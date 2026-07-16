Cum dezactivezi abonările enervante dintr-un singur loc

Cum te dezabonezi direct din Gmail

Dacă folosești Gmail, ai la dispoziție o funcție integrată care simplifică procesul. Atunci când deschizi un newsletter sau un email promoțional, Gmail poate afișa în partea de sus a mesajului un buton Dezabonare. O simplă apăsare este suficientă pentru a trimite solicitarea de eliminare din lista respectivă, fără să mai cauți linkul ascuns în partea de jos a emailului.

În plus, Google a început să introducă o funcție care grupează toate abonamentele active într-o secțiune dedicată, unde utilizatorii pot vedea cine le trimite cele mai multe emailuri și se pot dezabona mult mai rapid de la expeditorii pe care nu îi mai doresc.

Dacă această opțiune este disponibilă pentru contul tău, o poți găsi în meniul lateral al aplicației Gmail, la categoria dedicată gestionării abonamentelor.

Alte metode prin care îți cureți inboxul

Dacă folosești un alt serviciu de email sau funcția dedicată nu este încă disponibilă în Gmail, poți folosi bara de căutare pentru a găsi rapid toate mesajele primite de la un anumit expeditor.

După ce identifici newsletterele pe care nu le mai citești, deschide unul dintre mesaje și folosește opțiunea de dezabonare oferită de expeditor.

O altă soluție este crearea unor filtre automate care mută mesajele promoționale într-un dosar separat sau le șterg automat, fără să mai aglomereze inboxul principal.

Cum eviți să te abonezi din nou fără să îți dai seama

Multe magazine online și site-uri bifează automat opțiunea de abonare la newsletter în momentul înregistrării unui cont sau al unei comenzi.