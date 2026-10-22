Cum faci un gin tonic cu Tony Dog și descoperi povestea celui mai nou gin românesc cu 21 de plante. Merge cu apa tonică Indian de la Alchemico, tot din România
De fiecare dată când ajung într-un cocktail bar și descopăr un meniu nou, mă fascinează în egală măsură creativitatea oamenilor din spatele tejghelei și abilitatea lor de a transforma ingrediente aparent banale în băuturi spectaculoase, mai ales atunci când reușesc să integreze elemente familiare din gastronomia românească în rețete inspirate de mixologia internațională. Sunt un mare fan al pălincii, al vișinatei, dar și al unor ingrediente precum leușteanul sau tarhonul, care, folosite cu măsură și în combinațiile potrivite, pot deveni surprinzător de interesante într-un cocktail. Dincolo de ingredientele propriu-zise, am însă o fascinație aparte pentru producătorii locali care încearcă să construiască ceva diferit într-o piață dominată de nume internaționale, mai ales când vorbim despre distilate premium, unde calitatea, consistența și identitatea unui produs cântăresc semnificativ mai mult decât povestea frumoasă de pe etichetă.
Tocmai de aceea, când am descoperit Tony Dog, un gin românesc produs la Tâncăbești, în județul Ilfov, mi s-a părut o ocazie excelentă să revin la unul dintre cele mai simple și, în egală măsură, versatile cocktailuri din lume, ginul tonic. De această dată, am ales să combin un London Dry Gin cu 21 de ingrediente botanice și o concentrație alcoolică de 45% cu Indian Tonic de la Alchemico, un alt producător român pe care îl apreciez pentru abordarea sa asupra băuturilor tonice și a mixerelor pentru cocktailuri. Rezultatul este o rețetă foarte ușor de reprodus acasă, în care nu ai nevoie de siropuri complicate, tehnici sofisticate sau echipamente de bar profesionist, iar personalizarea se face aproape exclusiv prin alegerea decorului, în funcție de aromele pe care vrei să le scoți în evidență.
Tony Dog este un gin românesc cu 21 de plante și o concentrație alcoolică de 45%. Povestea din spatele distileriei Ginzee
În spatele Tony Dog se află Petruț Oțeanu, creatorul rețetei și omul care a transformat o pasiune de familie pentru distilate într-un proiect antreprenorial construit în jurul ginului. Povestea sa este una neobișnuită, cu rădăcini în copilăria petrecută parțial în Africa, unde a intrat în contact cu obiceiurile comunităților internaționale și cu ginul tonic atât de popular printre britanici. Mai târziu, pasiunea tatălui său pentru distilarea băuturilor, de la vinuri la lichioruri de casă, a devenit punctul de plecare pentru propriile experimente. Proiectul a prins contur în perioada pandemiei, iar investiția într-o distilerie modernă din Tâncăbești a ajuns, potrivit relatărilor despre afacere, la aproape un milion de euro. Distileria este o afacere de familie, în care este implicat și Matei Oțeanu, fiul creatorului.
Numele Tony Dog vine de la Tony, un câine de vânătoare din rasa Gordon Setter, iar povestea etichetei îi include pe Tony și Cassy, doi câini care, în timpul unei ieșiri în natură, au descoperit un fazan ascuns în vegetație. Pasărea ridicându-se spectaculos în zbor a devenit sursa de inspirație pentru identitatea vizuală a ginului, în timp ce rețeta încearcă să reunească influențe aromatice occidentale și orientale. Mi se pare un exemplu interesant despre cum poți construi o identitate pentru un produs românesc fără să te limitezi obligatoriu la ingrediente tradiționale românești, câtă vreme procesul de producție, atenția la detalii și povestea din spatele sticlei au o identitate proprie.
Din punct de vedere tehnic, Tony Dog este un London Dry Gin realizat din alcool de cereale de calitate și 21 de ingrediente botanice și condimente atent selecționate, cu ienupărul în rolul principal. Distilarea se realizează lent, într-un alambic de cupru, iar produsul nu conține zahăr sau îndulcitori adăugați. Stilul London Dry nu indică locul în care este fabricat ginul, ci respectarea unor cerințe de producție, astfel că un gin din România poate aparține aceleiași categorii ca unul produs în Regatul Unit. Dincolo de complexitatea botanică, un detaliu care mi-a atras atenția este concentrația alcoolică de 45%, peste valoarea de 40% întâlnită la numeroase ginuri comerciale.
Alegerea nu este lipsită de implicații financiare pentru producător. În România, accizele pentru băuturile spirtoase se calculează în funcție de cantitatea de alcool pur, nu doar de volumul lichidului comercializat. În 2026, acciza standard pentru alcoolul etilic este de 5.848,49 lei pentru 100 de litri de alcool pur. Asta înseamnă că, pentru o sticlă de 700 ml, un gin de 45% generează o acciză standard de aproximativ 18,42 lei, comparativ cu 16,38 lei pentru unul de 40%. Diferența de concentrație se traduce, așadar, într-o acciză cu 12,5% mai mare pentru aceeași cantitate de produs, înainte de a lua în calcul celelalte costuri și taxe aplicabile. Nu este o diferență uriașă pentru o singură sticlă, dar devine relevantă la volume comerciale, mai ales într-o industrie în care fiecare cost suplimentar contează.
Există însă și un argument care ține de experiența de degustare. Alcoolul este un solvent important pentru compușii aromatici extrași din plante și condimente, iar o concentrație mai mare poate contribui la păstrarea caracterului botanic al unui gin atunci când acesta este diluat cu apă tonică și gheață. În momentul diluției se schimbă și modul în care compușii volatili sunt eliberați și percepuți, ceea ce poate face anumite note mai evidente. Nu înseamnă că un gin de 45% este automat mai bun decât unul de 40%, dar oferă un punct de plecare interesant pentru un gin tonic în care vrei să simți în continuare ienupărul, citricele și condimentele, fără ca toate aromele să fie acoperite de tonic. Tocmai din acest motiv, în rețeta mea am păstrat o proporție relativ generoasă de gin.
Alchemico, producătorul român de ape tonice și mixere care pune accentul pe gust, nu doar pe bule
O altă componentă importantă a unui gin tonic reușit este, evident, apa tonică, iar aici cred că foarte mulți oameni fac greșeala de a considera că orice produs carbogazos, cu un strop de chinină, poate oferi aproximativ aceeași experiență. În realitate, diferențele sunt semnificative, de la intensitatea amărelii și nivelul de dulceață până la caracterul citric sau floral, iar un tonic prea dulce poate ascunde aproape complet complexitatea unui gin de calitate. Din acest motiv, îmi place abordarea Alchemico, un brand românesc lansat în 2023, care tratează tonicul ca pe un ingredient cu personalitate proprie, nu ca pe o simplă completare menită să umple paharul.
Portofoliul Alchemico include patru sortimente de apă tonică și șase mixere de tip soda, toate construite în jurul unor profiluri aromatice distincte. În prima categorie găsești Indian Tonic Classic, Indian Tonic Zero, Bitter Milano și Blood Orange & Elderflower. Cele șase mixere sunt Pink Grapefruit, Yuzu, Roasted Pineapple, Black Cherry, Mandarin & Nutmeg și Banana & Chamomile, combinații care deschid posibilități interesante nu doar pentru gin, ci și pentru cocktailuri cu rom, whisky, tequila, vodcă sau chiar distilate tradiționale românești. Produsele sunt fabricate în România, folosesc arome naturale, iar în cazul sortimentelor îndulcite, siropul de agave reprezintă un element important al rețetelor.
Pentru ginul tonic de astăzi am ales Indian Tonic Classic tocmai pentru că nu vreau să transform un gin cu 21 de ingrediente botanice într-o băutură în care să simt mai ales aroma unui mixer foarte expresiv. Alchemico Indian Tonic pune accentul pe caracterul amar al chininei, completat de o dulceață suficient de discretă încât să echilibreze băutura fără să domine profilul aromatic al distilatului. Este o asociere care are sens mai ales în cazul unui London Dry Gin, unde ienupărul trebuie să rămână recognoscibil, iar aromele secundare au nevoie de spațiu pentru a se manifesta.
În plus, sticlele de 200 ml sunt foarte practice pentru prepararea cocktailurilor acasă, deoarece poți folosi exact cantitatea de care ai nevoie fără să lași o sticlă mare desfăcută în frigider, unde carbonatarea se pierde treptat. Pentru un gin tonic, prospețimea apei tonice și calitatea bulelor influențează atât textura băuturii, cât și modul în care aromele ajung la nas. În acest caz, două produse românești pot funcționa împreună fără să fie nevoie de vreun artificiu suplimentar, iar pentru mine acesta este unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le poți descoperi experimentând cu ingrediente locale.
Cum faci un gin tonic cu Tony Dog și Alchemico Indian Tonic. Rețeta, proporțiile și decorul care schimbă experiența
Unul dintre lucrurile pe care le apreciez la gin tonic este faptul că, deși vorbim despre un cocktail extrem de simplu, aproape fiecare detaliu poate modifica rezultatul final, de la proporția dintre gin și tonic până la temperatura ingredientelor, cantitatea de gheață și decorul folosit. În cazul combinației dintre Tony Dog și Alchemico Indian Tonic, am ales 60 ml de gin și între 120 și 150 ml de apă tonică, ceea ce îți permite să ajustezi intensitatea băuturii fără să modifici fundamental rețeta. La 120 ml de tonic, ginul este mai prezent și profilul botanic mai concentrat, în timp ce 150 ml oferă o experiență mai lejeră, cu o amăreală mai bine distribuită și o senzație mai răcoritoare.
Rețeta nu necesită shaker sau alte instrumente sofisticate. Ai nevoie doar de un pahar încăpător, preferabil unul de tip balloon sau highball, de gheață de calitate și de ingrediente bine răcite. Personal, prefer cuburile mari de gheață, deoarece oferă o temperatură scăzută fără să dilueze inutil băutura încă din primele momente, iar apa tonică trebuie turnată la final, cu grijă, pentru a păstra cât mai mult din carbonatare.
Tony Dog & Alchemico Gin Tonic
În final, ceea ce îmi place la această rețetă este că demonstrează cât de puțin trebuie să complici un cocktail pentru a obține o experiență interesantă, atât timp cât ingredientele principale sunt bine alese. Tony Dog aduce intensitatea unui London Dry Gin de 45%, Alchemico Indian Tonic completează cu amăreală, dulceață și carbonatare, iar decorul îți oferă libertatea de a adapta băutura în funcție de moment sau de preferințele personale. Pentru mine, este și o ocazie de a descoperi două inițiative românești care încearcă să-și găsească locul într-un domeniu în care avem deja foarte multe produse internaționale consacrate, dar în care încă există suficient spațiu pentru originalitate și producție locală.
Ingrediente pentru un cocktail:
- 60 ml Tony Dog London Dry Gin, 45% alcool
- 120–150 ml Alchemico Indian Tonic
- Cuburi mari de gheață, suficiente pentru a umple paharul
- Coajă proaspătă de lămâie și frunze de salvie pentru decorul meu preferat
Metodă: Răcește bine paharul și umple-l cu cuburi mari de gheață, apoi adaugă cei 60 ml de Tony Dog și completează cu 120 ml de Alchemico Indian Tonic, turnată lent, pentru a păstra bulele. Amestecă foarte ușor, cu o lingură de bar, fără mișcări agresive care să elimine dioxidul de carbon. Dacă preferi o băutură mai puțin intensă, completează cu încă 30 ml de tonic. Exprimă uleiurile aromatice dintr-o fâșie de coajă de lămâie deasupra paharului, apoi adaug-o în cocktail împreună cu una sau două frunze de salvie, ușor lovite între palme pentru a le elibera aroma.
Decor: Aici intervine partea mea preferată, pentru că același cocktail poate căpăta personalități complet diferite fără să modifici nici ginul, nici apa tonică. Combinația de coajă de lămâie și salvie este cea pe care o prefer pentru un profil proaspăt, citric și discret vegetal, dar poți merge la fel de bine pe câteva flori uscate de hibiscus și mentă, pentru o experiență mai florală, cu o notă de culoare care se dezvoltă treptat în pahar. O altă variantă interesantă este să folosești felii deshidratate de lămâie și câteva boabe de piper roșu, ușor zdrobite, pentru un accent condimentat. Important este să nu exagerezi cu numărul ingredientelor aromatice, pentru că scopul decorului nu este să ascundă caracterul ginului, ci să evidențieze anumite note din cele 21 de plante și condimente folosite la distilare.
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