preferabil să alegi New Layer dacă vrei să lucrezi non-distructiv. Astfel, modificarea apare pe un strat separat, iar fotografia originală rămâne intactă. Dacă rezultatul nu îți place, poți șterge stratul și încerca din nou fără să pierzi pixeli din imaginea inițială.
Când Content-Aware Fill este mai bun decât Remove Tool sau Generative Fill
Pentru un obiect mic aflat pe un fundal simplu, Remove Tool din Photoshop poate fi mai rapid: treci cu pensula peste element și Photoshop încearcă să îl elimine imediat. Content-Aware Fill devine mai interesant atunci când prima încercare nu arată bine și vrei să controlezi exact ce porțiuni ale fotografiei sunt folosite pentru reconstruirea fundalului.
Există și Generative Fill în Photoshop, care poate genera conținut nou cu ajutorul modelelor generative Adobe. Este foarte util când Photoshop trebuie practic să „inventeze” ce ar putea exista în spatele unui obiect, dar poate modifica mai mult fotografia decât îți dorești. Content-Aware Fill se bazează pe informația disponibilă în imagine și îți oferă control direct asupra sursei pixelilor folosiți.
Instrumentul poate ajuta inclusiv după îndreptarea unei fotografii. Photoshop permite folosirea Content-Aware Fill împreună cu Crop Tool pentru a completa automat spațiile goale apărute atunci când rotești sau extinzi cadrul. Selectează Crop Tool, alege Content-Aware Fill din opțiunile pentru umplere și confirmă noul crop.
Dacă trebuie să extinzi imaginea mult dincolo de cadrul original, o soluție diferită este Generative Expand, care poate mări fotografia cu AI. Pentru micile reparații locale însă, Content-Aware Fill rămâne una dintre cele mai utile metode deoarece poți selecta problema, controla zona din care Photoshop preia textura și păstra rezultatul pe un strat separat.
După aplicare, mărește fotografia la 100% și verifică atent zona retușată. Caută texturi repetate, linii întrerupte sau margini care nu se mai aliniază. Dacă vezi o imperfecțiune, refă doar acea porțiune cu Content-Aware Fill, Remove Tool sau Clone Stamp. De multe ori, o corecție de câteva secunde este suficientă pentru ca zona reparată să nu mai atragă deloc atenția.