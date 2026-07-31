Cum faci un cocktail original între Clover Club și Negroni, un fel de Gin Sour cu Campari și Aperol – BlackBerry Bitter Bow cu Măgura Zamfirei Wolfpack

Rezultatul este un cocktail amplu, fructat și surprinzător de sec în impresia generală, chiar dacă rețeta conține mure coapte și 22,5 ml de sirop simplu. Sucul de lămâie are suficientă forță pentru a echilibra zahărul, Campari contribuie cu amăreală, iar ginul Wolfpack produs de Distileria Măgura Zamfirei păstrează în centru caracterul unui distilat sec, fără să permită fructelor să transforme băutura într-un desert lichid.

Albușul de ou și pulpa murelor oferă o textură foarte diferită de cea a unui Negroni clasic. Cocktailul devine catifelat, dens și aproape cremos, cu un strat generos de spumă la suprafață, în timp ce servirea peste un cub mare de gheață îl păstrează rece și îl lasă să evolueze lent. Pe măsură ce diluția crește, citricele amare devin mai evidente, iar fructul se retrage treptat către fundal.

De ce BlackBerry Bitter Bow seamănă cu un Clover Club mai amar

Clover Club este construit în jurul ginului, lămâii, zmeurei și albușului de ou, o combinație care produce un cocktail floral, fructat și foarte fin. BlackBerry Bitter Bow păstrează aproape aceeași logică, dar înlocuiește zmeura cu mure și introduce două aperitive italiene care schimbă complet direcția paharului.

Murele au, de regulă, un profil mai întunecat și mai profund decât zmeura. Pot oferi note ușor pământii, o aciditate moderată și o senzație de fruct copt care se potrivește bine cu caracterul amar al Campariului. În același timp, semințele și pulpa contribuie la textura băuturii, motiv pentru care strecurarea fină este esențială dacă vrei un rezultat elegant, fără fragmente care să rămână în spumă sau să blocheze fiecare înghițitură.

Aperol aduce portocală dulce-amăruie, plante aromatice și o culoare roșiatică, dar are un profil mai prietenos și o concentrație alcoolică mai redusă decât Campari. Cei 15 ml folosiți în rețetă rotunjesc fructele și construiesc o punte între mure, sirop și gin, fără să domine băutura.

Campari este partea mai serioasă a combinației. La aceeași cantitate de 15 ml, aduce gențiană, portocală amară, plante și o uscăciune care se simte mai ales în final. Dacă Aperol face cocktailul mai accesibil și mai citric, Campari îi oferă tensiune, structură și suficientă amăreală încât dulceața murelor să nu devină obositoare.

Folosirea ambelor ingrediente este mai interesantă decât alegerea unuia singur. Doar cu Aperol, BlackBerry Bitter Bow ar fi mai dulce, mai luminos și mai apropiat de un sour fructat obișnuit. Doar cu Campari, ar deveni mai auster, iar amăreala ar putea intra în conflict cu semințele și aciditatea naturală a murelor. Împreună, cele două aperitive creează o zonă intermediară, unde portocala, zahărul și plantele amare se susțin reciproc.