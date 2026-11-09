Cum creezi o prezentare PowerPoint cu ajutorul inteligenței artificiale. Trucul care îți generează slide-urile în câteva minute

Microsoft a integrat asistentul AI Copilot direct în PowerPoint, oferind utilizatorilor posibilitatea de a genera prezentări pornind de la o simplă descriere sau de la un document existent. Potrivit documentației oficiale Microsoft, Copilot poate crea structura unei prezentări, poate adăuga diapozitive și poate modifica textele în funcție de instrucțiunile primite. Există însă câteva lucruri importante de știut pentru a obține rezultate cât mai bune.

Cum creezi o prezentare PowerPoint de la zero folosind Copilot

Dacă ai acces la Copilot în PowerPoint, poți genera o prezentare fără să construiești manual fiecare diapozitiv. Este suficient să descrii subiectul, publicul căruia i se adresează și tipul de informații pe care vrei să le incluzi.

Pentru început, trebuie să ai o versiune compatibilă de Microsoft PowerPoint și un cont care include funcționalitățile Copilot. Disponibilitatea acestora depinde de abonamentul Microsoft 365 și, în cazul conturilor profesionale, de setările organizației.

Pașii sunt următorii:

Deschide Microsoft PowerPoint și creează o prezentare nouă. Apasă pe butonul Copilot, disponibil în interfața aplicației. În câmpul de conversație, descrie prezentarea pe care vrei să o realizezi. Precizează numărul aproximativ de slide-uri, tema și stilul dorit. Trimite solicitarea și analizează structura propusă de inteligența artificială. Confirmă sau ajustează structura, dacă aplicația îți oferă această etapă, apoi generează prezentarea. Verifică diapozitivele și modifică informațiile sau imaginile care nu corespund cerințelor tale.

De exemplu, poți introduce următoarea solicitare:

„Creează o prezentare PowerPoint de 10 slide-uri despre impactul inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă. Folosește un stil profesional, texte scurte, exemple concrete și o structură ușor de urmărit. Include o introducere, principalele avantaje și riscuri, exemple din industrii diferite și o concluzie.”

Cu cât instrucțiunile sunt mai clare, cu atât rezultatul are șanse să fie mai apropiat de ceea ce îți dorești. Poți preciza inclusiv dacă prezentarea este destinată elevilor, studenților, colegilor sau unor potențiali clienți.

Cum transformi un document Word într-o prezentare PowerPoint cu AI

Una dintre cele mai utile funcții Copilot este posibilitatea de a crea o prezentare pornind de la informații deja existente. Dacă ai redactat un raport, un proiect sau un document Word, nu mai trebuie să copiezi manual fiecare paragraf în diapozitive.

Pentru a utiliza această funcție, deschide o prezentare nouă în PowerPoint, accesează Copilot și introdu o solicitare precum „Creează o prezentare dintr-un fișier”. Selectează documentul dorit din lista de fișiere disponibile, apoi lasă asistentul să genereze o primă versiune.

Copilot poate identifica ideile principale, poate organiza informațiile în diapozitive și poate adăuga imagini sau note pentru prezentator. Rezultatul depinde de structura documentului original, motiv pentru care este util ca acesta să conțină titluri și secțiuni bine delimitate.

Există și alte metode prin care poți transforma un document Word într-o prezentare PowerPoint, însă avantajul inteligenței artificiale este că poate sintetiza informațiile și le poate reorganiza într-un format mai potrivit pentru prezentare.

Cum modifici slide-urile generate de AI și ce trebuie să verifici

Chiar dacă inteligența artificială poate realiza rapid o prezentare, rezultatul nu este întotdeauna perfect. Unele diapozitive pot conține prea mult text, imaginile pot fi nepotrivite, iar anumite informații pot necesita verificare.

Din fericire, Copilot permite modificări prin instrucțiuni simple. De exemplu, poți solicita „Scurtează textul de pe acest slide”, „Adaugă un diapozitiv despre avantajele economice” sau „Rescrie concluzia într-un stil mai convingător”.

Pentru îmbunătățirea aspectului vizual, poți utiliza și funcția Designer din PowerPoint, care propune aranjamente pentru imagini, texte și alte elemente grafice.

Un alt avantaj este posibilitatea de a genera note pentru prezentator. În versiunile compatibile, Copilot poate pregăti explicații suplimentare pentru fiecare diapozitiv, astfel încât să ai un punct de plecare atunci când susții prezentarea în fața unui public.

Totuși, este important să verifici datele, statisticile și exemplele generate automat. Inteligența artificială poate produce informații incorecte sau depășite, chiar dacă acestea sunt prezentate într-o formă convingătoare.

Dacă nu ai acces la Copilot în PowerPoint, poți folosi și alte instrumente AI pentru crearea prezentărilor, inclusiv servicii care generează structura și conținutul diapozitivelor.

În cele din urmă, cel mai mare avantaj al inteligenței artificiale nu este că realizează întreaga prezentare în locul tău, ci că îți oferă rapid o bază de lucru. În loc să pierzi timp cu formatarea și organizarea informațiilor de la zero, te poți concentra pe mesajul pe care vrei să îl transmiți și pe calitatea conținutului.