Cum au dispărut 300.000 de euro din taxele studenților de la Universitatea din București. O studentă a dat de gol schema
Cererea unei studente de a primi înapoi o taxă a dus la descoperirea unor nereguli la casieria Universității din București. Trei foste angajate sunt cercetate pentru că ar fi păstrat peste 1,6 milioane de lei din plățile făcute de studenți, după anularea chitanțelor în sistemul informatic. Cele trei femei au fost plasate sub control judiciar, iar anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile și conturi bancare.
Chitanța unei studente a declanșat verificările
Totul a pornit după ce o studentă care trecuse de la un loc cu taxă la unul finanțat de la buget a solicitat restituirea banilor achitați. Tânăra avea chitanța în original, însă în evidențele universității operațiunea apărea ca fiind anulată.
Neconcordanța a determinat verificări interne, urmate de un audit și de sesizarea organelor de urmărire penală. Dosarul vizează suspiciuni de delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals informatic.
„Universitatea din București are 37.000 de studenți de la care încasează aproximativ 80 de milioane de lei pe an. S-a descoperit frauda uriașă de la o singură chitanță anulată. Totul a pornit de la o studentă care a trecut de la taxă la buget și a venit să își ceară banii înapoi. Numai că suma nu era înregistrată în sistem. Atunci au apărut primele suspiciuni și a început ancheta”, a explicat reporterul Observator Bianca Iacob.
Ancheta privește încasările în numerar de la casieria instituției. Cele trei femei nu mai lucrează la universitate, contractele lor de muncă fiind desfăcute după verificările efectuate.
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Cum ar fi fost scoși banii din evidența universității
Studenții primeau chitanțe atunci când își achitau taxele. Ulterior, înainte de întocmirea registrului de casă, documentele ar fi fost anulate în aplicația informatică, astfel încât sumele încasate nu mai apăreau în contabilitatea universității.
„La sfârșitul programului, înainte de întocmirea registrului de casă, acestea au fost anulate în aplicația casieriei. În acest mod au fost anulate de regulă 2-3 chitanțe pe zi”, a declarat Mario Niculae, purtătorul de cuvânt al Parchetului.
Prejudiciul estimat depășește 1,6 milioane de lei, echivalentul a peste 300.000 de euro. Metoda ar fi fost folosită timp de trei ani, în cel puțin o mie de situații, iar două dintre fostele angajate sunt cumnate.
Rectorul Marian Preda a precizat că neregulile au vizat taxe achitate de studenți de la mai multe facultăți. Plățile în numerar se făceau la casieria din sediul Rectoratului, din zona Panduri, în timp ce majoritatea studenților foloseau plata online.
„Am găsit de peste tot unde au studenți cu taxă, adică la foarte multe. Era o practică pe care o foloseau așa, la un număr de chitanțe, mai anulau unele. Nu se mai plătesc de mai mulți ani taxe la facultăți. Cei mai mulți plătesc online, dar mai sunt unii care plătesc în Panduri, la Rectorat. E o casierie. Mulți voiau să plătească cash. E și singura casierie pentru cash”, a declarat Marian Preda.
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Ce se întâmplă cu studenții și cu recuperarea prejudiciului
Universitatea dă asigurări că studenții nu vor fi afectați de neregulile descoperite, inclusiv cei care nu mai păstrează chitanțele. Instituția urmărește recuperarea prejudiciului și a pus documentele rezultate din verificări la dispoziția anchetatorilor.
Au fost luate măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare ale persoanelor cercetate și asupra a două proprietăți. Valoarea totală estimată a imobilelor este de aproximativ 300.000 de lei.
„Au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a două imobile, evaluate la circa 300.000 de lei, și asupra conturilor bancare deținute de persoanele cercetate”, a precizat Diana Dănescu, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei.
Cele trei foste angajate au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile. Cercetările continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.