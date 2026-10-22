Cum faci un gin tonic cu Tony Dog și descoperi povestea celui mai nou gin românesc cu 21 de plante. Merge cu apa tonică Indian de la Alchemico, tot din România

Tony Dog este un gin românesc cu 21 de plante și o concentrație alcoolică de 45%. Povestea din spatele distileriei Ginzee

În spatele Tony Dog se află Petruț Oțeanu, creatorul rețetei și omul care a transformat o pasiune de familie pentru distilate într-un proiect antreprenorial construit în jurul ginului. Povestea sa este una neobișnuită, cu rădăcini în copilăria petrecută parțial în Africa, unde a intrat în contact cu obiceiurile comunităților internaționale și cu ginul tonic atât de popular printre britanici. Mai târziu, pasiunea tatălui său pentru distilarea băuturilor, de la vinuri la lichioruri de casă, a devenit punctul de plecare pentru propriile experimente. Proiectul a prins contur în perioada pandemiei, iar investiția într-o distilerie modernă din Tâncăbești a ajuns, potrivit relatărilor despre afacere, la aproape un milion de euro. Distileria este o afacere de familie, în care este implicat și Matei Oțeanu, fiul creatorului.

Numele Tony Dog vine de la Tony, un câine de vânătoare din rasa Gordon Setter, iar povestea etichetei îi include pe Tony și Cassy, doi câini care, în timpul unei ieșiri în natură, au descoperit un fazan ascuns în vegetație. Pasărea ridicându-se spectaculos în zbor a devenit sursa de inspirație pentru identitatea vizuală a ginului, în timp ce rețeta încearcă să reunească influențe aromatice occidentale și orientale. Mi se pare un exemplu interesant despre cum poți construi o identitate pentru un produs românesc fără să te limitezi obligatoriu la ingrediente tradiționale românești, câtă vreme procesul de producție, atenția la detalii și povestea din spatele sticlei au o identitate proprie.

Din punct de vedere tehnic, Tony Dog este un London Dry Gin realizat din alcool de cereale de calitate și 21 de ingrediente botanice și condimente atent selecționate, cu ienupărul în rolul principal. Distilarea se realizează lent, într-un alambic de cupru, iar produsul nu conține zahăr sau îndulcitori adăugați. Stilul London Dry nu indică locul în care este fabricat ginul, ci respectarea unor cerințe de producție, astfel că un gin din România poate aparține aceleiași categorii ca unul produs în Regatul Unit. Dincolo de complexitatea botanică, un detaliu care mi-a atras atenția este concentrația alcoolică de 45%, peste valoarea de 40% întâlnită la numeroase ginuri comerciale.

Alegerea nu este lipsită de implicații financiare pentru producător. În România, accizele pentru băuturile spirtoase se calculează în funcție de cantitatea de alcool pur, nu doar de volumul lichidului comercializat. În 2026, acciza standard pentru alcoolul etilic este de 5.848,49 lei pentru 100 de litri de alcool pur. Asta înseamnă că, pentru o sticlă de 700 ml, un gin de 45% generează o acciză standard de aproximativ 18,42 lei, comparativ cu 16,38 lei pentru unul de 40%. Diferența de concentrație se traduce, așadar, într-o acciză cu 12,5% mai mare pentru aceeași cantitate de produs, înainte de a lua în calcul celelalte costuri și taxe aplicabile. Nu este o diferență uriașă pentru o singură sticlă, dar devine relevantă la volume comerciale, mai ales într-o industrie în care fiecare cost suplimentar contează.

Există însă și un argument care ține de experiența de degustare. Alcoolul este un solvent important pentru compușii aromatici extrași din plante și condimente, iar o concentrație mai mare poate contribui la păstrarea caracterului botanic al unui gin atunci când acesta este diluat cu apă tonică și gheață. În momentul diluției se schimbă și modul în care compușii volatili sunt eliberați și percepuți, ceea ce poate face anumite note mai evidente. Nu înseamnă că un gin de 45% este automat mai bun decât unul de 40%, dar oferă un punct de plecare interesant pentru un gin tonic în care vrei să simți în continuare ienupărul, citricele și condimentele, fără ca toate aromele să fie acoperite de tonic. Tocmai din acest motiv, în rețeta mea am păstrat o proporție relativ generoasă de gin.

Alchemico, producătorul român de ape tonice și mixere care pune accentul pe gust, nu doar pe bule

O altă componentă importantă a unui gin tonic reușit este, evident, apa tonică, iar aici cred că foarte mulți oameni fac greșeala de a considera că orice produs carbogazos, cu un strop de chinină, poate oferi aproximativ aceeași experiență. În realitate, diferențele sunt semnificative, de la intensitatea amărelii și nivelul de dulceață până la caracterul citric sau floral, iar un tonic prea dulce poate ascunde aproape complet complexitatea unui gin de calitate. Din acest motiv, îmi place abordarea Alchemico, un brand românesc lansat în 2023, care tratează tonicul ca pe un ingredient cu personalitate proprie, nu ca pe o simplă completare menită să umple paharul.

Portofoliul Alchemico include patru sortimente de apă tonică și șase mixere de tip soda, toate construite în jurul unor profiluri aromatice distincte. În prima categorie găsești Indian Tonic Classic, Indian Tonic Zero, Bitter Milano și Blood Orange & Elderflower. Cele șase mixere sunt Pink Grapefruit, Yuzu, Roasted Pineapple, Black Cherry, Mandarin & Nutmeg și Banana & Chamomile, combinații care deschid posibilități interesante nu doar pentru gin, ci și pentru cocktailuri cu rom, whisky, tequila, vodcă sau chiar distilate tradiționale românești. Produsele sunt fabricate în România, folosesc arome naturale, iar în cazul sortimentelor îndulcite, siropul de agave reprezintă un element important al rețetelor.