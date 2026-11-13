Cum au dispărut 300.000 de euro din taxele studenților de la Universitatea din București. O studentă a dat de gol schema

Neconcordanța a determinat verificări interne, urmate de un audit și de sesizarea organelor de urmărire penală. Dosarul vizează suspiciuni de delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals informatic.

„Universitatea din București are 37.000 de studenți de la care încasează aproximativ 80 de milioane de lei pe an. S-a descoperit frauda uriașă de la o singură chitanță anulată. Totul a pornit de la o studentă care a trecut de la taxă la buget și a venit să își ceară banii înapoi. Numai că suma nu era înregistrată în sistem. Atunci au apărut primele suspiciuni și a început ancheta”, a explicat reporterul Observator Bianca Iacob.

Ancheta privește încasările în numerar de la casieria instituției. Cele trei femei nu mai lucrează la universitate, contractele lor de muncă fiind desfăcute după verificările efectuate.

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Cum ar fi fost scoși banii din evidența universității

Studenții primeau chitanțe atunci când își achitau taxele. Ulterior, înainte de întocmirea registrului de casă, documentele ar fi fost anulate în aplicația informatică, astfel încât sumele încasate nu mai apăreau în contabilitatea universității.

„La sfârșitul programului, înainte de întocmirea registrului de casă, acestea au fost anulate în aplicația casieriei. În acest mod au fost anulate de regulă 2-3 chitanțe pe zi”, a declarat Mario Niculae, purtătorul de cuvânt al Parchetului.

Prejudiciul estimat depășește 1,6 milioane de lei, echivalentul a peste 300.000 de euro. Metoda ar fi fost folosită timp de trei ani, în cel puțin o mie de situații, iar două dintre fostele angajate sunt cumnate.

Rectorul Marian Preda a precizat că neregulile au vizat taxe achitate de studenți de la mai multe facultăți. Plățile în numerar se făceau la casieria din sediul Rectoratului, din zona Panduri, în timp ce majoritatea studenților foloseau plata online.

„Am găsit de peste tot unde au studenți cu taxă, adică la foarte multe. Era o practică pe care o foloseau așa, la un număr de chitanțe, mai anulau unele. Nu se mai plătesc de mai mulți ani taxe la facultăți. Cei mai mulți plătesc online, dar mai sunt unii care plătesc în Panduri, la Rectorat. E o casierie. Mulți voiau să plătească cash. E și singura casierie pentru cash”, a declarat Marian Preda.

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